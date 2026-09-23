Nghệ An: 157 sáng kiến đổi mới, thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động Mặt trận

Chiều 23/9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị biểu dương sáng kiến đổi mới công tác Mặt trận theo chính quyền địa phương 2 cấp.

Dự hội nghị có các đồng chí: Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Dương Đình Chỉnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đại diện lãnh đạo các ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội của tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: T.L

157 ý tưởng, sáng kiến

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã tập trung triển khai nhiều giải pháp đổi mới hoạt động Mặt trận, nhất là trong điều kiện thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Theo đó, Hệ thống Mặt trận các cấp từng bước chuyển từ phương thức làm việc dựa trên hồ sơ giấy sang quản trị dựa trên dữ liệu và công nghệ số.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Đức Thành phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: T.L

Đặc biệt, triển khai phong trào thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, toàn hệ thống Mặt trận từ tỉnh đến cơ sở đã thu hút sự tham gia tích cực của 130 xã, phường.

Đến tháng 6/2026, toàn hệ thống Mặt trận tỉnh đã tiếp nhận 157 ý tưởng sáng kiến và 29 nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số chuyên sâu. Các sáng kiến tập trung vào quản lý, tác nghiệp, cải cách hành chính, tuyên truyền, vận động, giám sát, phản biện xã hội và an sinh cộng đồng.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: T.L

Theo đánh giá của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, việc ứng dụng các sáng kiến số đã giúp hệ thống tiết kiệm hàng trăm triệu đồng chi phí hành chính mỗi năm. Một số mô hình như “Hội nghị không giấy”, "quản lý đại biểu bằng mã QR" giúp giảm 70-90% chi phí in ấn, văn phòng phẩm. Việc ứng dụng nền tảng số, dữ liệu và AI cũng giúp tối ưu 50-70% thời gian xử lý công việc chuyên môn.

Các đại biểu tham gia tọa đàm trao đổi, chia sẻ về những sáng kiến của các tập thể, cá nhân. Ảnh: T.L

Điểm đáng chú ý là việc ứng dụng công nghệ nhằm tăng cường kết nối giữa Mặt trận với Nhân dân, mở rộng các kênh tiếp nhận ý kiến, phản ánh của người dân.

Trong lĩnh vực an sinh xã hội, các giải pháp số hóa dữ liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng yếu thế góp phần nâng cao độ chính xác, giảm thời gian xét duyệt hồ sơ. Trang thông tin số hóa nhà Đại đoàn kết công khai tiến độ, vị trí và kinh phí xây dựng từng căn nhà qua mã QR, tạo điều kiện để các nhà hảo tâm theo dõi, giám sát nguồn lực hỗ trợ.

Bên cạnh kết quả đạt được, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng chỉ ra một số hạn chế như kỹ năng số của cán bộ Mặt trận chưa đồng đều; chất lượng một số sáng kiến chưa có tính đột phá, khả năng nhân rộng còn hạn chế; một số đơn vị chưa thực sự hưởng ứng phong trào.

Lan tỏa các sáng kiến

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Võ Thị Minh Sinh ghi nhận, đánh giá cao các sáng kiến tâm huyết, trí tuệ của các tập thể và cá nhân; các sáng kiến không chỉ dừng lại ở ý tưởng trên giấy mà đã tạo ra hiệu quả kép rất rõ ràng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: T.L

Đồng chí đề nghị thời gian tới, hệ thống Mặt trận các cấp tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương của Trung ương, Tỉnh ủy và Nghị quyết số 57-NQ/TW. Cần xác định chuyển đổi số không phải là giải pháp tình thế, mà là nhiệm vụ chiến lược lâu dài. Mỗi cán bộ Mặt trận hãy khắc ghi thông điệp: "Mỗi cán bộ Mặt trận là một cầu nối chuyển đổi số; mỗi sáng kiến là một bước tiến gần dân".

Lãnh đạo tỉnh trao bằng khen biểu dương các cá nhân có sáng kiến xuất sắc. Ảnh: T.L

Thứ hai, tiếp tục hoàn thiện các sáng kiến và lan toả các sáng kiến đến nhiều tập thể, đơn vị để sáng kiến không chỉ giúp nâng cao chất lượng hoạt động Mặt trận của một địa phương, một cá nhân mà nhiều tập thể, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh.

Trao bằng khen biểu dương các cá nhân có sáng kiến xuất sắc. Ảnh: T.L

Thứ ba, lấy sự hài lòng và lợi ích của Nhân dân làm thước đo hiệu quả. Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động theo hướng gần dân, sát cơ sở. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong nắm bắt dư luận, tiếp nhận phản ánh, giám sát và phản biện xã hội. Sáng kiến hay nhất phải là sáng kiến giải quyết được những vấn đề bức thiết nhất của người dân ở cơ sở, để chuyển đổi số chính là "cầu nối" để Mặt trận đến gần dân hơn, thấu hiểu dân hơn và phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Thứ tư, tập trung xây dựng hệ thống dữ liệu số tập trung và nhân rộng các mô hình hiệu quả. Đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ, tài liệu, hướng tới mục tiêu giảm tối đa áp lực thủ tục cho cán bộ cấp cơ sở.

Thứ năm , đưa phong trào “Bình dân học vụ số” đi vào chiều sâu gắn liền với công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát động phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo” giai đoạn tiếp theo. Ảnh: T.L

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy kỳ vọng hệ thống MTTQ các cấp sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đưa các sáng kiến vào thực tiễn để xây dựng Mặt trận Nghệ An hiện đại, gần dân và vì Nhân dân trong không gian số.

Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tặng bằng khen tuyên dương 51 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đoàn kết, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong công tác Mặt trận giai đoạn 2025 - 2026.