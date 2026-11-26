Đến nay, toàn tỉnh Nghệ An đã xây dựng cơ sở dữ liệu cho hơn 3.905 nghìn thửa đất trên hệ thống VBDLIS. (Ảnh: TTH)

Để hoàn thành nhiệm vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu các Sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện rà soát, cập nhật, chỉnh lý, bổ sung thông tin các thửa đất nhóm 2 trên hệ thống VBDLIS để chuyển sang nhóm 1, bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”, hoàn thành trước ngày 30/11/2026.

Đối với các thửa đất còn sót, phải rà soát cả thửa đã được cấp Giấy chứng nhận và thửa chưa đăng ký, chưa được cấp Giấy chứng nhận để xây dựng cơ sở dữ liệu, hoàn thành trước ngày 15/12/2026.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nghệ An được giao báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét chủ trương điều chỉnh thiết kế kỹ thuật-dự toán đã được phê duyệt tại 62 xã thuộc 9 huyện trước sắp xếp, hoàn thành trước ngày 23/11/2026; đồng thời triển khai ngay 7 thiết kế kỹ thuật-dự toán công trình đo đạc đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Đối với các công trình đo đạc phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai năm 2027, hoàn thành khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật-dự toán trước ngày 31/1/2027. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc-Trung tâm Công nghệ thông tin, Trung tâm Phát triển quỹ đất và Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường rà soát, xây dựng cơ sở dữ liệu đối với các thửa đất còn sót; phối hợp hoàn thành thủ tục thuê dịch vụ phần mềm VBDLIS và tổng hợp dự toán, tham mưu hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Ban Chỉ đạo, Tổ công tác cấp xã.

Ủy ban nhân dân các xã, phường phối hợp Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, đơn vị thi công và công an cấp xã rà soát từng thửa đất nhóm 2, thửa đất còn sót; cung cấp hồ sơ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất thuộc thẩm quyền để cập nhật, chỉnh lý bản đồ và hồ sơ địa chính.

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện đăng ký đất đai, thu thập thông tin từ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp trước năm 2007 và các tài liệu liên quan để bổ sung dữ liệu còn thiếu. Dự toán kinh phí đề nghị hỗ trợ hoạt động đợt 2 của Ban Chỉ đạo và Tổ công tác cấp xã gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 30/11/2026.