Nghệ An: Các hộ kinh doanh khẩn trương khắc phục thiệt hại sau mưa lớn
Đêm 18 và ngày 19/9, mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực trung tâm tỉnh Nghệ An ngập sâu, ảnh hưởng đến đời sống người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nhiều nhà dân, cửa hàng bị nước tràn vào, hàng hóa, thiết bị và phương tiện bị hư hỏng. Khi nước rút, người dân nhanh chóng dọn dẹp, vệ sinh, kiểm tra thiệt hại, khẩn trương khôi phục sinh hoạt và hoạt động kinh doanh.
Nguồn Công Thương: https://media.congthuong.vn/nghe-an-cac-ho-kinh-doanh-khan-truong-khac-phuc-thiet-hai-sau-mua-lon-473794.media