Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Dương Đình Chỉnh - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Bùi Thanh An - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc làm việc.

Bộ máy cơ bản thông suốt, chính sách được triển khai kịp thời

Trên cơ sở giám sát tại một số địa phương, sở, ngành, Đoàn giám sát đã làm rõ 6 nhóm kết quả đạt được; 5 nhóm khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn; đồng thời đề xuất 4 nhóm kiến nghị đối với Trung ương, UBND tỉnh, HĐND và UBND cấp xã nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Các đồng chí: Dương Đình Chỉnh - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Bùi Thanh An - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa

Một trong những kết quả nổi bật là công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí nhân sự theo vị trí việc làm từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Toàn tỉnh đã điều động 71 lượt cán bộ, công chức, viên chức đến những địa bàn thiếu nhân lực; tiếp nhận 122 người hoạt động không chuyên trách vào làm công chức tại 63 xã, phường.

Việc phân cấp, phân quyền được đẩy mạnh, với 1.710 nhiệm vụ cấp tỉnh thực hiện, 318 nhiệm vụ cấp xã thực hiện và 651 nhiệm vụ được Trung ương chuyển giao cho địa phương.

Trưởng ban Pháp chế, HĐND tỉnh báo cáo kết quả giám sát của HĐND tỉnh. Ảnh: Mai Hoa

Cải cách hành chính, chuyển đổi số chuyển biến tích cực. Toàn tỉnh công khai 2.180 thủ tục hành chính; 100% thủ tục được rà soát, tái cấu trúc và cung cấp trực tuyến. Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 97,92%; thanh toán trực tuyến đạt 90,3%; khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu số hóa đạt 96,21%.

Trưởng ban Dân tộc, HĐND tỉnh nêu một số vấn đề khó khăn liên quan đến nhân lực và nguồn lực ở cơ sở. Ảnh: Mai Hoa

Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chịu tác động từ quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, toàn tỉnh đã giải quyết chế độ, chính sách cho 6.484 người, với tổng kinh phí khoảng 3.482,355 tỷ đồng. Trong đó, chính sách theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP đã chi trả cho 2.737 người, đạt 100%; theo Nghị định số 177/2024/NĐ-CP và Nghị quyết số 07/2025/NQ-CP cũng đã hoàn thành chi trả theo kế hoạch.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thái Hòa Chu Anh Tuấn nêu một số điểm nghẽn ở cấp xã cần quan tâm xử lý. Ảnh: Mai Hoa

Công tác sắp xếp, xử lý tài sản công được triển khai trên toàn tỉnh. Đến ngày 30/6/2026, đã hoàn thành phương án xử lý đối với 474/474 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp; trong đó đã xử lý xong 355/474 cơ sở. Các phương án được thực hiện theo nhiều hình thức như điều chuyển, chuyển đổi công năng, bố trí sử dụng tạm thời và cho thuê, nhằm phát huy hiệu quả tài sản hiện có, hạn chế thất thoát, lãng phí.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Đậu Đình Dương tiếp thu và giải trình việc tuyển dụng, bố trí cán bộ, công chức, viên chức ở cấp xã. Ảnh: Mai Hoa

Phân cấp phải đi đôi với năng lực và nguồn lực thực hiện

Bên cạnh kết quả đạt được, Đoàn giám sát chỉ ra những khó khăn cần có giải pháp cụ thể, quyết liệt. Đặc biệt là giải quyết tình trạng nơi thừa, nơi thiếu nhân lực; chất lượng, cơ cấu chuyên môn của một bộ phận cán bộ cấp xã chưa đáp ứng yêu cầu mới; việc phân cấp, phân quyền có nhiệm vụ chưa đi liền với nhân lực, kinh phí và điều kiện thực hiện.

Năng lực chuyển đổi số ở cơ sở còn hạn chế; việc xử lý một số cơ sở nhà, đất dôi dư và bàn giao các công trình, dự án sau sắp xếp còn vướng mắc về hồ sơ pháp lý, nguồn vốn, trách nhiệm quản lý, vận hành.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An tiếp thu các kiến nghị, đề xuất của đoàn giám sát HĐND tỉnh, đồng thời nhấn mạnh các quan điểm chỉ đạo của UBND tỉnh trong giải quyết bất cập về nhân lực, nguồn lực, xử lý tài sản dôi dư.

