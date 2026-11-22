Nổi bật tại Quảng trường phía đông hồ Hoàn Kiếm là không gian giới thiệu di sản, làng nghề và phố nghề Hà Nội. Nhiều sản phẩm thủ công đặc trưng được trưng bày. Không gian được bài trí với những tiểu cảnh gợi hình ảnh Hà Nội xưa, từ cổng làng, cửa ô đến những dãy phố cổ, tạo nên nhiều góc tham quan và chụp ảnh hấp dẫn. Dọc các tuyến phố Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ đến Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, dòng người tấp nập tham quan, khám phá các gian hàng và không gian văn hóa.

Các tiểu cảnh mang đậm dấu ấn kiến trúc truyền thống nhanh chóng trở thành điểm check-in được giới trẻ yêu thích. Nhiều du khách lưu lại khoảnh khắc bên những không gian tái hiện nét đẹp Hà Nội, trong đó có gian giới thiệu nghề may áo dài truyền thống.

Không chỉ tham quan, chụp ảnh, người dân và du khách còn được trực tiếp tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm. Các gia đình có con nhỏ thích thú theo dõi nghệ nhân trình diễn nghề thủ công, tìm hiểu quy trình chế tác sản phẩm và tham gia các trò chơi dân gian.

Đáng chú ý, nghệ nhân trẻ làng Bá Dương Nội trực tiếp trình diễn kỹ thuật làm sáo diều, thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng. Du khách quốc tế cũng hào hứng khám phá các gian hàng, tìm hiểu những nét đặc sắc trong văn hóa truyền thống Việt Nam.

Với sự kết hợp giữa trưng bày di sản, giới thiệu làng nghề và các hoạt động tương tác, phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm mang đến không gian trải nghiệm văn hóa đa dạng, góp phần đưa những giá trị truyền thống đến gần hơn với người dân và du khách trong Ngày Văn hóa Việt Nam.

Đông đảo người dân và du khách tham quan, trải nghiệm các không gian văn hóa quanh hồ Hoàn Kiếm.

Không gian giới thiệu di sản, làng nghề và phố nghề Hà Nội tại Quảng trường phía đông hồ Hoàn Kiếm.

Những tiểu cảnh tái hiện nét kiến trúc Hà Nội xưa thu hút đông đảo người dân đến tham quan, chụp ảnh.

Nghệ nhân trẻ làng Bá Dương Nội trình diễn kỹ thuật làm sáo diều truyền thống.

Trẻ em hào hứng tham gia các hoạt động trải nghiệm văn hóa dân gian.

Các trò chơi dân gian mang đến không khí vui tươi, sôi nổi.

Các em nhỏ cùng mẹ trải nghiệm các bước làm nón lá.

Du khách quốc tế thích thú khám phá các sản phẩm và hoạt động văn hóa truyền thống.

Du khách quốc tế check-in bên không gian gợi lại nét cổ kính của Hà Nội, với cửa ô và những dãy phố cổ.

Người dân check-in với các tiểu cảnh về Hà Nội được dựng lên tại Quảng trường phía đông hồ Hoàn Kiếm.

Những chú chuồn chuồn tre đặc biệt hấp dẫn các em nhỏ.

Không gian giới thiệu nghề may áo dài truyền thống thu hút sự quan tâm của các bạn trẻ.

Bên cạnh những không gian triển lãm, trưng bày là các không gian trình diễn nghệ thuật truyền thống đặc sắc.

Phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm thu hút đông đảo người dân và du khách ngày nghỉ cuối tuần với chuỗi hoạt động đặc sắc chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Những không gian trưng bày, trải nghiệm trở thành điểm hẹn văn hóa hấp dẫn trong dịp Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội.