Trồng cây dược liệu tại Công ty cổ phần dược liệu Pù Mát. (Ảnh: TRUNG HIẾU)

Tỉnh Nghệ An được đánh giá có tiềm năng lớn trong phát triển ngành dược liệu. Tuy nhiên, thực tế phát triển dược liệu vẫn còn nhiều bất cập. Đó là: Vùng nguyên liệu còn nhỏ lẻ, phân tán; nguồn giống và quy trình kỹ thuật chưa đồng bộ; việc áp dụng tiêu chuẩn GACP-WHO còn hạn chế. Trên 80% sản lượng dược liệu vẫn tiêu thụ ở dạng tươi hoặc phơi, sấy thủ công; chưa có nhà máy chiết xuất, sản xuất thuốc đông dược đạt chuẩn GMP quy mô công nghiệp...

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận những vấn đề cốt lõi như: Lựa chọn loài dược liệu ưu tiên, hình thành vùng nguyên liệu, tổ chức chuỗi liên kết, ứng dụng khoa học-công nghệ, chế biến sâu, phát triển thị trường, bảo tồn nguồn gen và phát huy tri thức bản địa... Chương trình hội thảo cũng dành thời gian để các doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà khoa học và địa phương trao đổi về các mô hình liên kết, bao tiêu sản phẩm và phát triển vùng dược liệu.

Tiếp thu các định hướng tại hội thảo, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương cụ thể hóa thành những nhiệm vụ, kế hoạch có thời hạn, sản phẩm và trách nhiệm rõ ràng. Theo đó, tỉnh sẽ không đầu tư dàn trải mà tập trung rà soát, lựa chọn những loài, vùng nguyên liệu và mô hình có điều kiện để triển khai trước, đánh giá hiệu quả rồi mới nhân rộng.

Trước mắt, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì rà soát, thống nhất dữ liệu về tài nguyên, nguồn gen, diện tích, sản lượng và điều kiện phát triển dược liệu, làm cơ sở đề xuất danh mục loài, vùng nguyên liệu ưu tiên. Với những loài đã có sản xuất, có thị trường như quế, bon bo, sa nhân tím, cần tập trung nâng cao chất lượng, tổ chức lại vùng nguyên liệu và phát triển chế biến; đối với các nguồn gen quý như sâm Puxailaileng, sâm Thổ Hào, lan kim tuyến, ưu tiên nghiên cứu, nhân giống, đánh giá cơ sở khoa học và khả năng phát triển trước khi mở rộng quy mô.

Từ cơ sở đó, tỉnh sẽ lựa chọn một số chuỗi liên kết có điều kiện thuận lợi để triển khai trước. Mỗi chuỗi phải xác định rõ sản phẩm, vùng nguyên liệu, doanh nghiệp đầu mối, hợp tác xã, tiêu chuẩn chất lượng và phương án tiêu thụ.

Công ty cổ phần dược liệu Pù Mát đang là đơn vị tiên phong trong ngành dược liệu ở Nghệ An. (Ảnh: TRUNG HIẾU)

Doanh nghiệp, nhà đầu tư được khuyến khích tham gia từ sản xuất, đầu tư chế biến đến phát triển thị trường; các thỏa thuận hợp tác được ký tại hội thảo cũng được yêu cầu sớm chuyển thành kế hoạch, xác định rõ nội dung, trách nhiệm và kết quả cần đạt được.

Cùng với tổ chức sản xuất, khoa học và công nghệ được đặt vào những khâu có khả năng tạo giá trị trực tiếp. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì xây dựng danh mục nhiệm vụ khoa học, công nghệ ưu tiên, tập trung giải quyết các vấn đề về nguồn giống, quy trình sản xuất, tiêu chuẩn chất lượng, bảo quản, chiết xuất và chế biến sâu; đồng thời hoàn thiện cơ sở dữ liệu, bản đồ số tài nguyên dược liệu, ứng dụng công nghệ số trong quản lý vùng trồng, nhật ký sản xuất, truy xuất nguồn gốc và kiểm soát chất lượng.

Tỉnh cũng đề nghị các viện nghiên cứu, trường đại học, nhà khoa học tiếp tục đồng hành trong tư vấn, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và phát triển sản phẩm cụ thể; các nghiên cứu ứng dụng phải có đơn vị tiếp nhận và khả năng đưa kết quả vào sản xuất.

Các kết quả của hội thảo sẽ tiếp tục được cụ thể hóa trong Đề án phát triển dược liệu Nghệ An, với sản phẩm ưu tiên, vùng phát triển, lộ trình, nguồn lực và trách nhiệm tổ chức thực hiện rõ ràng. Các xã có tiềm năng dược liệu cũng phải chủ động rà soát điều kiện, lựa chọn loài phù hợp, kết nối doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân, gắn sản xuất với bảo vệ rừng và sinh kế bền vững.

Toàn tỉnh có diện tích tự nhiên hơn 1,64 triệu ha, diện tích có rừng hơn 975.000ha, tỷ lệ che phủ rừng 59,16%; Khu Dự trữ sinh quyển miền tây rộng gần 1,3 triệu ha. Đến nay, tỉnh đã ghi nhận khoảng 1.593 loài cây làm thuốc; trong đó có nhiều loài quý, đặc hữu, có giá trị kinh tế cao như sâm Puxailaileng, bảy lá một hoa, lan kim tuyến, chè hoa vàng, quế, sa nhân tím.