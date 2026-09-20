Nghệ An: Các hộ kinh doanh khẩn trương khắc phục thiệt hại sau mưa lớn

Giá heo hơi hôm nay 20/9, theo ghi nhận của Thế giới và Việt Nam, tuần tăng nhẹ tại một số địa phương, song mặt bằng chung vẫn khá ổn định. Khảo sát mới nhất cho thấy heo hơi trên cả nước đang được mua bán với giá trong khoảng 57.000 - 60.000 đồng/kg.