Đồng chí Bùi Thanh An nhấn mạnh, phân cấp, phân quyền phải gắn với con người, nguồn lực và kinh phí; không thể chuyển những nhiệm vụ khó xuống cấp dưới khi chưa bảo đảm điều kiện thực hiện. Việc giải quyết bài toán nhân lực đòi hỏi phải dài hơn, tăng cường công tác đào tạo, đào tạo lại, hướng dẫn theo phương châm "cầm tay chỉ việc", nâng cao năng lực cán bộ cơ sở.

Rà soát từ thực tiễn, không áp dụng máy móc trong tổ chức và điều hành

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Đình Chỉnh ghi nhận những nỗ lực, kết quả của tỉnh trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; đồng thời chia sẻ với những khó khăn đặc thù của Nghệ An - địa bàn rộng, hơn 80% diện tích là miền núi, nhiều xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế về điều kiện phát triển và nguồn lực. Trong bối cảnh đó, bộ máy cơ bản vận hành ổn định, giữ vững tình hình, bảo đảm cuộc sống bình yên của nhân dân là kết quả cần được ghi nhận.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Đình Chỉnh kết luận tại cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa

Nhấn mạnh yêu cầu thời gian tới, đồng chí Dương Đình Chỉnh đề nghị tập trung thực hiện tốt 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết, tiếp tục rà soát tổ chức bộ máy, biên chế và vị trí việc làm, bảo đảm phù hợp với khối lượng, tính chất công việc và đặc thù từng địa bàn. Việc bố trí cán bộ không thể chỉ căn cứ vào định mức, con số chung mà phải tính đến sự khác biệt giữa xã miền núi, xã vùng trung tâm kinh tế, xã ven biển, địa bàn rộng, dân cư phân tán; đồng thời tính đến tác động của việc tập trung giải quyết thủ tục hành chính tại các trung tâm phục vụ hành chính công.

Thứ hai, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Bên cạnh tuyển dụng, cần có giải pháp đào tạo lại, bổ sung kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực tiễn, nhất là những lĩnh vực cấp xã đang thiếu và yếu; không để tình trạng cán bộ được bố trí nhưng phải mất quá nhiều thời gian thích nghi, ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết công việc.

Thứ ba, tập trung tháo gỡ những vướng mắc về cơ chế, chính sách, nhất là việc giải quyết hồ sơ, chế độ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghỉ việc, đảm bảo quyền lợi chính đáng và sự công bằng trong thực hiện chính sách.

Thứ tư, tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền nhưng phải gắn với khả năng thực hiện của cấp xã. Đồng chí lưu ý, không phải nhiệm vụ nào cũng có thể giao đồng loạt cho tất cả các địa phương. Một dự án giao thông có tổng mức đầu tư hàng chục tỷ đồng, chẳng hạn, có thể vượt quá năng lực tổ chức đấu thầu, quản lý và triển khai của một xã miền núi. Vì vậy, cần rà soát từng nhiệm vụ, cân đối nhân lực, kinh phí, điều kiện chuyên môn, tránh tình trạng giao trách nhiệm nhưng không bảo đảm nguồn lực thực hiện.

Thứ năm, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, chuyển đổi số; đồng thời xử lý thực chất tài sản công và các công trình, dự án chuyển tiếp.

Đồng chí Dương Đình Chỉnh đề nghị các sở, ngành nâng cao chất lượng tham mưu, phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh và các địa phương, cụ thể hóa những kiến nghị của Đoàn giám sát thành giải pháp có lộ trình, rõ trách nhiệm. Tinh thần xuyên suốt là nhìn đúng thực tiễn từng địa bàn, tháo gỡ đúng điểm nghẽn, bảo đảm bộ máy chính quyền 2 cấp không chỉ vận hành thông suốt mà còn hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thực sự phục vụ người dân và tạo nền tảng cho phát triển.