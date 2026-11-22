130 xã, phường Nghệ An đã hoàn thành 100% khối lượng thửa đất thuộc nhóm 3 theo chỉ tiêu được giao.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) Nghệ An, đến ngày 11/11/2026, toàn tỉnh có 130/130 xã, phường hoàn thành 100% khối lượng thửa đất thuộc nhóm 3 theo chỉ tiêu được giao; khối lượng nhóm 2 còn lại của chỉ hơn 0,1% tổng số thửa đất.

Trên hệ thống quản lý đất đai VBDLIS, Nghệ An đã xây dựng cơ sở dữ liệu đối với 3.894.210 thửa đất, đạt toàn bộ số thửa đất trên địa bàn; trong đó 3.889.124 thửa đã bảo đảm tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống”, còn 5.086 thửa cần tiếp tục hoàn thiện.

Đối với việc đồng bộ dữ liệu từ địa phương lên Trung ương trên hệ thống VNLIS, toàn tỉnh đã đồng bộ 3.866.278 thửa đất, đạt 99,28% tổng số thửa đã được xây dựng cơ sở dữ liệu. Trong đó, 3.638.534 thửa bảo đảm tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống”, còn 227.744 thửa cần tiếp tục hoàn thiện.

Theo tổng hợp của Bộ NN&MT, Nghệ An đứng thứ nhất cả nước về khối lượng xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai năm 2026 và đứng thứ hai về khối lượng dữ liệu đồng bộ từ địa phương lên Trung ương.

Cùng với đó, Sở NN&MT đã hoàn thành thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt 07 thiết kế kỹ thuật - dự toán đo đạc, chỉnh lý, bổ sung bản đồ địa chính; tổ chức thẩm định dự toán kinh phí chỉnh lý, xây dựng bổ sung cơ sở dữ liệu đất đai tại 68 xã, phường. Tỉnh cũng đã thống nhất chủ trương thuê dịch vụ hệ thống thông tin đất đai nhằm bảo đảm việc vận hành hệ thống…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Phùng Thành Vinh đánh giá cao kết quả triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh. (Ảnh: NAG)

Tại hội nghị trực tuyến toàn tỉnh đánh giá tiến độ thực hiện công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Phùng Thành Vinh đánh giá cao kết quả triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai của tỉnh, nhất là sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương, các sở, ngành và thành viên ban chỉ đạo cấp tỉnh.

Đến nay, toàn tỉnh Nghệ An đã hoàn thành xây dựng dữ liệu đối với 3.842.023 thửa đất; dự kiến tiếp tục bổ sung khoảng 70.000 thửa còn sót, phấn đấu khép kín dữ liệu đất đai trên địa bàn trong năm 2026.

Để hoàn thành các nhiệm vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các địa phương hoàn thành xử lý các thửa đất còn sót trước ngày 15/12/2026; hoàn thành các thửa đất thuộc nhóm 01, nhóm 02 đã có dữ liệu trước ngày 30/11/2026.

Sở NN&MT khẩn trương chỉ đạo các đơn vị thi công triển khai khối lượng được giao; hoàn thành dự toán, thiết kế đối với 10 đơn vị còn lại chậm nhất ngày 31/01/2027; trước ngày 23/11/2026 phải có văn bản báo cáo UBND tỉnh về đề xuất bổ sung, điều chỉnh dự toán.

Các địa phương rà soát, tổng hợp nhu cầu kinh phí hỗ trợ thực hiện giai đoạn 02, gửi Sở NN&MT trước ngày 30/11/2026 để tổng hợp, tham mưu tỉnh cân đối, bố trí. Bên cạnh đó, tiếp tục bám sát các Bộ, ngành liên quan, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị của UBND tỉnh sớm hoàn tất việc thuê hệ thống, bảo đảm dữ liệu được đồng bộ, thông suốt.