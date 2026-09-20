Nghệ An: Căng mình xử lý lượng rác bủa vây sau trận mưa kỷ lục

Trận mưa với lượng mưa gần 400 mm tại thành phố Vinh (Nghệ An) vào ngày 19/9 vừa qua đã ghi nhận mức kỷ lục về lượng mưa trong ngày kể từ năm 1985 (sau 41 năm).

Khi nước lũ cơ bản đã rút, nhiều địa điểm tại khu vực đô thị bắt đầu xuất hiện tình trạng ứ đọng bùn đất và rác thải, gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Trong số các khu vực bị ảnh hưởng, chợ Vinh và di tích Hào Thành cổ Vinh là hai nơi có khối lượng rác thải nhiều nhất.

Tại khu vực chợ Vinh, dọc các tuyến đường xung quanh, rác thải, bao bì và các loại vật dụng bị nước cuốn trôi hiện đang tích tụ thành từng cụm, có những vị trí làm ảnh hưởng đến lối đi lại của người dân.

Để sớm ổn định lại hoạt động kinh doanh, ngay sau khi mưa ngớt, các tiểu thương tại Chợ Vinh đã chủ động ra khu vực quầy sạp để dọn dẹp bùn đất và thu gom rác thải.

Khối lượng rác thải tích tụ sau trận mưa tại các khu vực này rất lớn, bao gồm nhiều loại từ rác thải sinh hoạt, túi nilon, đến vỏ bao bì và các vật dụng hư hỏng do ngập nước.

Các tiểu thương đã thu gom và tập kết rác thải, bùn đất thành từng đống gọn gàng để các công nhân môi trường có thể dễ dàng bốc xúc, xử lý và vận chuyển đi nơi khác.

Việc tự giác dọn dẹp này giúp giảm bớt khối lượng rác tồn đọng xung quanh chợ, đồng thời hỗ trợ các lực lượng chức năng trong việc khôi phục lại không gian mua bán và lối đi lại thông thoáng cho người dân.

Theo người dân nơi đây, nhờ thời điểm nước dâng xảy ra vào ban ngày nên thiệt hại về tài sản đã được giảm thiểu đáng kể. Bà Lê Thị Bình - tiểu thương chợ Vinh chia sẻ: “Cũng may lúc trời đổ lượng mưa lớn nước dâng buổi sáng. Lúc đó các tiểu thương đều đang ở chợ nên khi thấy nước lên, mọi người khẩn trương dọn hàng, kê lên cao và giảm được thiệt hại. Chứ mưa vào ban đêm thì chúng tôi trắng tay rồi, không kịp xoay xở. Để sớm ổn định việc buôn bán người dân cùng nhau dọn dẹp rác thành cụm giúp công nhân dễ dàng thu gom”.

Sau trận mưa, công nhân môi trường đô thị đã được huy động đến chợ Vinh để thu gom lượng lớn rác thải, hàng hóa hư hỏng sau ngập. Các đống rác được tập kết để vận chuyển ra ngoài, trả lại lối đi cho tiểu thương.

Tại khu vực Hào Thành cổ Vinh, phườngThành Vinh, mực nước dâng cao đã cuốn theo một lượng lớn rác thải, khiến chúng tập trung với mật độ dày đặc trên bề mặt hào.

Lượng chất thải trôi nổi này bao gồm túi nilon, thùng xốp, rác sinh hoạt và cành cây khô, kết thành từng mảng lớn phủ trên mặt nước. Tình trạng này đọng lại sau khi mưa ngớt, không chỉ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cảnh quan của khu di tích lịch sử mà còn tác động trực tiếp đến môi trường nước trong khu vực.

Trên bề mặt nước của hào cũng xuất hiện nhiều vệt váng loang. Sau trận mưa lớn, khu vực vốn là không gian cảnh quan của Thành cổ Vinh trở nên kém mỹ quan bởi lượng rác thải tồn đọng và nguồn nước bị ảnh hưởng.

Chia sẻ về thực trạng này, ông Nguyễn Văn Kiên - một người dân sống tại khu vực cho biết: “Trận mưa hôm qua gây ngập sâu khiến lòng hào dày đặc rác. Mưa lớn thì nước từ nhiều phía dồn về, rác cũng theo nước trôi xuống. Sau khi nước rút, nhìn mặt hào rất nhếch nhác”.

Ông Nguyễn Hữu Đắc - Trưởng ban quản lý chợ Vinh - cho biết, ban quản lý đã chủ động triển khai các phương án ứng phó với ngập lụt, đồng thời tăng cường máy bơm để tiêu thoát nước khi mưa lớn. Sau trận mưa đặc biệt lớn, ban quản lý chợ tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng và công nhân môi trường để dọn dẹp, vệ sinh toàn bộ khu vực chợ.