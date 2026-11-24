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Nhân dịp này, phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam đã có cuộc trao đổi với PGS.TS Vũ Thị Phương Hậu, Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh), về ý nghĩa của việc xác lập Ngày Văn hóa Việt Nam cũng như những điều kiện để bảo đảm quyền tham gia, sáng tạo, thụ hưởng văn hóa của người dân.

Tầm nhìn văn hoá trong hành trình kiến quốc

PV: Thưa Phó Giáo sư, nhìn từ dấu mốc Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất năm 1946, bà đánh giá như thế nào về ý nghĩa của việc xác lập Ngày Văn hóa Việt Nam đối với việc khẳng định vị thế của văn hóa trong giai đoạn phát triển mới của đất nước?

PGS.TS Vũ Thị Phương Hậu: Trước hết, cần nhìn Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất năm 1946 như một dấu mốc có tầm vóc chiến lược. Trong những ngày đầu của chính quyền cách mạng, khi nền độc lập còn đứng trước nhiều thử thách, việc triệu tập hội nghị cho thấy tầm nhìn của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Văn hóa được đặt vào trung tâm của công cuộc kiến quốc: Văn hóa phải góp phần hướng dẫn Nhân dân thực hiện độc lập, tự cường, tự chủ; cùng với chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa là một mặt trận quan trọng. Tư tưởng "văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi" đã xác lập một định hướng lớn: xây dựng đất nước cần bắt đầu từ con người, từ nền tảng tinh thần và những giá trị chung của dân tộc.

Vì vậy, việc Bộ Chính trị quyết định lấy ngày 24/11 hàng năm làm Ngày Văn hóa Việt Nam có ý nghĩa tiếp nối và làm sống động tinh thần của Hội nghị ấy trong bối cảnh hôm nay. Đây là dịp khẳng định văn hóa vừa bồi đắp sức mạnh nội sinh, vừa góp phần tạo nên bản lĩnh và sức hấp dẫn của Việt Nam trong hội nhập. Tầm vóc của dấu mốc này sẽ được phát huy khi văn hóa thực sự hiện diện trong các quyết sách phát triển và trong đời sống hằng ngày của nhân dân.

Để mỗi người dân thực sự là chủ thể của đời sống văn hóa

PV: Trong dòng chảy văn hóa dân tộc, phụ nữ có vai trò quan trọng trong việc gìn giữ, trao truyền các giá trị văn hóa, phong tục, lối sống và bản sắc dân tộc. Theo bà, cần có những chính sách và cơ chế như thế nào để phát huy hơn nữa vai trò của phụ nữ trong việc bảo tồn và sáng tạo các giá trị văn hóa?

PGS.TS Vũ Thị Phương Hậu: Phụ nữ không chỉ là người gìn giữ, trao truyền các giá trị truyền thống mà còn là chủ thể sáng tạo, tham gia định hình và phát triển văn hóa. Từ xây dựng văn hóa gia đình, cộng đồng đến bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, phát triển nghệ thuật, công nghiệp văn hóa hay quản lý văn hóa, ở bất cứ phương diện nào, phụ nữ cũng ngày càng khẳng định vai trò quan trọng. Vấn đề đặt ra là phải tạo điều kiện để những đóng góp ấy được phát huy tương xứng với năng lực và vị thế của họ trong xã hội hiện đại.

PGS.TS Vũ Thị Phương Hậu, Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Tôi cho rằng, chính sách văn hóa cần hướng tới tháo gỡ những rào cản đang hạn chế cơ hội phát triển của phụ nữ, nhất là trong tiếp cận nguồn lực, đào tạo, công nghệ, thị trường và các vị trí quản lý. Cần có cơ chế hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo, phát triển sản phẩm văn hóa gắn với di sản, nghề thủ công và tri thức bản địa; đồng thời mở rộng sự tham gia của phụ nữ trong hoạch định chính sách và quản trị các thiết chế văn hóa. Điều quan trọng là chuyển từ việc ghi nhận, tôn vinh đóng góp của phụ nữ sang bảo đảm quyền, cơ hội và điều kiện để họ thực sự phát huy năng lực sáng tạo.

