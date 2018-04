Nghệ An: Bắt lô hàng mỹ phẩm trị giá gần 1 tỷ đồng

Đại diện Ban Chỉ đạo 389 Nghệ An co biết, Đội Quản lý thị trường cơ động (Chi cục QLTT Nghệ An) phối hợp với Phòng An ninh kinh tế, Công an Nghệ An vừa bắt giữ lô hàng mỹ phẩm nghi nhập lậu có trị giá 950 triệu đồng.