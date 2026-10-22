Nghệ An cần quyết liệt tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực tăng trưởng bền vững

Chiều 22/10, đồng chí Lê Tiến Châu - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng đoàn công tác Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2026, triển khai các giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số và nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu cùng đoàn công tác Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ảnh: Phạm Bằng

Dự cuộc làm việc, lãnh đạo tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ban, ngành.

Đồng chí Lê Tiến Châu - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

GRDP ước đạt 9,75%, đứng thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ và thứ 14 cả nước

9 tháng đầu năm 2026, dù gặp nhiều khó khăn, kinh tế Nghệ An duy trì đà tăng trưởng tích cực với GRDP ước đạt 9,75%, đứng thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ và thứ 14 cả nước.

Điểm sáng nổi bật của kinh tế tỉnh là sự bứt phá của khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 13,18%; riêng công nghiệp tăng 15,93%. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 21,49%, tạo động lực quan trọng cho tăng trưởng. Kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 5,182 tỷ USD, tăng 55,61%.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2026, triển khai các giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Ảnh: Phạm Bằng

Thu hút đầu tư tiếp tục khởi sắc với tổng vốn trên 108.272 tỷ đồng, riêng vốn FDI đạt khoảng 2,49 tỷ USD, đứng thứ 6 cả nước. Giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 15/10 đạt 81,24% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, xếp thứ 7 cả nước. Thu ngân sách Nhà nước đạt 27.871 tỷ đồng, bằng 119,4% dự toán HĐND tỉnh giao.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026 (từ 10,5-11,5%), Nghệ An đã cụ thể hóa nhiệm vụ bằng kế hoạch gồm 152 đầu việc. Xây dựng kịch bản tăng trưởng theo quý, giao chỉ tiêu cho 130 xã, phường và thành lập 5 tổ công tác do các Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách. Riêng quý IV, tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP khoảng 14,51%.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải báo cáo, làm rõ thêm kết quả và trao đổi các kiến nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Trọng tâm điều hành là khơi thông nguồn lực, thúc đẩy công nghiệp chế biến, chế tạo, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng sản xuất và xuất khẩu. Tháo gỡ khó khăn cho các dự án, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch. Cùng với đó, cải thiện môi trường đầu tư, cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu.

Bên cạnh sự nỗ lực của tỉnh, Nghệ An kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho ý kiến về chủ trương xây dựng khu kinh tế đặc biệt tại Nghệ An, nhằm tạo động lực phát triển đột phá, hiện thực hóa mục tiêu đưa tỉnh trở thành địa phương khá của cả nước và cực tăng trưởng tầm quốc gia. Các cơ quan Trung ương hướng dẫn rà soát điều kiện, nghiên cứu đề án công nhận khu kinh tế đặc biệt theo quy định pháp luật.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Anh Tiến phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Trong lĩnh vực đầu tư công, Nghệ An đề nghị điều chỉnh kế hoạch vốn dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đoạn qua địa bàn theo tiến độ thực tế; xem xét bổ sung khoảng 1.411 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương để giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy. Tỉnh cũng kiến nghị ban hành hướng dẫn cụ thể về cơ chế hỗ trợ phát triển công nghiệp bán dẫn, công nghiệp công nghệ số.

Về hạ tầng và đối ngoại, tỉnh đề xuất nghiên cứu phân cấp quản lý các đoạn Quốc lộ 1 qua khu vực nội đô; thúc đẩy nâng cấp cặp cửa khẩu Thanh Thủy - Nậm On lên cửa khẩu quốc tế, đồng thời, hỗ trợ hoàn thiện thủ tục nâng cửa khẩu Thông Thụ lên cửa khẩu chính...

Trung tướng Lê Văn Hướng - Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Ghi nhận, đánh giá cao những kết quả nổi bật của tỉnh Nghệ An trong 9 tháng đầu năm, lãnh đạo Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương đề nghị tỉnh Nghệ An tập trung cụ thể hóa mục tiêu tăng trưởng 2 con số bằng các nhiệm vụ, giải pháp có trọng tâm, gắn với từng ngành, lĩnh vực và trách nhiệm thực hiện.

Trọng tâm là tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, khơi thông nguồn lực, nâng cao hiệu quả thu hút FDI, phát huy lợi thế công nghiệp chế biến, chế tạo và thúc đẩy xuất khẩu. Tỉnh cần cơ cấu lại nguồn thu ngân sách theo hướng bền vững; nâng cao hiệu quả đầu tư công, khẩn trương xử lý các dự án tồn đọng, vướng mắc.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Các bộ, ngành Trung ương đề nghị Nghệ An đẩy mạnh phát triển du lịch, kích cầu tiêu dùng, kiểm soát giá cả. Cùng với đó, chú trọng kiện toàn đội ngũ cán bộ cơ sở, thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh.

