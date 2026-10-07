Nghệ An biểu dương 130 điển hình nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2020-2025

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An Nguyễn Viết Hùng phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: NAG)

Báo cáo tổng kết của Hội Nông dân tỉnh Nghệ An cho biết, trong 5 năm qua, phong trào trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2020-2025 được các cấp hội nông dân xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, triển khai rộng khắp, gắn với nhu cầu phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống của hội viên.

Nhiều mô hình, cách làm khoa học được nông dân Nghệ An áp dụng, tạo ra hiệu quả kinh tế cao.

Bình quân hằng năm, số hộ hội viên đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi chiếm gần 60% số hộ nông dân. Công tác bình xét, công nhận danh hiệu ngày càng đi vào thực chất, chú trọng chất lượng và hiệu quả. Đến hết năm 2025, toàn tỉnh có 142.750 hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.

Thông qua phong trào, tư duy sản xuất của nông dân từng bước chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa, chú trọng tiêu chuẩn, chất lượng, giá trị gia tăng và thị trường.

Nhiều nông dân giỏi đã trở thành những chủ thể OCOP, chủ doanh nghiệp, giám đốc hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Từ phong trào, nhiều nông dân giỏi đã trở thành những chủ thể OCOP, chủ doanh nghiệp, giám đốc hợp tác xã. Những sản phẩm đặc trưng của xứ Nghệ như chè gay, cam Vinh, chanh Nam Đàn, bò H'Mông, dược liệu miền Tây, hải sản chế biến sâu... các sản phẩm Ocop đạt 4 sao - 5 sao đã vươn xa ra thị trường toàn quốc và bước đầu có sản phẩm vươn ra thị trường quốc tế.

Các hộ sản xuất kinh doanh giỏi không chỉ làm giàu cho gia đình mà còn tích cực hướng dẫn, hỗ trợ, giúp đỡ nông dân có hoàn hoàn cảnh khó khăn vươn lên, trách nhiệm đóng góp với cộng đồng.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: NAG)

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm ghi nhận, đánh giá cao sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND, UBMTTQ tỉnh Nghệ An đối với công tác Hội và phong trào nông dân; đồng thời biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những thành tích xuất sắc mà Hội Nông dân tỉnh và toàn thể bà con nông dân đã đạt được trong thời gian qua.

Thời gian tới, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đề nghị Hội Nông dân tỉnh Nghệ An tiếp tục đổi mới tuyên truyền, khơi dậy khát vọng làm giàu và tinh thần đổi mới sáng tạo; nâng cao chất lượng phong trào gắn với phát triển kinh tế tập thể, liên kết sản xuất, bảo đảm an toàn thực phẩm và hỗ trợ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi thành lập doanh nghiệp…

Bên cạnh đó, lồng ghép phong trào với các chương trình mục tiêu quốc gia, xây dựng tổ chức hội vững mạnh; tăng cường tư vấn, hỗ trợ nông dân về khoa học kỹ thuật, công nghệ, chuyển đổi số, thị trường, vốn, xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc và thương mại điện tử; phát huy vai trò nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi trong bảo vệ môi trường, xây dựng nông nghiệp xanh, tuần hoàn, hữu cơ và các hoạt động công tác hội.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An Võ Thị Minh Sinh ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của các cấp hội nông dân trên địa bàn trong giai đoạn vừa qua. (Ảnh: NAG)

Ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của các cấp hội nông dân trên địa bàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An Võ Thị Minh Sinh nhấn mạnh, người nông dân thế hệ mới không chỉ sản xuất nhiều hơn mà phải sản xuất tốt hơn, xanh hơn, an toàn hơn, có giá trị cao hơn; không chỉ sản xuất giỏi mà phải kinh doanh giỏi, thực sự có mặt và đứng vững trong chuỗi giá trị sản xuất.

Trong thời gian tới, các cấp hội cần tiếp tục chuyển đổi mạnh mẽ tư duy nông nghiệp truyền thống sang nông nghiệp hiện đại, kinh tế nông nghiệp đa giá trị như kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp số, du lịch sinh thái; nâng tầm nông dân từ chủ thể sản xuất thành chủ thể của nền kinh tế nông nghiệp, hình thành lớp nông dân có tri thức, kỹ năng, tư duy thị trường và khát vọng vươn lên làm giàu.

Đánh giá 130 đại biểu được biểu dương là 130 bông hoa trong vườn hoa nhà nông xứ Nghệ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An mong muốn sau hội nghị, các đại biểu tiếp tục lan tỏa tinh thần đổi mới, dẫn dắt cộng đồng cùng làm giàu; góp phần đưa phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi tỉnh Nghệ An giai đoạn 2026-2030 phát triển mạnh mẽ, thực chất, góp phần xây dựng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Nghệ An trao tặng Bằng khen của hội cho các cá nhân có thành tích xuất sắc, giai đoạn 2020 - 2025. (Ảnh: NAG)

Tại hội nghị, UBND tỉnh Nghệ An đã tặng Bằng khen cho 20 cá nhân; Hội Nông dân tỉnh cũng đã trao tặng Bằng khen cho 110 hộ nông dân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, giai đoạn 2020–2025.

Các đại biểu tặng hoa chúc mừng các điển hình nông dân của tỉnh Nghệ An được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vinh danh trong chương trình “Tự hào Nông dân Việt Nam năm 2026”. (Ảnh: NAG)

Dịp này, Nghệ An cũng biểu dương các cá nhân được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vinh danh năm 2026, gồm: ông Hồ Xuân Vinh, ông Nguyễn Văn Hòa, ông Hoàng Văn Hợi và bà Trần Thị Hậu.

Nghệ An là đơn vị đầu tiên trong cả nước tổ chức cuộc thi “Nhà nông khởi nghiệp sáng tạo" dành riêng cho nhà nông. (Ảnh: NAG)

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Cuộc thi “Nhà nông khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Nghệ An năm 2026” đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải.

Giai đoạn 2026-2030, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An định hướng đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào, gắn với phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh; hỗ trợ nông dân khởi nghiệp, sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ số, liên kết theo chuỗi giá trị và phát triển tổ hợp tác, hợp tác xã.

Hằng năm, Hội phấn đấu có từ 60% số hộ nông dân trở lên đăng ký và 50% số hộ đăng ký đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; mỗi cơ sở Hội xây dựng ít nhất một câu lạc bộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi và một mô hình kinh tế ứng dụng công nghệ cao, liên kết sản xuất; tập huấn nâng cao trình độ, kỹ năng cho 1.500-2.000 nông dân xuất sắc, nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi; tỷ lệ hộ đạt danh hiệu hằng năm tăng 10% và mỗi cơ sở Hội đảm nhận giúp đỡ ít nhất một hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.