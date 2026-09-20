Nghệ An: 172 học sinh qua cầu tre dựng tạm trở lại trường bán trú

Học sinh được lực lượng chức năng hỗ trợ qua cầu tạm để kịp đến trường trong buổi học đầu tuần

Sau nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, các lực lượng tại địa phương, tuyến đường tạm dài 1km với 2 cầu tre qua khe Chà Hạ, vòng qua điểm sạt lở trên tỉnh lộ 543C vào 2 bản bị cô lập Huồi Pai và Cha Lúm đã hoàn thành.

Lực lượng chức năng và người dân bắc cầu tre qua khe Chà Hạ

Trong chiều cùng ngày, chính quyền xã Yên Na phối hợp nhà trường, ban quản lý các bản và phụ huynh đã đưa 172 học sinh ở hai bản Huồi Pai và Cha Lúm đến các điểm trường cách nhà khoảng 7-8km, để kịp tuần học mới.

Người dân và học sinh ở 2 bản cô lập đi lại qua đường tạm

Trong số 172 học sinh, có 64 em học Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Yên Na và 108 học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Yên Na. Các em ở tập trung và học tập tại trường cả tuần, đến cuối tuần mới về nhà.

Phụ huynh và học sinh đi qua cầu tạm đến trường

Cùng ngày, trước nguy cơ cao xảy ra sạt lở trong khu vực, chính quyền xã Yên Na đã huy động lực lượng hỗ trợ sơ tán khẩn cấp 38 hộ dân với 169 người tại bản Huồi Pai đến nơi an toàn.

Lãnh đạo địa phương động viên người dân ở khu vực nguy cơ sạt lở sơ tán đến nơi an toàn

Xã tổ chức nấu ăn tập thể, bảo đảm nhu yếu phẩm và điều kiện sinh hoạt thiết yếu cho người dân trong thời gian tránh trú. Trạm y tế xã cử cán bộ trực chăm sóc sức khỏe kịp thời cho người dân.

Lãnh đạo địa phương động viên người dân sơ tán đến nơi an toàn

Như Báo SGGP đã thông tin, ngày 19-9, do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài, khoảng 30.000m³ đất đá, cây cối từ trên đồi Bu Pai (địa bàn xã Yên Na) sạt lở, tràn xuống tỉnh lộ 543C, gây chia cắt giao thông. Điểm sạt lở cách khu dân cư khoảng 200m. Sự cố khiến bản Huồi Pai và Cha Lúm bị cô lập với trung tâm xã. Ngày 20-9, chính quyền địa phương huy động lực lượng cùng người dân phát dọn cây cối, mở tuyến đường và 2 cầu tạm vòng qua điểm sạt lở trên tỉnh lộ 543C để tiếp cận 2 bản. Bản Huồi Pai và Cha Lúm có tổng cộng 309 hộ dân với khoảng 1.000 nhân khẩu sinh sống, chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái.

>>> Một số hình ảnh lực lượng chức năng và người dân bắc cầu tạm.

Lực lượng chức năng và người dân dùng tre bắc cầu tạm qua khe

Lực lượng quân sự xã Yên Na mở đường tạm cho người dân, học sinh đi lại

Các em học sinh được phụ huynh đưa đến trường bán trú

Các em học sinh được đưa đến điểm trường an toàn