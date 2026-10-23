Nghệ An bắt đầu chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công

UBND tỉnh Nghệ An mới đây có công văn về việc triển khai phương án chấm điểm về thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công.

Cơ quan này giao Sở Tài chính địa phương khẩn trương nghiên cứu các nội dung tại Công văn số 11025/BTC-PTHT ngày 25/9/2026 của Bộ Tài chính, trực tiếp hướng dẫn, đôn đốc các Sở, ban, ngành, địa phương, các chủ đầu tư triển khai thực hiện theo đúng quy định; chủ động tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh nếu vượt thẩm quyền.

Các Sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các xã, phường và các chủ đầu tư căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao chủ động phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính Nghệ An trong việc cung cấp, đối chiếu số liệu, cập nhật đầy đủ, chính xác, đảm bảo đúng thời hạn; đánh giá sát khả năng thực hiện hằng tháng của từng dự án để đăng ký kế hoạch giải ngân phù hợp.

Trước đó, ngày 22/7/2026, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 3245 phê duyệt phương án chấm điểm đối với các Sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư về thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, thời gian chạy thử phương án trong 3 tháng (từ tháng 7 đến hết tháng 9/2026), chính thức áp dụng kết quả chấm điểm từ kỳ báo cáo tháng 10/2026.

Phương án chấm điểm nhằm đánh giá khách quan kết quả thực hiện nhiệm vụ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của các đơn vị được giao vốn, tạo động lực thúc đẩy tiến độ giải ngân. Kết quả chấm điểm cả năm sẽ là một trong những tiêu chí đánh giá hiệu quả đầu tư công, đồng thời làm căn cứ để các Sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư xây dựng tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân. Kết quả chấm điểm hằng tháng, hằng quý sẽ phục vụ công tác biểu dương các đơn vị thực hiện tốt, đồng thời nhắc nhở, cảnh báo những đơn vị có kết quả giải ngân chưa đạt yêu cầu.

Nghệ An yêu cầu việc chấm điểm phải bảo đảm công khai, minh bạch, thống nhất và phù hợp với bối cảnh giải ngân đầu tư công của cả nước. Bên cạnh tỷ lệ giải ngân, việc chấp hành chế độ báo cáo về giải ngân đầu tư công cũng là một tiêu chí trong phương án chấm điểm.

Việc chấm điểm kết quả giải ngân vốn đầu tư công được thực hiện theo thang điểm 100. Điểm đánh giá được xác định trên cơ sở kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của từng sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư sau khi thực hiện tiết kiệm; trong đó bao gồm nguồn vốn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh, ngân sách cấp xã. Căn cứ tổng số điểm đạt được, các đơn vị sẽ được xếp loại theo bốn mức: Giải ngân rất tốt, giải ngân tốt, giải ngân trung bình, giải ngân chưa tốt.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì hướng dẫn chi tiết chế độ báo cáo, phương pháp chấm điểm, đánh giá và phân loại kết quả giải ngân sau khi Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn; đồng thời tổ chức triển khai công tác chấm điểm và báo cáo UBND tỉnh định kỳ hằng tháng, hằng quý, cả năm.