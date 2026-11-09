Chủ động chỉ đạo công tác ứng phó với mưa lớn có thể gây lũ, ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của Nhân dân

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 08 – 11/11/2026, khu vực Trung Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng (phía nam Nghệ An đến phía bắc Quảng Trị, phổ biến từ 100-200mm, cục bộ trên 300mm). Mưa lớn có khả năng gây lũ trên sông, ngập úng tại vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp, đặc biệt nguy cơ xảy ra sạt lở đất và lũ ống, lũ quét trên các sông, suối nhỏ.

Trong bối cảnh tác động của El Nino, thiên tai diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự (PTDS) tỉnh Nghệ An yêu cầu Ban Chỉ huy PTDS tỉnh, các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Chủ tịch UBND các xã, phường tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác; chủ động chỉ đạo công tác ứng phó với mưa lớn có thể gây lũ, ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của Nhân dân.

Cụ thể, Chủ tịch UBND các xã, phường báo cáo cấp ủy và trực tiếp chỉ đạo, tổ chức triển khai ngay công tác ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ. Trong đó, rà soát lại phương án ứng phó mưa lũ, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, vật tư tại các địa bàn trọng điểm thường xuyên có nguy cơ bị ngập sâu, sạt lở, chia cắt để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống; phân công các đồng chí trong Thường vụ, Thường trực ứng trực tại các địa bàn trọng điểm để trực tiếp kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai theo phương châm “bốn tại chỗ”.

Nghệ An ban hành văn bản chủ động ứng phó mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất từ ngày 08 - 11/11/2026 trên địa bàn tỉnh.

Thông tin đầy đủ, kịp thời về tình hình, nguy cơ tác động của thiên tai, mưa lũ tới người dân. Rà soát, kịp thời tổ chức sơ tán người dân tại những khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn, nhất là tại khu vực nguy cơ bị ngập lụt sâu, sạt lở đất, lũ quét, đặc biệt lưu ý sơ tán người già, trẻ em và các đối tượng yếu thế.

Bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn, hỗ trợ bảo đảm an toàn giao thông. Tuyệt đối không để người, phương tiện đi qua ngầm, tràn, tuyến đường bị ngập sâu, khu vực có nguy cơ sạt lở nếu không bảo đảm an toàn.

Nghiêm cấm người dân đánh bắt cá, vớt củi…trên sông, suối khi có mưa lũ hoặc di chuyển vào vùng ngập lũ, hạ du các hồ đập, khu vực nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, không để tiếp tục xảy ra những trường hợp thiệt hại đáng tiếc về người.

Thông báo cho chủ công trình đang xây dựng, chủ khu vực hầm lò, khai thác khoáng sản biết thông tin về thiên tai để chủ động có biện pháp bảo đảm an toàn.

Tổ chức trực ban, triển khai công tác phòng, chống lũ, bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập theo cấp báo động; kịp thời tổ chức khắc phục hậu quả, hỗ trợ thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân bị ngập lụt sâu, sạt lở, chia cắt (nếu có).

Chủ động triển khai phương án ứng phó, đảm bảo an toàn công trình và hạ tầng

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Nghệ An tiếp tục theo dõi sát diễn biến, dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời về diễn biến của thiên tai, mưa lũ tới cơ quan chức năng và Nhân dân để biết, chủ động triển khai công tác ứng phó phù hợp, hiệu quả.

Cơ quan thường trực của Ban Chỉ huy PTDS tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi sát diễn biến thiên tai và các dự báo, cảnh báo để thông tin kịp thời về diễn biến mưa lũ, thiên tai tới các cơ quan chức năng và người dân. Đồng thời, chủ động chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương triển khai công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý những vấn đề vượt thẩm quyền.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự các xã, phường chủ động làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai công tác sơ tán, di dời dân cư ra khỏi những khu vực nguy hiểm; chỉ đạo, phối hợp các đơn vị đóng trên địa bàn kịp thời huy động lực lượng hỗ trợ địa phương triển khai ứng phó, khắc phục hậu quả, cứu hộ cứu nạn.

Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị chức năng và lực lượng công an xã, phường hỗ trợ sơ tán người dân, ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, cứu hộ, cứu nạn, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông tại các tuyến đường bị ngập lụt sâu, sạt lở và chi viện khi có đề nghị của địa phương.

Sở Xây dựng chỉ đạo rà soát, triển khai các phương án bảo đảm an toàn giao thông và các công trình kết cấu hạ tầng giao thông, xây dựng khi có tình huống thiên tai, kịp thời khắc phục các tuyến giao thông bị sạt lở, chia cắt, bảo đảm giao thông thông suốt, nhất là các tuyến quốc lộ, trục giao thông chính.

Các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Khoa học và Công nghệ theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao chủ động chỉ đạo ứng phó, bảo đảm an toàn đối với người, phương tiện, trang thiết bị, cơ sở vật chất thuộc lĩnh vực quản lý, trong đó đặc biệt lưu ý bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, chống ngập úng, hạ tầng cung cấp điện, viễn thông, cơ sở giáo dục, y tế, công trình giao thông, thủy lợi đang thi công dở dang. Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ tình hình thực tế quyết định cho học sinh nghỉ học để bảo đảm an toàn trong thời gian xảy ra mưa lớn, ngập lụt.

Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nghệ An, các đơn vị quản lý, vận hành hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh vận hành, điều tiết các hồ đập thủy điện, thủy lợi đúng quy trình, khoa học, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn, bảo đảm an toàn tuyệt đối các công trình, góp phần cắt, giảm lũ cho hạ du đồng thời đảm bảo nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt của Nhân dân, nhất là trong bối cảnh dự báo nguy cơ thiếu nước trong mùa khô tới do tác động của El Nino.

Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An và các cơ quan thông tin đại chúng kịp thời thông tin về tình hình thời tiết, thiên tai và công tác chỉ đạo ứng phó của cơ quan chức năng; tăng cường phổ biến, hướng dẫn biện pháp, kỹ năng ứng phó khi xảy ra mưa lớn, ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất cho Nhân dân.

Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ngành theo chức năng quản lý nhà nước được giao chủ động chỉ đạo, phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan triển khai kịp thời công tác ứng phó và khắc phục khi có tình huống thiên tai xảy ra.