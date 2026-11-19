Từ hội chợ đến thương mại điện tử, Nghệ An mở rộng không gian tiêu thụ hàng hóa. Ảnh: Trân Châu.

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch số 1038/KH-UBND về xúc tiến thương mại năm 2027, với định hướng đẩy mạnh kết nối cung cầu, mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước và phát triển xuất khẩu. Trong đó, trọng tâm là nâng cao năng lực tiếp cận thị trường cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các chủ thể sản xuất, từng bước đưa sản phẩm địa phương tham gia sâu hơn vào hệ thống phân phối hiện đại và chuỗi cung ứng.

TỪ KẾT NỐI THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC ĐẾN MỞ RỘNG CỬA XUẤT KHẨU

Theo kế hoạch, Nghệ An sẽ tập trung nguồn lực xúc tiến đối với những nhóm sản phẩm có thế mạnh, sản phẩm chủ lực và có tiềm năng phát triển thị trường. Các ngành hàng được ưu tiên gồm chế biến nông, lâm, thủy sản; thực phẩm, đồ uống; sản phẩm OCOP; sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; hàng thủ công mỹ nghệ, dệt may và một số sản phẩm công nghiệp có lợi thế.

Một trong những mục tiêu đáng chú ý của kế hoạch là tổ chức hoặc hỗ trợ thực hiện tối thiểu 20 hoạt động xúc tiến thương mại trong nước, xúc tiến xuất khẩu và thương mại điện tử trong năm 2027. Qua đó, tỉnh Nghệ An phấn đấu hỗ trợ ít nhất 250 lượt doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và chủ thể sản xuất tham gia các chương trình xúc tiến, trong đó ưu tiên doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã và các chủ thể OCOP.

Đối với thị trường trong nước, Nghệ An đặt mục tiêu tổ chức hoặc hỗ trợ doanh nghiệp tham gia ít nhất 10 hội chợ, triển lãm, tuần hàng, sự kiện giới thiệu sản phẩm và chương trình kết nối cung cầu. Các hoạt động sẽ được triển khai tại địa phương và những trung tâm tiêu dùng lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng cùng các địa bàn có tiềm năng.

Thông qua các chương trình này, doanh nghiệp địa phương có thêm cơ hội tiếp cận hệ thống phân phối, nhà bán lẻ, doanh nghiệp thu mua và đối tác tiêu thụ. Đây cũng là hướng đi nhằm tháo gỡ một trong những hạn chế của nhiều cơ sở sản xuất quy mô nhỏ: sản phẩm có lợi thế nhưng khả năng tiếp cận các kênh phân phối lớn và mở rộng thị trường còn hạn chế.

Ở thị trường xuất khẩu, tỉnh dự kiến tổ chức hoặc tham gia từ 3 - 5 hoạt động giao thương, khảo sát thị trường, hội chợ hoặc triển lãm phục vụ phát triển xuất khẩu. Đáng chú ý, trong số này phải có ít nhất một hoạt động hướng tới thị trường Halal hoặc thị trường mới.

Nhiều sản phẩm nông nghiệp, thực phẩm chế biến của Nghệ An có tiềm năng phát triển thị trường xuất khẩu. Ảnh: Thu Huyền.

Cùng với việc mở rộng địa bàn xuất khẩu, Nghệ An định hướng tăng cường phối hợp với Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương), hệ thống Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài, cơ quan đại diện ngoại giao, hiệp hội ngành hàng và các tổ chức xúc tiến thương mại để cung cấp thông tin thị trường, giới thiệu đối tác, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nhà nhập khẩu.

Đặc biệt, việc khai thác thị trường Halal được đặt ra như một hướng tiếp cận mới, mở thêm cơ hội cho các nhóm sản phẩm nông sản, thực phẩm chế biến và hàng tiêu dùng của địa phương. Tuy nhiên, để tham gia những thị trường này, doanh nghiệp cần chủ động chuẩn hóa sản phẩm, đáp ứng các tiêu chuẩn, quy định và yêu cầu riêng của từng thị trường nhập khẩu.

ĐƯA SẢN PHẨM ĐỊA PHƯƠNG LÊN NỀN TẢNG SỐ

Bên cạnh các hoạt động xúc tiến trực tiếp, Nghệ An xác định thương mại điện tử và chuyển đổi số là những công cụ quan trọng để mở rộng thị trường tiêu thụ. Theo kế hoạch, tỉnh phấn đấu hỗ trợ ít nhất 100 lượt doanh nghiệp, hợp tác xã và chủ thể sản xuất được tập huấn, tư vấn về thương mại điện tử, chuyển đổi số, kỹ năng giao thương, quy tắc xuất xứ, tiêu chuẩn thị trường và phát triển thương hiệu.

Các doanh nghiệp, hợp tác xã sẽ được hỗ trợ xây dựng, chuẩn hóa gian hàng số, nội dung giới thiệu sản phẩm, hình ảnh, video, mã QR, thông tin truy xuất nguồn gốc cũng như phương thức thanh toán và giao nhận trên các nền tảng thương mại điện tử phù hợp.

Song song với đó, tỉnh Nghệ An chú trọng xây dựng và cập nhật dữ liệu về doanh nghiệp, hợp tác xã, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm chủ lực và các mặt hàng có tiềm năng xuất khẩu. Nguồn dữ liệu này được khai thác phục vụ quảng bá, kết nối cung cầu và giới thiệu sản phẩm tới đối tác thông qua hệ thống cơ sở dữ liệu số của ngành Công Thương.

Các sản phẩm OCOP của Nghệ An ngày càng được hoàn thiện về chất lượng và mẫu mã. Ảnh: Thanh Nga.

Để triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Công Thương làm đầu mối chủ trì, hướng dẫn, đôn đốc và tổ chức thực hiện kế hoạch; đồng thời lựa chọn hoạt động, thị trường và ngành hàng ưu tiên phù hợp với tình hình thực tế.

UBND các xã, phường có trách nhiệm rà soát nhu cầu xúc tiến thương mại của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các chủ thể OCOP; phối hợp lựa chọn sản phẩm có lợi thế, hỗ trợ hoàn thiện thông tin, hồ sơ và điều kiện tham gia các chương trình xúc tiến.

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và các hội doanh nghiệp cũng được giao nhiệm vụ phổ biến thông tin, tổng hợp nhu cầu thị trường, lựa chọn doanh nghiệp có năng lực tham gia các hoạt động. Tỉnh đồng thời khuyến khích doanh nghiệp tăng cường liên kết, chủ động đối ứng kinh phí, chia sẻ thông tin thị trường và duy trì kết nối với đối tác sau các chương trình xúc tiến.