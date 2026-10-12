Nghệ An bồi dưỡng kỹ năng báo chí, ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo

Sáng 12/10, Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An tổ chức khai giảng khóa bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho hội viên nhà báo, phóng viên hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, báo chí trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh khóa bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho hội viên nhà báo, phóng viên. Ảnh: Phạm Bằng

Dự lễ khai giảng có các đồng chí: Trần Minh Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An, Chủ tịch Hội Nhà báo Nghệ An; Hồ Thị Ngân - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Nghệ An; Nguyễn Trung Thảo - Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Nghệ An; cùng đại diện các cơ quan, đơn vị và hơn 100 học viên tham gia khóa học.

Các đại biểu, học viên dự lễ khai giảng khóa bồi dưỡng. Ảnh: Phạm Bằng

Phát biểu khai giảng, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Trần Minh Ngọc nhấn mạnh, trong bối cảnh báo chí đang đứng trước những yêu cầu mới, việc cập nhật kiến thức, kỹ năng và ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, phần mềm chuyên dụng và trí tuệ nhân tạo đang trở thành yêu cầu cấp thiết đối với đội ngũ những người làm báo.

Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ đang tạo ra những thay đổi sâu sắc trong đời sống kinh tế - xã hội, đồng thời tác động trực tiếp đến hoạt động báo chí, truyền thông. Nhiều công việc trước đây đòi hỏi thiết bị, nhân lực và quy trình sản xuất phức tạp, nay có thể được thực hiện nhanh chóng, linh hoạt hơn nhờ các thiết bị số và công nghệ mới.

Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Trần Minh Ngọc phát biểu khai giảng khóa bồi dưỡng. Ảnh: Phạm Bằng

Khóa tập huấn lần này nhận được sự hưởng ứng tích cực của các cơ quan báo chí, các chi hội nhà báo cũng như một số đơn vị ngoài cơ quan báo chí. Điều đó cho thấy nhu cầu nâng cao kiến thức, cập nhật xu thế và đổi mới phương thức tác nghiệp của đội ngũ những người làm báo ngày càng rõ nét.

Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An, Chủ tịch Hội Nhà báo Nghệ An Trần Minh Ngọc kỳ vọng thông qua khóa học, đội ngũ phóng viên, biên tập viên và những người làm công tác báo chí trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp cận được những kỹ năng mới, từng bước làm chủ các thiết bị và công nghệ hiện đại, chủ động hơn trong quá trình tác nghiệp.

Ảnh: Phạm Bằng

Các học viên tham gia khóa bồi dưỡng. Ảnhh: Phạm Bằng

Đặc biệt, việc ứng dụng thiết bị di động và các công nghệ mới có thể giúp người làm báo thực hiện nhiều khâu trong quy trình sản xuất tác phẩm ngay tại hiện trường, từ ghi hình, thu âm, biên tập đến hoàn thiện và xuất bản sản phẩm.

Trong 3 ngày (12-14/10), hơn 100 học viên được nhà báo Đức Hòa - Phó Trưởng ban Văn nghệ, Đài Truyền hình Việt Nam trực tiếp truyền đạt kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm và hướng dẫn các kỹ năng chụp và biên tập ảnh báo chí; sản xuất tác phẩm báo chí trên thiết bị di động; ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong xây dựng kịch bản và sản phẩm số.

Nhà báo Đức Hòa - Phó Trưởng ban Văn nghệ, Đài Truyền hình Việt Nam trực tiếp truyền đạt kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm và hướng dẫn các kỹ năng cho các học viên. Ảnh: Phạm Bằng

Khóa bồi dưỡng là dịp để những người làm báo Nghệ An cập nhật kiến thức, trao đổi kinh nghiệm và tiếp cận các công nghệ mới, đặc biệt là công nghệ AI, qua đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động báo chí, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và xu hướng phát triển của báo chí hiện đại.