Nghệ An 'cán đích' dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2026

Đóng góp của khu vực doanh nghiệp ngày càng rõ hơn, tạo thêm nguồn lực có ý nghĩa lâu dài cho thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (Ảnh: HOÀNG CHƯƠNG)

Đến hết tháng 9, thu ngân sách nhà nước của tỉnh Nghệ An đạt hơn 25.700 tỷ đồng, bằng 110,2% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao, tăng 28,2% so cùng kỳ.

Trong đó, thu nội địa đạt 23.187 tỷ đồng, bằng 108,3% dự toán, tăng 24,9% so cùng kỳ; thu tiền sử dụng đất đạt 9.648 tỷ đồng, bằng 155,6% dự toán, tăng 34,4% so cùng kỳ.

Với kết quả này, Nghệ An đã “cán đích” và vượt xa chỉ tiêu thu ngân sách 23.340 tỷ đồng của cả năm và đang bứt tốc và hướng tới mục tiêu thu cả năm 2026 đạt mốc 35 nghìn tỷ đồng.

Năm 2025, thu ngân sách Nhà nước của Nghệ An đạt hơn 29 nghìn tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, lĩnh vực giải ngân đầu tư công của Nghệ An cũng đạt được nhiều kết quả. Cụ thể, đến hết tháng 9, địa phương đã giải ngân hơn 15 nghìn tỷ đồng, đạt 72,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn bình quân chung của cả nước (64,8%).