Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội: Phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm hút khách check-in
Chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), khu vực phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm trở thành điểm hẹn văn hóa sôi động với nhiều hoạt động trưng bày, giới thiệu di sản, làng nghề và trải nghiệm nghệ thuật truyền thống, thu hút đông đảo người dân Thủ đô và du khách.
Nổi bật tại Quảng trường phía đông hồ Hoàn Kiếm là không gian giới thiệu di sản, làng nghề và phố nghề Hà Nội. Nhiều sản phẩm thủ công đặc trưng được trưng bày. Không gian được bài trí với những tiểu cảnh gợi hình ảnh Hà Nội xưa, từ cổng làng, cửa ô đến những dãy phố cổ, tạo nên nhiều góc tham quan và chụp ảnh hấp dẫn. Dọc các tuyến phố Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ đến Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, dòng người tấp nập tham quan, khám phá các gian hàng và không gian văn hóa.
Các tiểu cảnh mang đậm dấu ấn kiến trúc truyền thống nhanh chóng trở thành điểm check-in được giới trẻ yêu thích. Nhiều du khách lưu lại khoảnh khắc bên những không gian tái hiện nét đẹp Hà Nội, trong đó có gian giới thiệu nghề may áo dài truyền thống.
Không chỉ tham quan, chụp ảnh, người dân và du khách còn được trực tiếp tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm. Các gia đình có con nhỏ thích thú theo dõi nghệ nhân trình diễn nghề thủ công, tìm hiểu quy trình chế tác sản phẩm và tham gia các trò chơi dân gian.
Đáng chú ý, nghệ nhân trẻ làng Bá Dương Nội trực tiếp trình diễn kỹ thuật làm sáo diều, thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng. Du khách quốc tế cũng hào hứng khám phá các gian hàng, tìm hiểu những nét đặc sắc trong văn hóa truyền thống Việt Nam.
Với sự kết hợp giữa trưng bày di sản, giới thiệu làng nghề và các hoạt động tương tác, phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm mang đến không gian trải nghiệm văn hóa đa dạng, góp phần đưa những giá trị truyền thống đến gần hơn với người dân và du khách trong Ngày Văn hóa Việt Nam.
Người dân check-in với các tiểu cảnh về Hà Nội được dựng lên tại Quảng trường phía đông hồ Hoàn Kiếm.
Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/ngay-van-hoa-viet-nam-tai-ha-noi-pho-di-bo-ho-hoan-kiem-hut-khach-check-in.html