Bên cạnh đó, phải bảo đảm quyền tiếp cận và thụ hưởng văn hóa bình đẳng, đặc biệt đối với phụ nữ ở nông thôn, vùng khó khăn và các nhóm yếu thế. Việc mở rộng cơ hội học tập, tiếp cận công nghệ, thông tin và các hoạt động văn hóa cần gắn với những giải pháp giảm bớt rào cản về thời gian, điều kiện kinh tế và trách nhiệm chăm sóc gia đình.

Một vấn đề quan trọng khác là phát huy vai trò của phụ nữ trong văn hóa cần được nhìn nhận như một yêu cầu của phát triển văn hóa bền vững, chứ không chỉ là mục tiêu bình đẳng giới. Khi phụ nữ có cơ hội tham gia đầy đủ vào quá trình sáng tạo, quản lý và thụ hưởng, chúng ta sẽ huy động tốt hơn tiềm năng sáng tạo của xã hội, đồng thời làm phong phú và bền vững hơn những giá trị văn hóa dân tộc.

Phụ nữ các dân tộc thiểu số tham gia trò chơi dân gian tại Bản Mây (Sa Pa, Lào Cai)

PV: Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ là dịp tôn vinh các giá trị văn hóa mà còn hướng tới việc tạo điều kiện để người dân tham gia và thụ hưởng đời sống văn hóa. Theo bà, cần có những giải pháp gì để ngày 24/11 thực sự trở thành ngày hội của toàn dân?

PGS.TS Vũ Thị Phương Hậu: Tôi nghĩ rằng, để ngày 24/11 thực sự trở thành ngày hội của toàn dân, cần chuyển trọng tâm từ tổ chức các hoạt động kỷ niệm sang tạo cơ hội để người dân trực tiếp tham gia, trải nghiệm, sáng tạo và thụ hưởng văn hóa. Việc xác lập Ngày Văn hóa Việt Nam, đồng thời tạo điều kiện về thời gian để người lao động tham gia các hoạt động văn hóa, là một chủ trương có ý nghĩa thiết thực. Vấn đề quyết định là tổ chức như thế nào để chủ trương ấy đi vào đời sống.

Trước hết, cần xây dựng chương trình hoạt động thống nhất về định hướng nhưng đa dạng về hình thức, phù hợp với đặc điểm từng địa phương và nhu cầu của các nhóm dân cư. Ngày 24/11 nên trở thành dịp mở rộng tiếp cận văn hóa trên phạm vi cả nước, với các hoạt động miễn phí hoặc ưu đãi tại bảo tàng, di tích, nhà hát, thư viện; tổ chức không gian trải nghiệm di sản, nghệ thuật, sáng tạo tại trường học, khu dân cư và các địa điểm công cộng. Người dân cần được tham gia vào các hoạt động văn hóa, thay vì chỉ là khán giả của những chương trình được tổ chức sẵn.

Đặc biệt, cần có cơ chế huy động nguồn lực xã hội, đồng thời ưu tiên ngân sách và các chương trình văn hóa lưu động cho vùng sâu, vùng xa, khu vực còn thiếu thiết chế văn hóa, công nhân, người có thu nhập thấp và các nhóm yếu thế. Việc ứng dụng nền tảng số cũng cần được đẩy mạnh để người dân ở những địa bàn khó khăn có thêm cơ hội tiếp cận các sản phẩm, hoạt động văn hóa chất lượng.

Tôi cho rằng, thước đo thành công của Ngày Văn hóa Việt Nam không phải là có bao nhiêu sự kiện được tổ chức mà là có bao nhiêu người thực sự được tham gia và hưởng lợi. Nếu được tổ chức thiết thực, có sự tham gia chủ động của cộng đồng và duy trì những hoạt động có giá trị sau ngày 24/11, Ngày Văn hóa Việt Nam sẽ góp phần hình thành thói quen tham gia đời sống văn hóa, từng bước thu hẹp khoảng cách thụ hưởng và nâng cao chất lượng sống của nhân dân.

PV: Xin cảm ơn những chia sẻ của Phó giáo sư!