Nghệ An ban hành kế hoạch xúc tiến thương mại năm 2027 hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế xã hội bền vững

Kế hoạch số 1038/KH-UBND của UBND tỉnh Nghệ An được ban hành nhằm triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm các hoạt động xúc tiến thương mại năm 2027, nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu, mở rộng thị trường trong nước, phát triển xuất khẩu; tăng cường ứng dụng thương mại điện tử, chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tăng trưởng thương mại, xuất khẩu và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Kế hoạch này cũng hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các chủ thể sản xuất trên địa bàn tỉnh nâng cao năng lực xúc tiến thương mại, phát triển thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu; tăng khả năng tham gia hệ thống phân phối hiện đại, chuỗi cung ứng và các kênh thương mại điện tử.

Theo Kế hoạch, trong năm 2027, Nghệ An phấn đấu tổ chức hoặc hỗ trợ thực hiện tối thiểu 20 hoạt động xúc tiến thương mại trong nước, xúc tiến xuất khẩu và thương mại điện tử. Ưu tiên tập trung nguồn lực hỗ trợ các nhóm sản phẩm có thế mạnh, sản phẩm chủ lực và sản phẩm có tiềm năng phát triển thị trường của tỉnh như: Chế biến nông, lâm, thủy sản; thực phẩm, đồ uống; sản phẩm OCOP; sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; hàng thủ công mỹ nghệ; dệt may và một số sản phẩm công nghiệp có lợi thế.

Nghệ An đang ngày thu hút nhiều nhà đầu tư nhờ thực hiện tốt công tác xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư.

Hỗ trợ tối thiểu 250 lượt doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và chủ thể sản xuất tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại; trong đó ưu tiên doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã và chủ thể OCOP tiếp cận các nhà phân phối, doanh nghiệp thu mua, nhà nhập khẩu.

Đồng thời, tỉnh cũng đặt chỉ tiêu tổ chức hoặc hỗ trợ tham gia tối thiểu 10 hội chợ, triển lãm, tuần hàng, sự kiện giới thiệu sản phẩm và kết nối cung cầu tại các thị trường trong nước; Tổ chức hoặc tham gia từ 03 - 05 hoạt động giao thương, khảo sát thị trường, hội chợ hoặc triển lãm phục vụ phát triển xuất khẩu; trong đó có ít nhất 01 hoạt động hướng tới thị trường Halal hoặc thị trường mới. Hỗ trợ tối thiểu 100 lượt doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ thể sản xuất được tập huấn, tư vấn về thương mại điện tử, chuyển đổi số, kỹ năng giao thương, quy tắc xuất xứ, tiêu chuẩn thị trường và phát triển thương hiệu…

Để thực hiện được các mục tiêu trên, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Trung ương và của tỉnh về xúc tiến thương mại, phát triển xuất khẩu, thương mại điện tử, hội nhập kinh tế quốc tế và Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” bằng các hình thức đa kênh như hội nghị tập huấn phổ biến, báo chí, cổng thông tin điện tử, mạng xã hội và các nền tảng số, video, ấn phẩm và tài liệu giới thiệu.

Cùng với đó, xây dựng, cập nhật thường xuyên và khai thác dữ liệu về doanh nghiệp, hợp tác xã, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm chủ lực và sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu phục vụ công tác quảng bá, kết nối cung cầu và giới thiệu đến các đối tác trên hệ thống cơ sở dữ liệu số của ngành Công Thương.

Tổ chức hoặc hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia hội chợ, triển lãm, tuần hàng, chương trình giới thiệu sản phẩm và hội nghị kết nối cung cầu tại tỉnh Nghệ An và các trung tâm tiêu dùng lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng… và các địa bàn có tiềm năng. Đồng thời, xúc tiến xuất khẩu và hội nhập kinh tế quốc tế. Phối hợp với Cục Xúc tiến thương mại, hệ thống Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài, cơ quan đại diện ngoại giao, hiệp hội ngành hàng và tổ chức xúc tiến thương mại để cung cấp thông tin, giới thiệu đối tác và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nhà nhập khẩu.

Khai thác phát triển thị trường Halal và các thị trường mới; Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã xây dựng và chuẩn hóa gian hàng số, nội dung sản phẩm, hình ảnh, video, mã QR, thông tin truy xuất nguồn gốc và phương thức thanh toán, giao nhận trên các nền tảng thương mại điện tử phù hợp. Đào tạo, tư vấn và nâng cao năng lực xúc tiến thương mại; Thực hiện chính sách hỗ trợ xúc tiến thương mại và phát triển xuất khẩu.

UBND tỉnh giao Sở Công Thương là cơ quan đầu mối, chủ trì hướng dẫn, đôn đốc và tổ chức triển khai Kế hoạch; xây dựng chương trình công tác, lựa chọn hoạt động, thị trường và ngành hàng ưu tiên phù hợp với tình hình thực tế. Các sở, ban, ngành, tổ chức liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực hiện tuyên truyền, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch.

UBND các phường, xã tổ chức tuyên truyền Kế hoạch; rà soát, tổng hợp nhu cầu xúc tiến thương mại của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, chủ thể OCOP và cơ sở sản xuất trên địa bàn; Phối hợp lựa chọn sản phẩm có lợi thế, hỗ trợ chủ thể hoàn thiện thông tin, hồ sơ và điều kiện tham gia; phối hợp tổ chức hoạt động tại địa phương khi được giao.

Tại Kế hoạch này, UBND tỉnh cũng giao Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, các hội doanh nghiệp phổ biến thông tin, tổng hợp nhu cầu thị trường và nhu cầu hỗ trợ của hội viên; phối hợp lựa chọn doanh nghiệp có năng lực tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại. Khuyến khích doanh nghiệp tăng cường liên kết, đối ứng kinh phí, chia sẻ thông tin thị trường và chủ động duy trì kết nối sau chương trình.