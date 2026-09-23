'Ngày Văn hóa Việt Nam': Tổ chức thực chất, kiên quyết chống biến tướng và thương mại hóa quá mức di sản

Xây dựng "Ngày Văn hóa Việt Nam - 24/11" trở thành một thương hiệu văn hóa quốc gia. Ảnh: Hồng Phúc

Xây dựng "Ngày Văn hóa Việt Nam - 24/11" trở thành một thương hiệu văn hóa quốc gia

Theo đó, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 9636/VPCP-KGVX ngày 22/9/2026 truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà về công tác triển khai Kế hoạch tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam”.

Văn bản nêu: Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm "Ngày Văn hóa Việt Nam - 24/11" giai đoạn 2026 - 2030 (tại Quyết định số 1111/QĐ-TTg ngày 19/6/2026).

Nhằm đưa "Ngày Văn hóa Việt Nam - 24/11" thực sự trở thành ngày hội của toàn dân, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến và phát huy sức mạnh nội sinh của văn hóa, con người Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu:

Việc tổ chức "Ngày Văn hóa Việt Nam - 24/11" năm 2026 phải bảo đảm trang trọng, thiết thực, có chiều sâu, có sức lan tỏa; phải tạo được dấu ấn mới về cách tổ chức các sự kiện văn hóa có ý nghĩa quốc gia, góp phần cụ thể hóa chủ trương của Đảng về phát triển văn hóa và xây dựng con người Việt Nam trong giai đoạn mới.

Phấn đấu để mỗi hoạt động trở thành một sản phẩm văn hóa cụ thể và có khả năng lan tỏa, mỗi địa phương có một dấu ấn văn hóa, qua đó từng bước xây dựng "Ngày Văn hóa Việt Nam - 24/11" trở thành một thương hiệu văn hóa quốc gia.

Tổ chức hoạt động sôi nổi, tiết kiệm, tránh phô trương, lãng phí

Để chuẩn bị cho việc tổ chức "Ngày Văn hóa Việt Nam - 24/11" năm 2026, năm mở đầu triển khai Kế hoạch của giai đoạn 2026 - 2030, diễn ra sôi nổi, vui tươi, thiết thực, tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội, Phó Thủ tướng đề nghị:

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương xây dựng Kế hoạch tổng thể tổ chức "Ngày Văn hóa Việt Nam - 24/11" năm 2026 kèm theo bộ nhận diện Ngày Văn hóa Việt Nam (logo, khẩu hiệu, ấn phẩm và thông điệp truyền thông) để sử dụng thống nhất trên toàn quốc và trên môi trường số.

Trong đó, làm rõ chủ đề, thông điệp, nội dung, quy mô, địa điểm, hoạt động trọng tâm, bảo đảm ngắn gọn, cô đọng, có điểm nhấn, có sản phẩm đặc trưng, tránh dàn trải; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 5/10/2026.

Hướng dẫn thống nhất cho các địa phương tiêu chí tổ chức hoạt động sôi nổi, tiết kiệm, tránh phô trương, lãng phí.

Cùng với đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nghiên cứu tổ chức các hoạt động "Ngày Văn hóa Việt Nam - 24/11" tại một số địa bàn phù hợp, gắn với ngoại giao văn hóa, thông tin đối ngoại và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.

Kiên quyết xử lý tình trạng thương mại hóa quá mức các giá trị di sản

Đối với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố căn cứ Kế hoạch tổ chức "Ngày Văn hóa Việt Nam - 24/11" năm 2026 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành, chủ động xây dựng Kế hoạch triển khai cụ thể của địa phương mình.

Đồng thời, mỗi tỉnh, thành phố lựa chọn ít nhất một hoạt động, sản phẩm hoặc không gian văn hóa tiêu biểu, đặc trưng của địa phương (tuyến phố đi bộ, lễ hội dân gian truyền thống, không gian ẩm thực - làng nghề...) để giới thiệu, quảng bá trong "Ngày Văn hóa Việt Nam" gắn với xúc tiến, kích cầu du lịch địa phương.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo triển khai công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường; kiên quyết xử lý tình trạng biến tướng lễ hội, mê tín dị đoan hoặc thương mại hóa quá mức các giá trị di sản.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì phát động các cuộc thi sáng tạo nội dung quảng bá, giới thiệu về văn hóa dân tộc; vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia bảo tồn, lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của Việt Nam.