Ngày Văn hóa Việt Nam tại Udon Thani diễn ra ở Vietnam Town. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Chương trình do Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen, Thái Lan phối hợp Hội Người Việt Nam toàn Thái Lan và Hội Người Việt Nam tỉnh Udon Thani tổ chức.

Tham dự, có Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng; Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen Đinh Hoàng Linh; ông Hồ Văn Lâm, Chủ tịch Hội Người Việt Nam toàn Thái Lan, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Thái-Việt Nam toàn Thái Lan cùng đông đảo kiều bào Việt Nam tại Thái Lan. Về phía Thái Lan, có Phó Tỉnh trưởng tỉnh Udon Thani Nattapong Khamwongpin.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng khẳng định, trong 50 năm qua kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ giữa Việt Nam và Thái Lan không ngừng được củng cố, mở rộng và đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất. Năm 2026 ghi nhận nhiều hoạt động giao lưu đặc biệt, trong đó có những dấu mốc lịch sử mới với chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, cũng như chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Thái Lan.

Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng. (Ảnh: MINH THẮNG)

Đại sứ Phạm Việt Hùng cho rằng, chìa khóa của mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Thái Lan trong 50 năm qua là sự hiểu biết và tin cậy được xây dựng trên nền tảng của sự tương đồng và bổ sung lẫn nhau, sự gần gũi về địa lý và văn hóa. Vietnam Town chính thức đi vào hoạt động năm 2023 và đây là một địa chỉ tiêu biểu của giao lưu con người và văn hóa Việt Nam-Thái Lan. Vì vậy, sự kiện Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức tại Vietnam Town lần này đã góp phần phát huy vai trò của Vietnam Town như là một không gian giao lưu văn hóa, du lịch và kết nối cộng đồng.

Đại sứ Phạm Việt Hùng trân trọng cảm ơn Hội Người Việt Nam toàn Thái Lan và Hội Người Việt Nam tỉnh Udon Thani đã có nhiều đóng góp cho sự kiện được tổ chức tại Vietnam Town; bày tỏ sự cảm ơn chân thành tới Chính phủ Thái Lan, chính quyền tỉnh Udon Thani, các cơ quan, tổ chức và nhân dân Thái Lan đã quan tâm, tạo điều kiện để cộng đồng người Thái gốc Việt ổn định cuộc sống và phát triển. Nhân dịp này, Đại sứ Phạm Việt Hùng trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ của chính quyền các cấp của Thái Lan trong việc gìn giữ các khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thái Lan.

Đại sứ Phạm Việt Hùng mong cộng đồng người Thái gốc Việt tại Thái Lan tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, bảo tồn văn hóa truyền thống, tích cực tham gia đóng góp xây dựng đất nước Thái Lan và chung tay vun đắp cho tình hữu nghị bền lâu và quan hệ hợp tác thiết thực giữa hai quê hương, hai đất nước Việt Nam và Thái Lan.

Phó Tỉnh trưởng tỉnh Udon Thani Nattapong Khamwongpin. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Tại sự kiện, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Udon Thani Nattapong Khamwongpin chia sẻ vinh dự được tham dự Ngày Văn hóa Việt Nam tại tỉnh Udon Thani; nhấn mạnh, tỉnh Udon Thani có mối quan hệ gắn bó và tình cảm hữu nghị lâu đời với cộng đồng người Thái gốc Việt. Cộng đồng người Thái gốc Việt đóng vai trò quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh Udon Thani, đồng thời góp phần kết nối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước Thái Lan và Việt Nam.

Việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam lần này là dịp quan trọng để quảng bá nghệ thuật, văn hóa, truyền thống và bản sắc Việt Nam; đồng thời thúc đẩy giao lưu, học hỏi và trao đổi giữa nhân dân hai nước. Qua đó, góp phần tăng cường tình hữu nghị và sự hợp tác giữa Thái Lan và Việt Nam ngày càng bền chặt hơn, trong khuôn khổ mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Phó Tỉnh trưởng tỉnh Udon Thani Nattapong Khamwongpin tin tưởng các hoạt động trong Ngày Văn hóa Việt Nam tại tỉnh Udon Thani sẽ thành công tốt đẹp, đạt được các mục tiêu đề ra, trở thành diễn đàn của tình hữu nghị, sự thấu hiểu và mối quan hệ gắn bó giữa nhân dân hai nước.

Chủ tịch Hội Người Việt Nam tỉnh Udon Thani Lương Xuân Hòa. (Ảnh: MINH THẮNG)

Ông Lương Xuân Hòa, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tỉnh Udon Thani rất phấn khởi khi được đón tiếp các vị khách quý tại Vietnam Town; cho rằng, Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức tại Vietnam Town không chỉ là ngày vui của cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan mà còn là ngày hội của tình hữu nghị, đoàn kết và giao lưu văn hóa giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Thái Lan.

