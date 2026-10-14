Nghệ An: 19.600 doanh nghiệp đang hoạt động, đóng góp tích cực cho kinh tế, xã hội
Chương trình là dịp để lãnh đạo tỉnh gặp gỡ, tri ân, biểu dương những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đồng thời khẳng định quyết tâm xây dựng chính quyền đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển trong giai đoạn mới.
Nguồn Công Thương: https://media.congthuong.vn/nghe-an-19-600-doanh-nghiep-dang-hoat-dong-dong-gop-tich-cuc-cho-kinh-te-xa-hoi-476801.media