Nghệ An: 19.600 doanh nghiệp đang hoạt động, đóng góp tích cực cho kinh tế, xã hội

Trong giai đoạn 10 năm, tại Australia, tỷ lệ xâm hại tình dục ở trẻ em gái từ sơ sinh đến 9 tuổi tăng 32%, ở nhóm trẻ em gái từ 10-17 tuổi tăng 51% và ở nhóm trẻ em trai cùng độ tuổi tăng 60%.