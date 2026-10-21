Nghệ An: Bắt giữ đối tượng trộm vàng có 7 tiền án

Theo đó, Nguyễn Đình An có 7 tiền án về tội trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích. Tháng 5/2026, An chấp hành xong án phạt tù về tội "Trộm cắp tài sản".

Đối tượng Nguyễn Đình An tại cơ quan công an. (Ảnh: congan.nghean.gov.vn).

Sau khi trở về địa phương, không có nghề nghiệp ổn định, An thường đi lang thang, lợi dụng sơ hở của người dân để trộm cắp tài sản.

Tiếp đó, ngày 8/10/2026, An đột nhập vào một nhà dân tại xã Nam Đàn khi không có người ở nhà rồi cạy két sắt và lấy trộm 25,5 chỉ vàng (khoảng 350.000.000 đồng).

Quá trình thực hiện hành vi, An tháo biển kiểm soát xe mô tô, luôn đeo khẩu trang, mặc áo dài tay và chọn những tuyến đường không có camera giám sát để di chuyển, gây khó khăn cho lực lượng công an trong quá trình xác minh, truy bắt.

Đến ngày 18/10/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An và Công an xã Nam Đàn đồng chủ trì, phối hợp phòng nghiệp vụ (Bộ Công an), Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các xã Yên Trung, Lam Thành bắt giữ Nguyễn Đình An về hành vi trộm cắp tài sản khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã Hưng Nguyên.

Tang vật vụ án thu giữ. (Ảnh: congan.nghean.gov.vn).

Tại cơ quan công an, Nguyễn Đình An khai nhận, sau khi trộm số vàng nói trên, đối tượng chia nhỏ rồi đưa đi bán tại nhiều tỉnh, thành để lấy tiền tiêu xài, đánh bạc và mua xe mô tô làm phương tiện phục vụ cho các lần trộm tiếp theo.

Tang vật thu giữ gồm: Hai xe mô tô, hai con dao, một điện thoại di động và nhiều vật chứng liên quan. Vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Để phục vụ điều tra, cơ quan chức năng thông báo, ai là bị hại của Nguyễn Đình An thì liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An (số 55, đường Hồ Tùng Mậu, phường Trường Vinh) để trình báo.