Bà Lê Thị Hoài Chung, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An, trao quyết định bổ nhiệm Thầy thuốc Ưu tú, bác sĩ chuyên khoa II Trần Đình Tỵ giữ chức Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thanh Chương.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Tùng Lâm, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế Nghệ An, công bố các quyết định bổ nhiệm. Bà Lê Thị Hoài Chung, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An, trao quyết định cho tân Giám đốc Trần Đình Tỵ và Phó Giám đốc Nguyễn Đình Hội.

Dự hội nghị có bà Lê Thị Hoài Chung, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An. Cùng dự có ông Trình Văn Nhã, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Đại Đồng; Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trần Thanh Nga và Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nguyễn Thị Phương Mai.

Hội nghị còn có sự tham dự của trưởng các phòng chuyên môn thuộc Sở Y tế Nghệ An, đại diện các đơn vị y tế trong tỉnh, các cơ quan, đoàn thể, trường học, doanh nghiệp và đơn vị đối tác tại địa phương. Về phía bệnh viện có Ban Giám đốc, lãnh đạo các khoa, phòng cùng cán bộ, viên chức và người lao động.

Cũng tại hội nghị, bà Trần Thị Tú Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đại Đồng, Phó Trưởng ban Xây dựng Đảng xã, công bố quyết định chuẩn y chức danh Bí thư và Phó Bí thư Đảng ủy bệnh viện. Lãnh đạo Đảng ủy xã Đại Đồng trao quyết định chuẩn y và tặng hoa chúc mừng. Đảng ủy và Ban Giám đốc bệnh viện tặng hoa cho hai cán bộ được bổ nhiệm.

Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Lê Thị Hoài Chung nhấn mạnh tân Giám đốc và Phó Giám đốc cùng tập thể bệnh viện thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Lê Thị Hoài Chung chúc mừng hai cán bộ được giao nhiệm vụ. Bà mong muốn trên cương vị mới, Giám đốc và Phó Giám đốc bệnh viện phát huy năng lực chuyên môn, kinh nghiệm quản lý và tinh thần trách nhiệm, giữ vững đoàn kết nội bộ, cùng tập thể bệnh viện thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Ông Trần Đình Tỵ, tân Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thanh Chương nhấn mạnh việc cải tiến quy trình khám, chữa bệnh và nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thầy thuốc Ưu tú, bác sĩ chuyên khoa II Trần Đình Tỵ cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo Sở Y tế, lãnh đạo địa phương và sự tín nhiệm của tập thể cán bộ, viên chức, người lao động bệnh viện.

Tân Giám đốc cho biết sẽ cùng tập thể bệnh viện giữ vững đoàn kết, đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng chuyên môn và cải tiến quy trình khám, chữa bệnh. Bác sĩ Trần Đình Tỵ nhấn mạnh việc đổi mới tác phong, thái độ phục vụ, lấy người bệnh làm trung tâm và hướng tới sự hài lòng của người dân.

Bà Lê Thị Hoài Chung, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An, trao quyết định bổ nhiệm dược sĩ chuyên khoa I Nguyễn Đình Hội giữ chức Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thanh Chương.

Bệnh viện Đa khoa Thanh Chương được tách ra từ Bệnh viện Anh Thanh Đô năm 1962. Đơn vị mang tên hiện nay từ năm 2006 theo Quyết định số 3067/QĐ-UBND-VX ngày 25/8/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An. Tháng 7/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận đơn vị là bệnh viện hạng II.

Đặt tại xã Đại Đồng và trực thuộc Sở Y tế Nghệ An, bệnh viện thực hiện nhiệm vụ khám, chữa bệnh cho người dân khu vực huyện Thanh Chương trước đây và các vùng phụ cận.

Bên cạnh công tác phòng bệnh, bệnh viện tham gia đào tạo thực hành chuyên ngành y, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, quản lý kinh tế và chỉ đạo chuyên môn, kỹ thuật cho tuyến dưới.

Bệnh viện thực hiện cơ chế tự bảo đảm chi thường xuyên, tự chủ và tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính. Đơn vị chịu trách nhiệm trước Sở Y tế Nghệ An và trước pháp luật về hoạt động của mình.

Phạm Thông