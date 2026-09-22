Nghệ An: Bàn giao chức năng, nhiệm vụ về công tác dân vận sang Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh

Dự hội nghị có các đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Thanh Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phạm Trọng Hoàng - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Ngọc Kim Nam - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: TL

Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh đã tiến hành bàn giao chức năng, nhiệm vụ, biên chế tham mưu về công tác dân vận.

Cụ thể: Bàn giao chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, thực hiện dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân và một số nhiệm vụ khác sang Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh.

Các đồng chí chủ trì hội nghị. Ảnh: TL

Về tổ chức bộ máy, biên chế, nhân sự: Bàn giao nguyên trạng 2 phòng chuyên môn trực tiếp thực hiện chức năng tham mưu công tác dân vận, kèm theo chức năng, nhiệm vụ, quy chế làm việc hiện hành của 2 phòng chuyên môn (Phòng Dân vận các cơ quan nhà nước, dân tộc và tôn giáo và Phòng Đoàn thể và các hội).

Cùng với đó, bàn giao trang thiết bị, phương tiện làm việc, kinh phí được giao trong dự toán năm 2026 tương ứng với nhiệm vụ và biên chế gắn với các đơn vị bàn giao. Đồng thời, bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu, cơ sở dữ liệu về công tác dân vận và danh mục các nhiệm vụ đang triển khai.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Nguyễn Thị Thơm báo cáo công tác chuẩn bị bàn giao. Ảnh: TL

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh khẳng định: Công tác dân vận là một bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là cầu nối trực tiếp giữa Đảng với nhân dân.

Việc bàn giao là sự chuyển tiếp về đầu mối tham mưu, tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ về công tác dân vận theo chủ trương của Trung ương; không phải chuyển giao trách nhiệm làm công tác dân vận từ cơ quan này sang cơ quan khác; đặc biệt “công tác dân vận không giảm về vai trò, không giảm về trách nhiệm, mà phải được đổi mới mạnh mẽ hơn, thực chất hơn, hiệu quả hơn, gần dân hơn và giải quyết tốt hơn những vấn đề chính đáng từ thực tiễn đời sống nhân dân.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ngọc Kim Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TL

Để thực hiện tốt yêu cầu trên, đồng chí Võ Thị Minh Sinh đề nghị các cơ quan, đơn vị cần thực hiện việc bàn giao phải đầy đủ, chặt chẽ nhưng quan trọng nhất là bảo đảm công việc được tiếp nối liên tục, không để khoảng trống, không bỏ sót nhiệm vụ.

Do đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy bàn giao đầy đủ hồ sơ, tài liệu, nhiệm vụ, chương trình, đề án đang triển khai; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, phương pháp, cách làm và các mối quan hệ phối hợp đã được hình thành trong thực tiễn.

Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh chủ động tiếp nhận, phân công rõ người, rõ việc; rà soát ngay các nhiệm vụ đang thực hiện, nhất là những nhiệm vụ có thời hạn hoàn thành trong năm 2026, bảo đảm công việc được tiếp nối thông suốt ngay sau bàn giao.

Đồng thời, việc tiếp nhận nhiệm vụ phải gắn với đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác dân vận. Việc chuyển chức năng, nhiệm vụ về Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh tạo điều kiện để gắn chặt hơn công tác tham mưu về dân vận với hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Do đó, sau tiếp nhận, cần phát huy lợi thế này để nắm dân sâu hơn, hiểu dân đúng hơn, phản ánh kịp thời hơn và tham mưu giải quyết hiệu quả hơn những vấn đề từ cơ sở. Công tác dân vận phải tạo được chuyển biến thực chất, thể hiện ở sự đồng thuận của nhân dân, những kiến nghị chính đáng được tiếp nhận và giải quyết, những vấn đề phát sinh được phát hiện sớm, xử lý từ cơ sở và niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước tiếp tục được củng cố.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TL

Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý phải đặc biệt coi trọng cơ chế phối hợp. Chuyển đầu mối không có nghĩa là chia cắt công việc. Công tác tuyên giáo và công tác dân vận có nhiều nội dung gắn bó chặt chẽ với nhau.

Vì vậy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh cần sớm xác lập cơ chế phối hợp thường xuyên, thực chất; việc gì thuộc trách nhiệm cơ quan nào thì cơ quan đó chủ trì, nhưng những vấn đề liên quan phải chủ động trao đổi, phối hợp, không để phát sinh khoảng trống hoặc chồng chéo.

Trong thời gian đầu, cán bộ đã trực tiếp tham mưu công tác dân vận tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ đơn vị tiếp nhận để công việc được vận hành thông suốt.

Ký kết biên bản bàn giao chức năng, nhiệm vụ về công tác dân vận sang Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh. Ảnh: TL

Đối với cấp xã - nơi gần dân nhất, sát dân nhất - việc chuyển giao phải tăng khả năng nắm bắt tình hình nhân dân và nâng cao năng lực giải quyết công việc ngay từ cơ sở; tuyệt đối không để việc bàn giao chức năng, nhiệm vụ làm ảnh hưởng đến hoạt động dân vận thường xuyên.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh tiếp tục phối hợp hướng dẫn việc bàn giao chức năng, nhiệm vụ công tác dân vận từ Ban Xây dựng Đảng sang Mặt trận Tổ quốc cùng cấp; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng các đồng chí chuyển giao công tác. Ảnh: TL

Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, ngay sau hội nghị, các cơ quan, đơn vị nhanh chóng ổn định tổ chức, bắt tay ngay vào công việc với yêu cầu bàn giao phải tạo chuyển biến, sắp xếp phải nâng cao hiệu quả công tác dân vận.

Đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng, với sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự chủ động, trách nhiệm của các cơ quan và sự phối hợp chặt chẽ trong hệ thống chính trị, công tác dân vận của tỉnh sẽ tiếp tục được kế thừa, đổi mới, thực chất và hiệu quả hơn; hướng mạnh về cơ sở, gần dân, trọng dân, hiểu dân và có trách nhiệm với nhân dân.