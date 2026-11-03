Nghệ An: 84 dự án nhà ở, khu đô thị chậm tiến độ, vướng mắc kéo dài

Phá dỡ nhà chung cư cũ tại khu chung cư Quang Trung, phường Thành Vinh. (Ảnh: TRUNG HIẾU)

Theo báo cáo của lãnh đạo Sở Tài chính Nghệ An tại cuộc họp, tổng số 84 dự án nói trên, được phân chia thành các nhóm cụ thể.

Theo đó, có 46/84 dự án đã có kết luận thanh tra (trong đó, có 16/46 dự án rà soát điều kiện theo Nghị quyết số 29/2026/QH16 ngày 24/4/2026 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài; 20/46 dự án vướng mắc về giá đất; 10/46 dự án không thuộc trường hợp áp dụng Nghị quyết số 29/2026/QH16); 25/84 dự án đang trong quá trình thanh tra, kiểm tra; 13/84 dự án không thuộc diện thanh tra, kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền.

Đại diện Sở Tài chính Nghệ An báo cáo tiến độ xử lý các dự án. (Ảnh: KIM OANH)

Trong nhóm 16 dự án rà soát theo Nghị quyết số 29/2026/QH16: Có 10 dự án được Sở Tài chính tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh (trong đó 5 dự án đã được thống nhất hướng xử lý, 1 dự án giao Thuế tỉnh đôn đốc nộp tiền, 3 dự án đang trình cho phép tiếp tục sử dụng đất và 1 dự án mới trình ngày 30/10/2026 đang được Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý).

Bên cạnh đó, 6 dự án còn lại đang trong quá trình bổ sung ý kiến các sở, ngành và hồ sơ chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.

Nhóm 10 dự án không áp dụng Nghị quyết số 29/2026/QH16: Có 2 dự án được báo cáo không còn vướng mắc; 6 dự án đang tiếp tục thực hiện kết luận thanh tra; 2 dự án chưa có phương án do nhà đầu tư không còn khả năng thực hiện. Thanh tra tỉnh đã có văn bản đôn đốc và yêu cầu xác minh điều kiện kết thúc đối với các dự án hoàn thành.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền chủ trì cuộc họp. (Ảnh: KIM OANH)

Đối với nhóm 25 dự án thanh tra, kiểm tra: Thanh tra tỉnh đang tiến hành thanh tra 15 dự án; trong đó 9 dự án thanh tra bổ sung trong 10 dự án thuộc diện kiểm tra của cơ quan Đảng đang thu thập hồ sơ; 5 dự án thiếu báo cáo của Hội đồng thẩm định giá; 1 dự án phức tạp cần xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy.

Nhóm 13 dự án không thuộc diện thanh tra, kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền: Có 2 dự án đang được Sở Xây dựng dự thảo báo cáo đưa vào diện hết vướng mắc; 2 dự án đã được Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo về gia hạn đất; các dự án khác đang xử lý theo cơ quan được giao.

Đặc biệt, đối với nhóm 20 dự án vướng mắc về giá đất: Điểm nghẽn chung do Hội đồng thẩm định giá đất chưa có báo cáo theo yêu cầu tại văn bản ngày 22/10/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Công tác này đòi hỏi phải có báo cáo kết quả rà soát từng dự án, làm rõ nội dung chưa thống nhất và khả năng xử lý đồng loạt.