Ông Lương Xuân Hòa mong muốn Vietnam Town sẽ ngày càng phát triển, trở thành điểm đến văn hóa đặc sắc, nơi bà con kiều bào toàn Thái Lan có thể gặp gỡ, giao lưu, đoàn tụ và cùng nhau hướng về quê hương đất nước.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen Đinh Hoàng Linh. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Trong tuyên bố khai mạc tại sự kiện, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen Đinh Hoàng Linh nhấn mạnh, Ngày Văn hóa Việt Nam tại Udon Thani là một hoạt động đặc biệt ý nghĩa đối với cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan, đồng thời góp phần tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước; khẳng định đối với cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan, tinh thần đoàn kết càng có ý nghĩa sâu sắc. Trải qua nhiều thế hệ, bà con ta luôn phát huy tinh thần tương thân, tương ái, chung sức đồng lòng, bền bỉ vượt qua mọi khó khăn, hội nhập ổn định và đóng góp tích cực phát triển kinh tế, xã hội của nước sở tại.

Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh cho rằng, Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ là dịp giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam, mà còn là cơ hội để các thế hệ người Việt Nam ở nước ngoài thêm yêu tiếng Việt và truyền thống văn hóa dân tộc. Thông qua những hoạt động biểu diễn nghệ thuật, văn hóa ẩm thực, trình diễn áo dài truyền thống và giao lưu cộng đồng, sự kiện không chỉ tái hiện, giới thiệu và tôn vinh những nét đẹp của quê hương, đất nước mà còn góp phần làm cho văn hóa Việt Nam ngày càng gần gũi hơn với nhân dân Thái Lan.

Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh tin tưởng cộng đồng kiều bào Việt Nam tại Thái Lan sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy di sản cao quý của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xây dựng cộng đồng ngày càng đoàn kết, vững mạnh, luôn hướng về Tổ quốc, đóng vai trò là nhịp cầu kết nối nhân dân hai nước cùng gìn giữ, phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam-Thái Lan ngày càng tốt đẹp, vững bền.

Các bài hát về đất nước, con người Việt Nam được trình diễn tại sự kiện. (Ảnh: MINH THẮNG)

Cùng tạo nên khoảnh khắc đặc biệt tại sự kiện, các đại biểu, khách mời và đại diện cộng đồng người Việt Nam tham gia xếp hình số 50 - biểu tượng cho dấu mốc nửa thế kỷ quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan (1976-2026). Sự kiện trưng bày triển lãm tranh về 50 năm quan hệ ngoại giao hai nước và ảnh về đất nước, con người Việt Nam. Sự kiện cũng mang tới những tiết mục dân ca quan họ Bắc Ninh và các bài hát Việt Nam do các nghệ sĩ từ Việt Nam sang biểu diễn.

Khách tham quan thích thú thưởng thức các món ăn Việt Nam. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Tại sự kiện, các đại biểu và khách mời cũng được theo dõi cuộc thi ẩm thực “Hương vị Việt Nam”, đồng thời khám phá gian hàng giới thiệu nhiều món ăn tiêu biểu của các vùng miền, như phở, nem, bánh mì và các đặc sản truyền thống của Việt Nam.

Trước đó, cùng ngày, các đại biểu dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tỉnh Udon Thani. (Ảnh: MINH THẮNG)

Chương trình Ngày Văn hóa Việt Nam tại Udon Thani mang đến không gian trải nghiệm văn hóa đa dạng, giới thiệu những nét đặc sắc trong đời sống, nghệ thuật, ẩm thực và cảnh quan của Việt Nam. Thông qua các hoạt động giao lưu và trải nghiệm, người tham dự có dịp tìm hiểu về truyền thống văn hóa, bản sắc dân tộc, cũng như sự phong phú, đa dạng của các vùng miền của Việt Nam.

Ông Lê Quang Tĩnh, kiều bào Việt Nam tại Lào, chia sẻ rất phấn khởi khi được sống trong không gian văn hóa Việt Nam tại Vietnam Town. (Ảnh: MINH THẮNG)

Sự kiện được tổ chức tại Vietnam Town - phố Việt Nam đầu tiên trên thế giới, địa điểm mang ý nghĩa đặc biệt đối với cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan. Việc Vietnam Town được lựa chọn làm nơi tổ chức không chỉ góp phần phát huy vai trò của khu phố như một không gian giới thiệu, quảng bá văn hóa, ẩm thực và hình ảnh Việt Nam ở nước ngoài, mà còn tôn vinh mối liên hệ lịch sử, văn hóa lâu đời giữa Việt Nam với tỉnh Udon Thani - nơi nhiều thế hệ người Việt Nam sinh sống, gắn bó và đóng góp tích cực cho đời sống kinh tế, xã hội địa phương.

Bà Chirakal Munthira rất ấn tượng với các bài hát, cũng như ẩm thực Việt Nam. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan, là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), nhân dịp Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11). Thông qua việc lan tỏa các giá trị văn hóa và tăng cường giao lưu cộng đồng, sự kiện góp phần củng cố tình hữu nghị, sự hiểu biết và gắn kết giữa nhân dân hai nước, đóng góp vào việc làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan.