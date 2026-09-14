Nghệ An: Bốc thăm nhà ở xã hội tạo sự công bằng, minh bạch

Khi cơ hội được trao công bằng

Vừa qua, tại Dự án Khu đô thị Hưng Lộc, phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An, Entiz Group và Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hùng Sơn tổ chức bốc thăm trực tuyến quyền mua nhà ở xã hội. Đây là một trong những phiên bốc thăm thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân bởi nhu cầu mua nhà ở xã hội tại Nghệ An đang rất lớn.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, trước thời điểm bốc thăm, dự án tiếp nhận 884 hồ sơ đủ điều kiện mua nhà ở xã hội, trong khi số căn hộ được xác định quyền mua trong đợt này là 612 căn. Trong đó, 293 căn dành cho các trường hợp thuộc diện ưu tiên.

Điểm đáng chú ý là toàn bộ quá trình lựa chọn được thực hiện trên hệ thống trực tuyến. Kết quả hiển thị trực tiếp và phiên bốc thăm được phát trực tuyến để những người đăng ký có thể theo dõi. Dữ liệu phục vụ bốc thăm được chốt trước thời điểm tổ chức; sau khi có kết quả, dữ liệu được xuất file, in và lập biên bản dưới sự giám sát của đại diện các cơ quan chức năng.

Chủ đầu tư tổ chức bốc thăm trực tuyến quyền mua nhà ở xã hội ở Dự án Khu đô thị Hưng Lộc

Kết quả, 33 hồ sơ được quyền mua theo cơ chế ưu tiên không phải bốc thăm; 260 hồ sơ được lựa chọn qua bốc thăm trong nhóm ưu tiên và 319 hồ sơ được lựa chọn trong nhóm còn lại. Tổng cộng 612 hồ sơ được quyền mua nhà ở xã hội tại dự án.

Với những người tham gia, bốc thăm là khoảnh khắc hồi hộp thực sự. Bởi mong muốn có được ngôi nhà để ổn định cuộc sống và bởi trước đó, họ đã phải chuẩn bị kĩ hồ sơ, chứng minh thuộc nhóm đối tượng được hưởng chính sách và đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Chị Phương (phường Vinh Lộc) tham gia bốc thăm chia sẻ, khi số hồ sơ hợp lệ vượt số căn hộ, điều người dân mong muốn nhất chính là một phương thức lựa chọn rõ ràng, khách quan và có thể kiểm chứng. Dù không bốc thăm trúng nhưng chị thấy hài lòng với cách thức tổ chức và kết quả cuối cùng.

"Khi mọi thông tin được công khai, dữ liệu được chốt trước, quá trình lựa chọn được thực hiện trực tuyến và có cơ quan chức năng giám sát, người tham gia có thể trực tiếp theo dõi cơ hội của mình. Những người có hồ sơ hợp lệ đều thuộc đối tượng của chính sách do đó ai may mắn trúng được thì đều mừng cho họ", chị Phương nói.

Dự án nhà ở xã hội ở phường Vinh Lộc đang được đẩy nhanh tiến độ xây dựng

Với những người may mắn bốc thăm trúng, niềm tin và niềm vui càng lớn hơn. Anh Thành (xã Đô Lương) cho biết, sau thời gian dài tìm kiếm cơ hội mua nhà ở đô thị nhưng chưa được thì việc bốc trúng quyền mua khiến gia đình anh rất phấn khởi.

“Đây là cơ hội để gia đình tôi tiến gần hơn đến hiện thực có nhà. Tôi cảm thấy hài lòng vì việc lựa chọn được thực hiện công khai, ai đủ điều kiện cũng có cơ hội như nhau trong cùng nhóm. Số lượng hồ sơ nhiều hơn số căn hộ nên kết quả sẽ có người được, người chưa được nhưng mọi người cũng cảm thấy thoải mái vì quy trình đã minh bạch, công bằng”, anh Thành nói.

Nguồn cung mở rộng, thêm hy vọng cho người dân

Nghệ An đang đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của người thu nhập thấp, công nhân, người lao động và các nhóm đối tượng được hưởng chính sách.

Đến nay, tỉnh có 39 dự án nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân khu công nghiệp đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và lựa chọn chủ đầu tư, với quy mô khoảng 35.000 căn hộ, khi hoàn thành sẽ đáp ứng nhu cầu nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân cho khoảng 140.000 người.

Giai đoạn 2021-2025, Nghệ An đã hoàn thành 4.223 căn nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân khu công nghiệp. Giai đoạn 2026-2030, tỉnh được giao hoàn thành 25.400 căn; riêng năm 2026 là 2.000 căn.

Hiện 5 dự án với khoảng 2.177 căn đang được triển khai và dự kiến hoàn thành trong năm nay. Cùng với đó, tỉnh đang hoàn thiện thủ tục để khởi công thêm 6 dự án nhà ở xã hội với gần 1.900 căn và 3 dự án nhà lưu trú công nhân với hơn 2.700 căn tại Khu công nghiệp VSIP Nghệ An trong năm 2026.

Nguồn cung được mở rộng đồng nghĩa với việc cơ hội tiếp cận nhà ở của người dân cũng rộng hơn. Tuy nhiên, ở những dự án có nhu cầu vượt nguồn cung, bài toán quan trọng không chỉ nằm ở số lượng căn hộ được xây dựng mà còn ở cách thức phân bổ.

Một khu nhà lưu trú cho người lao động và chuyên gia tại KCN VSIP Nghệ An 2 đang xây dựng.

Từ ngày 10/9 đến 10/10/2026, Nghệ An tiếp tục tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội thuộc Dự án Khu đô thị Bắc Nghi Kim và Khu nhà ở trung tâm Nghi Kim, phường Vinh Hưng, thêm một minh chứng cho thấy nguồn cung nhà ở xã hội đang tiếp tục được triển khai trên địa bàn.

Đối với người lao động có thu nhập chưa cao, nhà ở xã hội là nơi một gia đình trẻ bắt đầu cuộc sống riêng; là chỗ ở ổn định để người lao động yên tâm làm việc; là nền tảng để con cái có môi trường sinh hoạt, học tập tốt hơn. Bởi vậy, mỗi dự án mới được triển khai, mỗi căn hộ được hoàn thành và bàn giao đúng đối tượng, đúng tiến độ mang theo một câu chuyện về an cư.

Trong câu chuyện ấy, sự công bằng trong xét duyệt và lựa chọn người mua có ý nghĩa đặc biệt. Khi người dân biết rõ mình thuộc diện nào, cần đáp ứng những điều kiện gì, hồ sơ được xét như thế nào và trong trường hợp số người đủ điều kiện vượt số căn hộ thì cơ hội được phân bổ ra sao, họ sẽ chủ động hơn và giảm bớt tâm lý hoài nghi.

Bốc thăm chỉ là một khâu trong cả quy trình

Đại diện Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản Sở Xây dựng Nghệ An cho biết, theo quy định hiện hành, bốc thăm không phải là cách thức được áp dụng trong mọi trường hợp.

Theo Điều 34 Nghị định số 54/2026/NĐ-CP ngày 09/02/2026 của Chính phủ, nếu tổng số hồ sơ đăng ký mua, thuê mua, thuê hợp lệ bằng hoặc ít hơn tổng số căn hộ được công bố cho từng loại sản phẩm thì việc lựa chọn căn hộ được thực hiện theo hình thức thỏa thuận giữa chủ đầu tư và khách hàng.

Chỉ khi số hồ sơ hợp lệ nhiều hơn số căn hộ được công bố cho từng loại sản phẩm thì việc xét duyệt, lựa chọn đối tượng mới thực hiện bằng hình thức bốc thăm, trực tiếp hoặc trực tuyến. Việc bốc thăm do chủ đầu tư tổ chức, có đại diện Sở Xây dựng địa phương, UBND cấp xã, Công an cấp xã tham gia giám sát và phải lập biên bản kết quả.

Nghệ An quyết tâm hoàn thành 2.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2026

Đáng chú ý, pháp luật cũng dành cơ chế ưu tiên nhất định cho các nhóm đối tượng thuộc diện ưu tiên. Số căn hộ dành cho nhóm này được xác định theo tỷ lệ hồ sơ của các nhóm ưu tiên trên tổng số hồ sơ đăng ký và tổng số căn hộ, các đối tượng còn lại sau khi bố trí phần ưu tiên mới tiếp tục tham gia bốc thăm.

Quy trình vì thế không chỉ đơn giản là “bốc thăm để chọn người mua”. Trước khi đến bước này, hồ sơ phải được tiếp nhận, rà soát, xác định đúng đối tượng, đúng điều kiện; danh sách dự kiến được mua phải được gửi Sở Xây dựng kiểm tra nhằm loại trừ trường hợp đã mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội, đã được Nhà nước hỗ trợ nhà ở hoặc không còn đáp ứng điều kiện theo quy định.

Đây cũng là cơ sở để người dân hiểu rằng, bốc thăm là bước phân định cơ hội khi cung không đủ cầu, chứ không thay thế việc xét duyệt điều kiện mua nhà ở xã hội.

Với hàng chục dự án đang được triển khai, Nghệ An đang đứng trước cơ hội mở rộng đáng kể nguồn cung nhà ở xã hội. Nguồn cung ấy, nếu được triển khai đúng tiến độ, sẽ tạo thêm cơ hội cho hàng chục nghìn người đang mong muốn có một nơi ở phù hợp với khả năng tài chính.

Từ câu chuyện bốc thăm nhà ở xã hội tại Khu đô thị Hưng Lộc, điều người dân kỳ vọng không chỉ là có thêm nhiều dự án, nhiều căn hộ, mà còn là một quy trình tiếp cận nhà ở ngày càng rõ ràng, công khai và dễ giám sát. Bởi với người thu nhập thấp, để có một căn nhà đã khó, để biết mình có cơ hội công bằng càng quan trọng hơn.

Một lá thăm có thể quyết định ai được quyền mua trong một thời điểm, nhưng sự minh bạch của cả quy trình mới là điều tạo dựng niềm tin lâu dài.

Khi nguồn cung nhà ở xã hội tiếp tục được mở rộng, khi các quy định được thực hiện công khai, đúng đối tượng, đúng điều kiện, hy vọng về một mái ấm ổn định sẽ không còn quá xa đối với những người lao động đang nỗ lực lập nghiệp, gắn bó với Nghệ An.