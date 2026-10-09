Nghệ An: 127 học sinh vẫn chưa tới lớp sau đối thoại với Phó Chủ tịch tỉnh

Ngày 2/10, lãnh đạo Trường Tiểu học Quỳnh Tam, xã Quỳnh Tam, tỉnh Nghệ An cho biết, số học sinh thôn Tiến Sơn đến trường vẫn chưa có chuyển biến. Mới chỉ có 39/166 học sinh điểm lẻ Tiến Sơn đến học tại điểm chính và các phân hiệu của Trường Tiểu học Quỳnh Tam. Còn 127 học sinh chưa tới lớp.

Ngày 2/10, 127/166 học sinh thôn Tiến Sơn (Trường Tiểu học Quỳnh Tam, xã Quỳnh Tam) vẫn chưa tới lớp.

Trước đó, chiều 1/10, ông Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cùng lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở, ngành, chính quyền địa phương đã đối thoại với phụ huynh, người dân thôn Tiến Sơn.

Tại đây, phụ huynh nêu nhiều băn khoăn liên quan đến việc giải thể điểm trường lẻ, quãng đường học sinh phải di chuyển sau khi chuyển trường, vấn đề an toàn, tình trạng một số trẻ bị say xe cũng như các khoản đóng góp xây dựng cơ sở vật chất trước đây.

Lãnh đạo tỉnh, ngành giáo dục và chính quyền địa phương giải đáp các kiến nghị, đồng thời công bố những giải pháp hỗ trợ học sinh Tiến Sơn khi chuyển về điểm chính và các phân hiệu.

Kết luận buổi đối thoại, ông Thái Văn Thành yêu cầu từ ngày 2/10, chính quyền địa phương, nhà trường và phụ huynh phối hợp đưa học sinh trở lại lớp, bảo đảm quyền học tập của các em.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu xã Quỳnh Tam tiếp tục bố trí xe đưa đón học sinh an toàn, hỗ trợ ăn trưa và không giới hạn thời gian thực hiện. Nếu nguồn lực của địa phương không đáp ứng, tỉnh sẽ xem xét hỗ trợ.

Nhà trường được yêu cầu bố trí giáo viên chủ nhiệm có kinh nghiệm, xây dựng kế hoạch dạy bù để những học sinh trở lại trường muộn có thể theo kịp chương trình.

Tuy nhiên, số học sinh đến lớp vẫn không thay đổi so với ngày 1/10.

Cũng theo lãnh đạo Trường Tiểu học Quỳnh Tam, nhà trường đã tạo điều kiện tốt nhất như: Bố trí giáo viên, xe đưa đón và các điều kiện cần thiết để đón các em đến học và mong phụ huynh sớm đưa các cháu trở lại trường.

Theo chính quyền địa phương, điểm trường Tiến Sơn đã sử dụng khoảng 28 năm, cơ sở vật chất xuống cấp, trong đó 3/5 phòng học có nguy cơ cao mất an toàn. Điểm trường cũng thiếu phòng chức năng và các điều kiện đáp ứng chương trình giáo dục hiện hành.

Trong khi đó, điểm chính Trường Tiểu học Quỳnh Tam đã được đầu tư tương đối đồng bộ với hệ thống phòng học, phòng chức năng, nhà ăn bán trú và các công trình phục vụ học tập.

Để hỗ trợ học sinh Tiến Sơn, địa phương đã bố trí 3 ô tô đưa đón, có giáo viên đi cùng; tổ chức ăn bán trú và lên phương án dạy bù cho những học sinh trở lại trường muộn.