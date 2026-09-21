Nghệ An: Bộ đội, dân quân làm cầu tạm giúp học sinh đến trường sau mưa lũ

Sau mưa lũ, tuyến đường 543C, đoạn qua khu vực bản Huồi Pai cũ, xã Yên Na, bị sạt lở nghiêm trọng. Đất, đá từ taluy tràn xuống mặt đường khiến tuyến giao thông bị chia cắt hoàn toàn, ảnh hưởng đến việc đi lại và học tập của người dân trên địa bàn.

Tuyến đường vào bản Huồi Pai cũ, xã Yên Na, bị sạt lở gây chia cắt, cô lập.

Trước tình hình đó, UBND xã Yên Na khẩn trương triển khai phương án đưa học sinh tiểu học và trung học cơ sở thuộc các bản Huồi Pai và Cha Lúm ra lớp, với yêu cầu bảo đảm an toàn trong quá trình di chuyển. Theo thống kê, có 172 học sinh thuộc cụm vùng trong của hai bản, gồm 108 học sinh trung học cơ sở và 64 học sinh tiểu học, cần được đưa đón đến điểm tập trung để di chuyển về các trường bán trú trên địa bàn xã.

Ban CHQS xã Yên Na cùng lực lượng khác làm cầu tạm để nhân dân đi lại.

Dân quân xã tạo lối đi thay thế trước trong thời gian chờ tuyến đường 543C lưu thông.

Để tạo lối đi thay thế trong thời gian tuyến đường 543C chưa thể lưu thông, địa phương phối hợp với các lực lượng chức năng, nhà trường, Ban quản lý bản và phụ huynh khẩn trương mở tuyến đường tiểu ngạch dài hơn 1km, đồng thời làm cầu tạm qua suối. Ban CHQS xã Yên Na cùng lực lượng dân quân và người dân đang tập trung nhân lực, vật liệu để sớm hoàn thành tuyến đường và cầu tạm, phục vụ việc đưa đón học sinh.

Trong quá trình tổ chức đưa học sinh đến trường, UBND xã Yên Na yêu cầu các lực lượng và phụ huynh thực hiện nghiêm phương án đưa đón, tuyệt đối không để học sinh tự đi qua khu vực sạt lở, có nguy cơ mất an toàn.

Việc mở đường, làm cầu tạm đang được triển khai khẩn trương, nhằm từng bước khôi phục việc đi lại của người dân, đồng thời tạo điều kiện để học sinh duy trì việc học tập trong điều kiện giao thông còn nhiều khó khăn sau mưa lũ.