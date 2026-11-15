'Ngày Việt Nam' đưa văn hóa Việt đến Oslo

Bộ phim “Quán Kỳ Nam” được giới thiệu tới khán giả Oslo

Trong không gian đậm nét văn hóa Việt Nam, khách tham dự có dịp thưởng thức những món ăn truyền thống đặc sắc, đồng thời chiêm ngưỡng các bức ảnh giới thiệu cảnh sắc thiên nhiên, đất nước và con người Việt Nam được trưng bày dọc lối đi.

Những bức ảnh sinh động góp phần giới thiệu đến bạn bè quốc tế một Việt Nam tươi đẹp, giàu bản sắc văn hóa và thân thiện, qua đó tăng cường sự hiểu biết, giao lưu giữa nhân dân hai nước.

Điểm nhấn của chương trình là tiết mục biểu diễn ca khúc “Một vòng Việt Nam” qua giọng hát ngọt ngào của sinh viên Nguyễn Khánh Chi, hiện đang theo học tại Đại học BI, mở màn buổi công chiếu bộ phim “Quán Kỳ Nam” (2025).

Bên cạnh “Quán Kỳ Nam”, hai bộ phim Việt Nam khác là “Mùi phở” và “Thính giác” cũng được giới thiệu tới khán giả Oslo trong khuôn khổ Liên hoan phim Phương Nam.

Thông qua chương trình “Ngày Việt Nam”, Đại sứ quán Việt Nam tại Na Uy mong muốn quảng bá những giá trị đặc sắc của văn hóa, ẩm thực và điện ảnh Việt Nam tới bạn bè Na Uy và quốc tế, góp phần tăng cường giao lưu văn hóa, thúc đẩy sự hiểu biết và gắn kết giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Na Uy.