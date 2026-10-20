Ngày Văn hóa Việt Nam và Festival tôm sắp diễn ra tại Cà Mau

Con tôm là mặt hàng chủ lực của tỉnh Cà Mau.

Ngày 20/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức họp báo thông tin sự kiện chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Festival Tôm Cà Mau - lần thứ II năm 2026 với chủ đề “Bừng sáng bản sắc văn hóa - tôm Cà Mau vươn tầm thế giới”.

Sự kiện Ngày Văn hóa Việt Nam và Festival tôm Cà Mau dự kiến diễn ra vào tháng 11/2026 ở quảng trường Phan Ngọc Hiển (đường Lê Duẩn, phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau) cùng các hoạt động khác tại một số địa điểm thuộc các địa phương trong và ngoài tỉnh.

Quang cảnh họp báo.

Ông Lý Vỹ Triều Dương, Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL tỉnh Cà Mau thông tin sự kiện.

Các hoạt động chính của Ngày Văn hóa Việt Nam và Festival tôm Cà Mau lần thứ II gồm: Lễ khai mạc và Bế mạc; Không gian trưng bày, triển lãm, thương mại ngành tôm, OCOP, ẩm thực và tư vấn hỗ trợ việc làm.

Hội nghị phát triển ngành hàng tôm Việt Nam năm 2026 (chủ đề định vị lại ngành tôm); Hội nghị kết nối cung cầu và giao thương.

Bố trí không gian các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại tại TPHCM; Tham quan, khảo sát vùng nuôi và cơ sở nuôi tôm.

Tổ chức Ngày hội việc làm tỉnh Cà Mau - Lần thứ II năm 2026; Tổ chức quảng diễn chế biến món ăn từ tôm, cua Cà Mau; cùng với đó là các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi, giải trí hấp dẫn.

Ông Nguyễn Quốc Thanh, Giám đốc Sở VH,TT&DL tỉnh Cà Mau phát biểu.

Theo đại diện UBND tỉnh Cà Mau, Festival Tôm Cà Mau - Lần thứ II năm 2026 là dịp quảng bá hình ảnh, tiềm năng và thế mạnh của ngành tôm Cà Mau; thúc đẩy kết nối giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, hợp tác xã, người nuôi tôm, nhà khoa học, nhà đầu tư và đối tác trong nước, quốc tế.

Thông qua các hoạt động trưng bày, hội nghị, giao thương, tham quan vùng nuôi và trải nghiệm ẩm thực, tỉnh hướng đến mở rộng thị trường, thu hút đầu tư, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ và phát triển chuỗi giá trị ngành tôm theo hướng hiện đại, xanh, bền vững.

Gắn với các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), Festival còn góp phần giới thiệu bản sắc văn hóa, con người, ẩm thực, sản phẩm đặc trưng và tiềm năng du lịch Cà Mau; tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao giá trị thương hiệu “Tôm Cà Mau” trên thị trường trong nước và quốc tế.

Lãnh đạo Sở NN&MT tỉnh Cà Mau phát biểu.

Tại họp báo, Sở Công thương tỉnh Cà Mau cũng thông tin về các hoạt động của sự kiện “Xin chào Cà Mau” tại TP Hà Nội và không gian quảng bá, xúc tiến thương mại, du lịch tỉnh Cà Mau tại TPHCM, gắn với sự kiện Festival Cà Mau lần thứ II năm 2026.

Ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau phát biểu.

Lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau mong muốn nhận được sự hỗ trợ tích cực từ các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh trong công tác tuyên truyền để sự kiện Ngày Văn hóa Việt Nam và Festival tôm Cà Mau diễn ra thành công, góp phần quảng bá các giá trị văn hóa của dân tộc, đồng thời đưa thương hiệu tôm Cà Mau vươn tầm thế giới.