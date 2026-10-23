Nghệ An bảo đảm mức sinh thay thế, mở rộng mạng lưới dịch vụ sức khỏe sinh sản

Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An sáng 23/10 cho hay địa phương đang tích cực triển khai Chương trình Bảo đảm mức sinh thay thế trên địa bàn giai đoạn 2026 - 2030.

Chương trình đặt ra mục tiêu duy trì mức sinh hiện tại để cùng cả nước giữ vững mức sinh thay thế bền vững, thích ứng với già hóa dân số, bảo đảm an sinh xã hội. Đến năm 2030, Nghệ An phấn đấu đạt tổng tỷ suất sinh khoảng 2,0 - 2,1 con/phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ; bảo đảm trên 95% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ được cung cấp thông tin, tư vấn đầy đủ về sinh con phù hợp.

Nghệ An đặt mục tiêu duy trì mức sinh hiện tại để cùng cả nước giữ vững mức sinh thay thế bền vững

Đánh giá từ nhà chức trách địa phương, công tác dân số của Nghệ An những năm qua dù đã đạt được nhiều kết quả quan, nhưng vẫn tồn tại thực tế mức sinh giữa các vùng miền có sự chênh lệch đáng kể. Tại một số xã vùng biển vẫn duy trì mức sinh cao, tại các khu vực đô thị và địa bàn công nghiệp hóa lại có xu hướng giảm sâu. Địa phương cũng đang đối mặt với các vấn đề đặc thù: tình trạng tảo hôn, kết hôn sớm, mất cân bằng giới tính khi sinh vẫn ở mức cao so với bình quân cả nước, tốc độ già hóa dân số diễn ra ngày càng nhanh.

Để chương trình Bảo đảm mức sinh thay thế trên địa bàn giai đoạn 2026 - 2030 thực hiện hiệu quả, Nghệ An đề ra nhiều nhóm nhiệm vụ và giải pháp: tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền trong việc chuyển hướng trọng tâm chính sách từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển. Các địa phương có trách nhiệm lồng ghép chỉ tiêu mức sinh vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và các hương ước, quy ước khối bản, dòng họ.

Công tác tuyên truyền, vận động thay đổi hành vi sẽ được đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung lẫn hình thức: tập trung phổ biến sâu rộng các chủ trương của Đảng, Luật Dân số, phát triển các thông điệp truyền thông đa phương tiện phù hợp với từng vùng miền, đẩy mạnh tư vấn trực tiếp tại nhà thông qua mạng lưới cộng tác viên y tế thôn bản. Nội dung giáo dục về dân số, sức khỏe sinh sản được đưa vào chương trình chính khóa và ngoại khóa trong các cơ sở giáo dục một cách hệ thống, phù hợp lứa tuổi để trang bị kỹ năng phòng tránh mang thai ngoài ý muốn, vô sinh, các bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Các chính sách hỗ trợ, khuyến khích các cặp vợ chồng sinh con và nuôi dạy con tốt được chú trọng điều chỉnh, hoàn thiện. Triển khai hỗ trợ phương tiện tránh thai, chi phí dịch vụ kế hoạch hóa gia đình cho các đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo, bảo trợ xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng bãi ngang ven biển. Nghiên cứu đánh giá tác động của các chính sách lao động, nhà ở, phúc lợi xã hội để khuyến khích nam nữ thanh niên không kết hôn muộn, không sinh con muộn, không sinh ít con.

Mạng lưới dịch vụ sức khỏe sinh sản được mở rộng theo hướng công bằng, bình đẳng cho mọi đối tượng. Tổ chức các dịch vụ thân thiện dành riêng cho vị thành niên, thanh niên, công nhân khu công nghiệp; thí điểm mô hình dự phòng và sàng lọc vô sinh tại cộng đồng cho nhóm dân số trẻ. Đối với vùng sâu vùng xa, biên giới, hải đảo, các chiến dịch y tế lưu động được tăng cường nhằm kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân, tư vấn phát hiện sớm các nguy cơ dị tật thai nhi để bảo vệ, nâng cao chất lượng nòi giống.

UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan và UBND cấp xã xây dựng kế hoạch chi tiết, đôn đốc triển khai kỹ thuật chuyên môn. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đóng vai trò đơn vị đầu mối tham mưu trực tiếp. Các Sở: Tài chính, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để bố trí ngân sách, lồng ghép chính sách thi đua khen thưởng, đổi mới giáo dục trường học và giám sát phản biện xã hội.