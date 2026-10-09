Nghệ An: 161 học sinh điểm trường Tiến Sơn về học ở trường chính sau hơn 1 tháng tạm nghỉ

Sáng 9/10, trao đổi với PV Báo Xây dựng, ông Mai Văn Lam, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Tam, tỉnh Nghệ An cho biết, sáng nay, hơn 160 học sinh tại điểm trường lẻ Tiến Sơn, Trường Tiểu học Quỳnh Tam đã tới lớp tại điểm trường chính sau hơn 1 tháng nghỉ học.

Sáng ngày 9/10, hơn 160 học sinh tại điểm trường lẻ Tiến Sơn đã tới lớp.

"161/166 em học sinh ở điểm trường lẻ Tiến Sơn đã đi học trở lại, có 5 em bị ốm nên chưa thể đi học", ông Lam nói và cho biết thêm.

Địa phương cũng đã phối hợp các cơ quan chức năng có liên quan triển khai các giải pháp trong việc bố trí xe ô tô đưa đón, hỗ trợ suất ăn bán trú nhằm đảm bảo an toàn cho các em, cũng như kế hoạch dạy thêm để bù lại kiến thức.

Xác nhận thông tin, thầy Nguyễn Văn Sự, Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Quỳnh Tam cho biết: "Không chỉ tất cả các em, mà các thầy cô cùng các bạn trong trường đều rất vui vẻ, phấn khởi.

Sắp tới nhà trường sẽ tiến hành dạy học thêm vào cuối tuần để bù đắp kiến thức thiếu hụt cho các em. Dự kiến thời gian học thêm sẽ kéo dài trong khoảng hơn một tháng".

Theo tìm hiểu của PV, điểm trường lẻ Tiến Sơn gồm dãy nhà cấp 4 được đưa vào sử dụng từ năm 1998. Tại đây có 5 nhóm lớp (từ lớp 1 đến lớp 5) với tổng số 166 học sinh.

Sau hàng chục năm đưa vào sử dụng, cơ sở vật chất ở đây đã bị hư hỏng, xuống cấp. Đặc biệt, có 3/5 phòng học hiện có đã xuống cấp trầm trọng, phần mái lợp ngói phải được che tạm bằng bạt để tránh mưa hoặc bụi rơi xuống.

Ngoài cơ sở hạ tầng, việc học các môn Tin học, Tiếng Anh, tham gia các hoạt động trải nghiệm và được rèn luyện thể chất… tại điểm trường lẻ Tiến Sơn còn nhiều hạn chế.

Để đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên và thực hiện các chủ trương của Nhà nước trong lĩnh vực giáo dục, từ nhiều năm trước, cấp uỷ, chính quyền địa phương đã có chủ trương sáp nhập điểm trường lẻ Tiến Sơn về điểm trường chính.

Để hiện thực hóa chủ trương, chính quyền địa phương đã đầu tư xây mới, nâng cấp điểm trường chính; đầu tư xây dựng tuyến đường nối thôn Tiến Sơn đến trung tâm để đảm bảo thuận lợi, an toàn cho học sinh tới lớp.

Tổ chức tuyên truyền cho các phụ huynh nắm rõ chủ trương, kế hoạch về việc chuyển điểm trường.

Trường Tiểu học Quỳnh Tam sẽ triển khai dạy và học để bù lại kiến thức cho các em nghỉ học thời gian qua.

Đến đầu năm học 2026 - 2027, Trường Tiểu học Quỳnh Tam thực hiện phương án đưa học sinh từ điểm lẻ Tiến Sơn về học tại điểm trường chính. Tuy nhiên, phương án này ban đầu chưa nhận được sự đồng thuận của một bộ phận phụ huynh, dẫn đến việc nhiều học sinh không được đến trường.

Ngay sau đó, lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An, lãnh đạo Sở GD&ĐT Nghệ An cùng các cơ quan có liên quan đã trực tiếp về đối thoại với phụ huynh điểm trường lẻ Tiến Sơn để tháo gỡ các vướng mắc… Đồng thời đưa ra những giải pháp hỗ trợ học sinh như bố trí xe đưa đón, tổ chức bữa ăn bán trú...

Sau hơn một tháng, đến nay, các phụ huynh đã cho các em đi học trở lại.