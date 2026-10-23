Nghệ An: Cần sớm xử lý sạt lở taluy dương trên tuyến đường ven biển

Lo tai nạn rình rập bởi mưa lâu là sạt

Các ngày 18, 20 và 22/10, PV Báo Xây dựng có mặt trên tuyến đường ven biển đoạn Km51+300 (thuộc địa bàn xóm Bắc Sơn, xã Hải Lộc, tỉnh Nghệ An) và ghi nhận tại đây đang xảy ra tình trạng sạt lở taluy dương.

Vị trí xảy ra sạt trượt taluy dương.

Một khối lượng đất đá khá lớn từ trên núi cao sạt xuống, lấp hoàn toàn rãnh thoát nước dọc đường, một phần tràn ra lòng đường. UBND xã Hải Lộc đã đặt biển cảnh báo khu vực sạt lở nguy hiểm để người dân biết.

Sát gần vị trí sạt lở, cơ quan chức năng đặt biển cảnh báo, đèn quay nhấp nháy ban đêm và các khối cấu kiện bê tông dọc đường để ngăn đất đá tiếp tục lăn ra đường.

UBND xã Hải Lộc đặt biển cảnh báo khu vực sạt lở từ xa cho người tham gia giao thông nắm được.

Theo quan sát, cả đoạn tuyến dài hơn 2km, đoạn từ Km49+400 đến Km51+600 (thuộc địa phận 2 xã An Châu và Hải Lộc, tỉnh Nghệ An) là đường quanh co, gấp khúc, một bên là biển, một bên là đồi núi. Tại nhiều đoạn, núi cao dựng đứng đâm ra biển, nằm sát với rãnh thoát nước dọc đường.

Ở phía 2 đầu của đoạn tuyến này, cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo nguy cơ sạt lở.

Chị Nguyễn Thị Đào (39 tuổi, trú ở xóm Bắc Sơn, xã Hải Lộc) cho biết: Vị trí này cuối năm ngoái đã xảy ra sạt lở. Đoạn đường này rất đẹp nên du khách thường qua lại để check-in, chụp ảnh. Rất mong cơ quan chức năng sớm có giải pháp lâu dài.

Đất đá từ trên núi cao sạt xuống đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, ảnh hưởng đến kết cấu công trình đường bộ.

Phối hợp với ngành nông nghiệp để xử lý

Ông Nguyễn Đình Thi, Chủ tịch UBND xã Hải Lộc xác nhận: Từ năm ngoái đến nay, đoạn đường ven biển qua xóm Bắc Sơn, xã Hải Lộc, đã nhiều lần xảy ra sạt lở.

Theo ông Thi, đoạn đường này có núi cao, lại dốc đứng nên chỉ cần mưa lớn kéo dài, nước ngấm vào, đất đá tự sạt lở.

“Mưa lớn kéo dài 3-4 tiếng là sạt, rất nguy hiểm. Mỗi lần sạt, xã phải điều động lực lượng chức năng phối hợp với dân quân tự vệ có mặt để đặt biển cảnh báo và huy động máy móc, nhân lực hốt dọn”, ông Thi nói.

Theo ông Thi, trước đây, khi còn chính quyền cấp huyện; xã và huyện đã nhiều lần đề nghị đại diện chủ đầu tư là Ban QLDA Công trình Giao thông thuộc Sở Xây dựng (nay là Ban Quản lý dự án công trình giao thông tỉnh Nghệ An thuộc UBND tỉnh) tham mưu cho các sở, ngành có giải pháp ngăn sạt lở, đảm bảo an toàn giao thông cho nhân dân khi đi qua tuyến đường này.

Ban QLDA Công trình Giao thông tỉnh Nghệ An sẽ phối hợp với ngành nông nghiệp để có giải pháp xử lý sạt lở trên đoạn tuyến này.

Về lâu dài, cơ quan có thẩm quyền cần có phương án bạt mái taluy, bọc mái bằng lưới sắt B40. Thậm chí, phải thêm các chốt neo vào các vị trí đá cứng của núi để gia tăng lực kéo, chống sạt trượt.

Ông Phan Văn Bình, Phó giám đốc Ban QLDA Công trình Giao thông tỉnh Nghệ An (đại diện chủ đầu tư) cho biết: Địa chất tại đoạn Km51+300 rất phức tạp, đất đá rời rạc, tính liên kết thấp, trong khi núi lại dựng đứng, nên mưa là sạt.

“Đồi núi ở đây thuộc đất rừng phòng hộ và nằm ngoài phạm vi công trình đường ven biển. Các đơn vị chưa đào hay tác động gì vào núi, tình trạng sạt lở xảy ra một cách tự nhiên”, ông Bình nói.

Theo ông Bình, để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông cũng như kết cấu hạ tầng công trình giao thông, trước mắt, ban sẽ chỉ đạo nhà thầu hốt dọn đất đá, khơi thông rãnh thoát nước.

Cùng với đó, Ban sẽ có văn bản báo UBND tỉnh chỉ đạo ngành nông nghiệp để có giải pháp xử lý, ngăn tình trạng sạt lở tiếp diễn.