Nghe âm thanh lạ trên núi, cô gái vội chặn xe cứu 7 người thoát chết

Khoảng 7h ngày 4/10, Vương Hoan - cán bộ phụ trách theo dõi nguy cơ thiên tai địa chất tại cộng đồng Vũ Dương Lĩnh, thị trấn Thành Quan, thành phố Thập Yển, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc), đang kiểm tra khu vực có nguy cơ sạt lở sau mưa thì bất ngờ nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ vách núi.

Quan sát kỹ, cô phát hiện đất cát trong các khe nứt ở phần trên của vách đá liên tục rơi xuống. Nhận thấy dấu hiệu nguy hiểm, Vương Hoan lập tức đặt rào chắn và biển cảnh báo tạm thời ở hai bên đường, sau đó lao ra giữa đường chặn chiếc xe đang chuẩn bị đi qua.

Cả 7 người trên xe vừa kịp sơ tán đến nơi an toàn thì vụ sạt lở đầu tiên xảy ra. Một tảng đá có thể tích khoảng 10m³ từ trên núi đổ xuống, đập mạnh vào đường làng, khiến đá vụn bắn tung tóe và giao thông bị gián đoạn.

Nhờ phát hiện sớm dấu hiệu bất thường và quyết đoán ngăn phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm, Vương Hoan đã giúp cả 7 người thoát nạn.

Vương Hoan đã giúp 7 người thoát chết trong gang tấc nhờ sự nhạy bén của mình. Ảnh: QQ

Sau sự việc, Vương Hoan nhanh chóng báo cáo tình hình. Chính quyền địa phương, các cơ quan phụ trách tài nguyên, quy hoạch và giao thông của quận cùng chuyên gia địa chất lập tức đến hiện trường khảo sát, đánh giá nguy cơ.

Lực lượng chức năng khẩn trương sơ tán toàn bộ 43 nhân viên nhà máy xi măng Ngân Kiều và 4 người tại một xưởng sửa chữa nằm trong khu vực nguy hiểm. Khu vực này đồng thời được phong tỏa để ngăn người và phương tiện đi vào.

Đến 13h và 15h cùng ngày, sườn núi tiếp tục xảy ra 2 đợt sạt lở. Đá rơi xuống khuôn viên nhà máy nhưng không làm hư hại các công trình xây dựng.

Tổng thể tích đất đá sạt lở ước tính khoảng 190m³. Trong đó, nhiều khối đá có thể tích trên 8m³, khối lớn nhất lên tới 12m³.

Do vẫn còn những khối đá mất ổn định trên sườn núi, chính quyền quận Vân Dương tiếp tục phong tỏa khu vực nguy hiểm, căng dây cảnh giới, dựng biển cảnh báo và bố trí người trực. Các lực lượng chuyên môn được huy động để theo dõi diễn biến địa chất và xử lý nguy cơ còn tồn tại.

Trong ngày xảy ra sự việc, Vương Hoan được trao khoản tiền thưởng 10.000 nhân dân tệ (hơn 38 triệu đồng) vì thành tích phòng tránh thành công thiên tai địa chất.