Xác định rõ lợi thế cạnh tranh riêng trong thu hút đầu tư

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và những nỗ lực của tỉnh. Nghệ An đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tinh thần đoàn kết của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Bên cạnh kết quả đạt được, Phó Thủ tướng đề nghị Nghệ An thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, nhất là chất lượng tăng trưởng chưa đồng đều, công nghiệp còn phụ thuộc vào một số doanh nghiệp FDI, nhập khẩu tăng nhanh và nguồn thu ngân sách còn phụ thuộc đáng kể vào tiền sử dụng đất.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu phát biểu kết luận cuộc làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Đáng chú ý, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao nhưng vốn tạm ứng chưa thu hồi còn chiếm 39% số vốn đã thanh toán. Tỉnh còn nhiều dự án tồn đọng và cơ sở nhà, đất công chưa được xử lý. Đây là những điểm nghẽn cần tập trung tháo gỡ nhằm khơi thông nguồn lực, chuyển vốn đầu tư thành khối lượng công việc thực tế và đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng.

Về định hướng phát triển, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu yêu cầu Nghệ An xác định rõ lợi thế cạnh tranh riêng trong thu hút đầu tư, tránh cạnh tranh bằng mọi giá với các địa phương.

Tỉnh cần phát huy hiệu quả quy hoạch đã được phê duyệt, gắn quy hoạch với các dự án chất lượng và nhà đầu tư có năng lực; đồng thời, giảm chi phí thực tế cho doanh nghiệp thông qua cải thiện hạ tầng, logistics, khả năng tiếp cận đất đai, nguồn điện, nước và chất lượng giải quyết thủ tục hành chính.

Lãnh đạo các cơ quan Trung ương dự cuộc làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Phó Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh vai trò của nguồn nhân lực, coi đây là lợi thế cạnh tranh chiến lược của Nghệ An. Với truyền thống hiếu học, lực lượng lao động dồi dào và hệ thống cơ sở đào tạo tương đối đa dạng, tỉnh cần đổi mới giáo dục, đẩy mạnh hướng nghiệp từ cấp trung học cơ sở, phát triển giáo dục nghề nghiệp và đào tạo lao động có kỹ năng phù hợp nhu cầu doanh nghiệp.

Mục tiêu là xây dựng Nghệ An trở thành địa phương có chi phí đầu tư cạnh tranh, nguồn nhân lực được bảo đảm và môi trường kinh doanh ngày càng thuận lợi.

Đối với nhiệm vụ trước mắt, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu đẩy nhanh nghiệm thu, thanh quyết toán vốn đã tạm ứng; tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng cho các dự án trọng điểm, nhất là tuyến cao tốc Vinh - Thanh Thủy; phối hợp xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng và nhà, đất công. Tỉnh cần chủ động phối hợp với Thanh tra Chính phủ phân loại các vướng mắc để đề xuất cơ chế tháo gỡ phù hợp.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dự cuộc làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Cùng với đó, Nghệ An phối hợp với Bộ Công Thương bảo đảm cung ứng điện ổn định cho sản xuất công nghiệp, phối hợp xử lý tình trạng quá tải tại Trạm biến áp 220kV Hưng Đông, đôn đốc Dự án LNG Quỳnh Lập và chuẩn bị điều kiện triển khai các dự án điện theo quy hoạch.

Về giáo dục tại khu vực biên giới, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đề nghị hoàn thành các hạng mục của 10 trường phổ thông nội trú liên cấp giai đoạn 1, đưa vào vận hành ổn định trước ngày 30/11/2026; phấn đấu hoàn thành 11 trường giai đoạn 2 vào tháng 7/2027.

Phó Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hướng dẫn tổ chức, quản lý và hoạt động của các trường. Đặc biệt chú trọng giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, ý thức bảo vệ chủ quyền biên giới; rèn luyện nền nếp, kỷ luật, kỹ năng sống, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, nhân văn.

Trên tinh thần đó, Nghệ An nghiên cứu lựa chọn các trường đủ điều kiện để thí điểm “mô hình trường học xã hội chủ nghĩa” theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chất lượng trường học phải được nâng lên toàn diện, từ cơ sở vật chất, chất lượng giáo dục đến dinh dưỡng, điều kiện sinh hoạt và an toàn của học sinh, giáo viên.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu yêu cầu lãnh đạo tỉnh trực tiếp chỉ đạo, lượng hóa đóng góp của từng ngành, từng dự án đối với tăng trưởng quý IV và cả năm; kiểm điểm tiến độ hằng tuần, hằng tháng, kịp thời điều chỉnh giải pháp và xác định rõ trách nhiệm đối với nhiệm vụ chậm trễ.

Đồng thời, tỉnh cần chủ động xây dựng kịch bản phát triển năm 2027 trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đảng, quy hoạch và định hướng của Trung ương, bảo đảm tăng trưởng trước mắt gắn với nền tảng phát triển lâu dài, thực chất và bền vững.

Tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu trao đổi, trả lời những đề xuất, kiến nghị của tỉnh Nghệ An; đồng thời, yêu cầu các bộ, ngành Trung ương quan tâm, tích cực giải quyết các kiến nghị của tỉnh theo thẩm quyền.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Khắc Thận phát biểu đáp từ. Ảnh: Phạm Bằng

Phát biểu tại cuộc làm việc, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Khắc Thận trân trọng cảm ơn đồng chí Lê Tiến Châu - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng đoàn công tác Trung ương đã quan tâm, làm việc với tỉnh Nghệ An.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận khẳng định, 9 tháng đầu năm 2026, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Trung ương và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực, tăng trưởng bám sát kịch bản đề ra.

Thời gian tới, Nghệ An tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, xử lý dự án tồn đọng, cải thiện môi trường đầu tư, quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP 2 con số; đồng thời, mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương.