Nghệ An ban hành phương án điều tra thu nhập bình quân đầu người cấp xã hằng năm trên địa bàn tỉnh

Theo phương án được ban hành, cuộc điều tra sẽ được triển khai đồng bộ trên phạm vi toàn bộ 130 xã, phường của tỉnh Nghệ An. Việc điều tra thu nhập bình quân đầu người cấp xã hàng năm trên địa bàn tỉnh nhằm thu thập, tổng hợp và biên soạn các chỉ tiêu thống kê về thu nhập bình quân đầu người cấp xã, phục vụ yêu cầu thông tin thống kê trong việc đánh giá thực trạng đời sống dân cư. Đồng thời, cung cấp cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý, đánh giá tình hình đời sống nhân dân…

Cuộc điều tra áp dụng phương pháp phỏng vấn trực tiếp. Tại các địa bàn điều tra được chọn, điều tra viên (ĐTV) đến từng hộ dân cư để tiến hành phỏng vấn và thu thập đầy đủ thông tin theo phiếu điều tra. Đối tượng điều tra là các hộ dân cư và các thành viên hộ (là người hoặc một nhóm người cùng ăn, ở chung trong hộ từ 6 tháng trở lên trong 12 tháng qua và có chung quỹ thu chi. Nghĩa là mọi khoản thu nhập của thành viên đều được đóng góp vào ngân sách chung của hộ và mọi khoản chi tiêu của họ đều lấy từ ngân sách đó.

Công nhân lao động tại Nghệ An đang có thêm nhiều cơ hội tăng thu nhập khi làm việc tại các công ty đóng trên địa bàn tỉnh.

Năm 2026, mốc điều tra thu thập được tính từ ngày 01/11/2026. Bắt đầu từ các năm tiếp theo, lịch điều tra cố định sẽ diễn ra từ ngày 01/10 - 25/10 hằng năm. Thời kỳ tham chiếu để tính toán các chỉ tiêu thu nhập của hộ gia đình là 12 tháng, được tính từ ngày 01/10 năm trước đến ngày 30/9 của năm điều tra. Kết quả điều tra được công bố dự kiến vào ngày 20/12 hàng năm.

Nội dung điều tra đối với hộ và các thành viên hộ gồm: Thông tin định danh của hộ; thông tin về tiền lương, tiền công của thành viên hộ; thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ tạo thu nhập của hộ và các khoản thu nhập khác của hộ.

Để bảo đảm chất lượng số liệu ở mức cao nhất, sau khi hoàn thành việc ghi chép thông tin của hộ điều tra, ĐTV thực hiện việc kiểm tra, rà soát lại thông tin ngay tại địa bàn. Toàn bộ phiếu điều tra đã hoàn thiện được ĐTV bàn giao cho đội trưởng để tổ chức kiểm tra, nghiệm thu. Thống kê cơ sở sẽ nghiệm thu 100% phiếu của các đội trưởng và ĐTV, kiểm tra tính logic, đầy đủ của các thông tin thu thập được trên phiếu điều tra trước khi bàn giao cho Thống kê tỉnh.

Sau đó, Thống kê tỉnh sẽ nghiệm thu phiếu điều tra từ Thống kê cơ sở, đồng thời chịu trách nhiệm tổ chức triển khai quá trình nhập tin, làm sạch dữ liệu. Việc phân cấp nghiệm thu và nhập tin bảo đảm tính chính xác và chất lượng thông tin trước khi chuyển sang giai đoạn tổng hợp.

Để tổ chức tốt Phương án Điều tra thu nhập bình quân đầu người cấp xã trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Nghệ An giao Thống kê tỉnh chủ trì, phối hợp cùng các sở, ban, ngành và UBND cấp xã, phường tổ chức triển khai thực hiện Phương án điều tra bảo đảm tiến độ và chất lượng. Đồng thời, Sở Tài chính chịu trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh bảo đảm kinh phí thực hiện có hiệu quả Phương án điều tra theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước.

UBND tỉnh yêu cầu công tác tổ chức, thu thập, xử lý, tổng hợp, công bố và lưu trữ thông tin điều tra phải được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Mặt khác, thông tin điều tra phải bảo đảm đầy đủ, kịp thời, chính xác, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Thông tin thu thập từ điều tra phải được quản lý, khai thác và sử dụng theo đúng quy định của Luật Thống kê và các quy định pháp luật có liên quan về bảo mật thông tin.