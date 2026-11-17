Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An biểu dương, khen thưởng 96 cán bộ, người làm công tác Mặt trận tiêu biểu các cấp. (Ảnh: MTNA)

Tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong không khí trang nghiêm, thành kính, đoàn đại biểu đã dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao của Người. Thay mặt đoàn, đồng chí Trần Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đã báo cáo những kết quả nổi bật mà hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đạt được trong giai đoạn 2022-2026.

Khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thời gian qua, đội ngũ cán bộ Mặt trận toàn tỉnh luôn đoàn kết, tận tụy, đổi mới phương thức hoạt động theo hướng bám sát cơ sở, lấy nhân dân làm trung tâm.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An báo cáo những kết quả nổi bật mà hệ thống Mặt trận tỉnh Nghệ An đạt được trong giai đoạn 2022-2026 trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: MTNA)

Dấu ấn đậm nét nhất của chặng đường vừa qua là sự chung sức của cả cộng đồng trong công tác an sinh xã hội.

Giai đoạn 2023-2025, toàn tỉnh đã hoàn thành xây mới, sửa chữa 20.802 căn nhà cho người nghèo (đạt 100% nhu cầu rà soát), vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Tiếp nối kết quả đó, riêng năm 2026, Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh đã hỗ trợ thêm 1.168 căn nhà với tổng kinh phí hơn 70 tỷ đồng.

Tinh thần "lá lành đùm lá rách" tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ qua Chương trình "Nghĩa tình dòng Lam-Xuân Bính Ngọ 2026" với nguồn lực huy động trên 171 tỷ đồng; đồng thời, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh kịp thời trích 2 tỷ đồng cứu trợ các địa phương thiệt hại do dông lốc. Những mái ấm và sinh kế được trao đi không chỉ giúp người dân vượt khó mà còn hun đúc nghĩa tình, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân.

Cùng với chăm lo đời sống nhân dân, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã thực hiện hiệu quả vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của nhân dân; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội và tham gia phục vụ thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Từ thực tiễn công tác cơ sở giai đoạn 2022-2026, nhiều tấm gương cán bộ Mặt trận tận tâm, sáng tạo, bền bỉ cống hiến đã được ghi nhận. Nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đã biểu dương, khen thưởng 96 cán bộ, người làm công tác Mặt trận tiêu biểu các cấp.

Đây là những hạt nhân nòng cốt ở địa bàn dân cư, luôn sâu sát, lắng nghe và đồng hành cùng bà con trong từng phong trào thi đua, từng phần việc vì cộng đồng. Mỗi cá nhân được vinh danh là một câu chuyện đẹp về tinh thần trách nhiệm, sự gắn bó máu thịt với nhân dân, góp phần làm sáng thêm hình ảnh người cán bộ Mặt trận trong lòng dân.