Nghệ An: Bức xúc nhìn bé trai 2 tuổi nghi bị cha dượng bạo hành dã man

Cháu Hiếu được mẹ đưa vào nhập viện trong tình trạng mặt mũi bầm tím, hai mắt sưng vù và luôn cảm thấy sợ hãi. Theo thông tin ban đầu từ người thân, nguyên nhân dẫn đến vết thương của cháu nghi là do cha dượng đánh đập.

Sáng ngày 29/3, ông Lê Hữu Trung – Chủ tịch UBNN phường Mai Hùng (thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) cho hay, sau khi cơ quan công an xác nhận thông tin từ người dân, thì đã tiến hành triệu tập đối tượng Trần Bá Thịnh (SN 1989, trú khối 13, phường Mai Hùng, thị xã Hoàng Mai) để phục vụ cho quá trình điều tra về hành vi bạo hành trẻ em. Được biết, Thịnh là cha dượng của cháu Hiếu và cũng là đối tượng tình nghi trong vụ bé bị đánh.

Cháu Hiếu nghi bị cha dượng đánh bầm mặt

Trước đó, vào ngày 27/3, Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi (thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) tiếp nhận bệnh nhân Hồ Phúc Hiếu (2 tuổi, trú tại phường Mai Hùng, thị xã Hoàng Mai) trong tình trạng mặt mũi bầm tím, mắt sưng vù và sợ người lạ. Qua xác minh ban đầu, mẹ của cháu là chị Hồ Thị Sẻ (SN 1972) cho biết, những vết thương trên mặt cháu Hiếu là do đối tượng Thịnh gây ra.

Hiện tại, bé đang được các bác sĩ chăm sóc và điều trị, sức khỏe cũng đang ngày một bình phục và cháu cũng đã ăn uống trở lại bình thường.

Trong quá trình khai nhận với công an, Thịnh nói đã dung tay tát vào mặt bé Hiếu vì cháu nghịch và phá đồ của hàng xóm.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng thị xã Hoàng Mai điều tra làm rõ.

Công Thiện