Nghệ An: Bắt đối tượng có 7 tiền án, trộm 25,5 chỉ vàng

Đối tượng Nguyễn Đình An tại cơ quan Công an. Ảnh: CACC

Theo cơ quan Công an, sau khi ra tù, An không có nghề nghiệp ổn định, thường lang thang và lợi dụng sơ hở của người dân để trộm cắp tài sản.

Ngày 8/10/2026, An đột nhập một nhà dân tại xã Nam Đàn khi không có người ở nhà, cạy két sắt và lấy trộm 25,5 chỉ vàng, trị giá khoảng 350 triệu đồng.

Để tránh bị phát hiện, trong quá trình gây án, An tháo biển kiểm soát xe mô tô, đeo khẩu trang, mặc áo dài tay và lựa chọn những tuyến đường không có camera giám sát để di chuyển.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 18/10/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Công an xã Nam Đàn cùng các đơn vị liên quan bắt giữ An khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã Hưng Nguyên.

Tại cơ quan Công an, An khai nhận sau khi trộm vàng đã chia nhỏ, mang bán tại nhiều tỉnh, thành phố để lấy tiền tiêu xài, đánh bạc và mua xe mô tô phục vụ các lần trộm cắp tiếp theo.

Tang vật thu giữ gồm 2 xe mô tô, 2 con dao, 1 điện thoại di động cùng nhiều vật chứng liên quan.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng. Cơ quan chức năng đề nghị những ai là bị hại của Nguyễn Đình An liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An, địa chỉ số 55 đường Hồ Tùng Mậu, phường Trường Vinh, để trình báo.