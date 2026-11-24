Chiều 24/11, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đang tạm giữ đối tượng Vang Văn Đức (SN 1991, trú tại xã Hùng Chân, tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Vang Văn Đức tại cơ quan điều tra. (Ảnh CANA).

Trước đó, chiều 14/11, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận tin báo: Vào ngày 11/11, có kẻ gian đột nhập vào một nhà dân tại xã Hùng Chân và lấy đi tài sản gồm nhiều trang sức bằng vàng với khối lượng 29 chỉ, một số trang sức bằng bạc và khoảng 100 triệu đồng tiền mặt.

Tổng giá trị thiệt hại tại thời điểm mất ước tính khoảng 470 triệu đồng.

Ngay khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự đã chủ trì, phối hợp với Công an xã Hùng Chân và Công an xã Quỳ Hợp khẩn trương rà soát.

Trong quá trình điều tra, cơ quan công an gặp nhiều khó khăn vì khi gây án, đối tượng đeo khẩu trang, đội mũ trùm kín mặt và không để lại dấu vết.

Tang vật vụ án. (Ảnh CANA).

Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định Vang Văn Đức (SN 1991, trú tại xã Hùng Chân, tỉnh Nghệ An), là đối tượng thực hiện vụ trộm cắp tài sản nêu trên.

Sau quá trình truy xét, xác minh, truy tìm trên nhiều địa bàn, đến ngày 15/11, tổ công tác bắt giữ Vang Văn Đức khi đối tượng đang lẩn trốn tại phường Hưng Đạo, TP Hải Phòng.

Tại Cơ quan điều tra, Vang Văn Đức khai nhận đã đột nhập vào nhà bị hại, lấy trộm toàn bộ tài sản trong két, sau đó đưa tài sản trộm cắp được chôn trong vườn nhà Đức, rồi bỏ trốn.

Từ lời khai, cơ quan điều tra đã kịp thời thu hồi tài sản để trao trả bị hại.