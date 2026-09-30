Nghệ An: Cấm đường 72m phục vụ huấn luyện thực binh xử lý tình huống

Ngày 30/9, Sở Xây dựng Nghệ An có công văn gửi các cơ quan chức năng về việc "cấm đường trong thời gian tổ chức huấn luyện thực binh xử lý tình huống A2".

Đường 72m đoạn từ nút giao đường 72m với đường Lê Nin đến vòng xuyến Quán Bàu sẽ bị cấm để phục vụ huấn luyện thực binh.

Theo đó, tuyến đường bị cấm là đường 72m (Đường tỉnh 535B), đoạn từ nút giao đường 72m với đường Lê Nin đến nút giao với các đường Nguyễn Trãi, Mai Hắc Đế, Hà Huy Tập (vòng xuyến Quán Bàu).

Thời gian cấm từ ngày 1/10 đến hết ngày 30/10, không thực hiện vào thứ Bảy và Chủ nhật.

Cụ thể, trong các ngày thực hiện cấm đường, buổi sáng từ 7h - 11h, buổi chiều từ 13h30 - 17h30, lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An sẽ thực hiện đóng barie, cấm các phương tiện lưu thông trên cả hai chiều trên đoạn tuyến nói trên.

Trong thời gian cấm đường, các phương tiện thuộc diện được phép lưu thông gồm xe của lãnh đạo, xe của đại biểu tham dự, xe của lực lượng làm nhiệm vụ và các xe được quyền ưu tiên khác theo quy định của pháp luật.

Đoạn đường bị cấm để phục vụ thực binh (Ảnh Google Maps).

Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An cũng đề nghị các cơ quan liên quan và UBND phường Vinh Phú phối hợp thông tin, tuyên truyền rộng rãi về thời gian, phạm vi và các tuyến đường thực hiện cấm đường để người dân, tổ chức tham gia giao thông biết, chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp.

Công an tỉnh tổ chức thực hiện việc đóng đường, phân luồng, bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến đường trong và ngoài khu vực tổ chức huấn luyện.

Giao Ban Quản lý Bảo trì đường bộ Nghệ An chủ trì, phối hợp với UBND phường Vinh Phú, Công an tỉnh Nghệ An và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện việc bàn giao, tiếp nhận phạm vi mặt đường, vỉa hè và các công trình, hạng mục kết cấu hạ tầng giao thông trên các tuyến đường nói trên.

Đảm bảo hệ thống chiếu sáng, trang trí hoạt động thường xuyên trong thời gian huấn luyện.

Chỉ đạo đơn vị quản lý tuyến phối hợp thực hiện công tác vệ sinh môi trường và hoàn trả hiện trạng tuyến đường sau khi kết thúc huấn luyện.