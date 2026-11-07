Nghệ An: 19 con trâu chết chưa rõ nguyên nhân

Video: Người dân đưa trâu từ bìa rừng về nuôi nhốt tại trang trại để tiếp tục theo dõi

Chiều 7-11, ông Hà Văn Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hữu Kiệm, kiêm Chủ tịch Hội Nông dân xã Hữu Kiệm, thông tin, khoảng 5 ngày trở lại đây, 19 con trâu của gia đình anh Ven Phò Thủy được chăn thả ở khu vực bìa rừng bất ngờ chết nhưng chưa rõ nguyên nhân. Số trâu này có triệu chứng đầy hơi, chướng bụng, miệng sùi bọt mép, khó thở, chân sưng...

Những con trâu còn sống được đưa về nuôi nhốt tại trang trại để tiếp tục theo dõi

Anh Ven Phò Thủy cho biết, gia đình anh chăn thả tổng cộng 33 con trâu. Đến nay, đã ghi nhận 19 con trâu chết chưa rõ nguyên nhân, trong đó có 13 con trâu lớn nhất từ 4-6 năm tuổi, 6 con trâu nhỏ từ 1-3 năm tuổi. Ước tính thiệt hại ban đầu về kinh tế lên đến hàng trăm triệu đồng.

Ngay sau khi phát hiện trâu chết, gia đình nhanh chóng đưa những con trâu sống còn lại ở bìa rừng về trang trại ở Khe Năm, cách hiện trường khoảng 1km để nuôi nhốt, tiếp tục theo dõi.

Người dân đưa số trâu còn sống từ bìa rừng về nuôi nhốt tại trang trại

Theo ông Hà Văn Thái, ngoài hộ gia đình anh Ven Phò Thủy, trên địa bàn bản Khe Nạp ghi nhận có thêm khoảng 5 hộ gia đình khác có từ 1-2 con trâu cũng bị chết. Những năm trước, trên địa bàn cũng từng ghi nhận một số trường hợp bò chết tương tự.

Một trong số những con trâu còn sống

Địa phương mong muốn cơ quan chức năng cấp trên sớm cử cán bộ chuyên môn xuống hỗ trợ kiểm tra, xét nghiệm làm rõ nguyên nhân, để có biện pháp chủ động phòng chống, giảm thiểu thiệt hại về chăn nuôi cho người dân.

Người dân đưa số trâu còn sống về nuôi nhốt tại trang trại