Từ ngày 21 đến 24-11-2026, khu vực hồ Hoàn Kiếm cùng các không gian văn hóa trên địa bàn Hà Nội sẽ trở thành địa điểm tổ chức chuỗi hoạt động của “Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026”. Chương trình được xây dựng với nhiều nội dung phong phú bao gồm biểu diễn nghệ thuật, diễu hành di sản, triển lãm làng nghề và trải nghiệm văn hóa. Trong đó, lễ khai mạc diễn ra sáng 21-11 tại hồ Hoàn Kiếm ghi nhận sự kết hợp giữa biểu diễn nghệ thuật và diễu hành di sản. Chương trình do thành phố Hà Nội chỉ đạo tổ chức.

Từ cội nguồn Thăng Long đến khát vọng hội nhập

Một trong những điểm nhấn của chương trình khai mạc là sân khấu quy mô lớn được thiết kế trong không gian trước tượng đài vua Lý Thái Tổ. Rồng là hình tượng gắn liền với tên gọi Thăng Long với ý nghĩa “Rồng bay lên”, dấu mốc lịch sử khi vua Lý Thái Tổ quyết định dời đô, mở ra một thời kỳ phát triển mới của kinh thành.

Mô phỏng sân khấu của chương trình Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội. Ảnh: BTC

Lấy cảm hứng từ mỹ thuật thời Lý, hình tượng đôi rồng được lựa chọn làm chủ thể tạo hình, vừa gợi nhắc dấu ấn lịch sử của kinh đô Thăng Long, vừa mở ra cách tiếp cận mới với những giá trị văn hóa truyền thống trong không gian nghệ thuật đương đại. Sự hiện diện của hình tượng này cũng tạo nên mối liên hệ giữa sân khấu với không gian lịch sử xung quanh, khiến ý tưởng thiết kế không chỉ dừng ở một điểm nhấn thị giác mà còn mang ý nghĩa riêng trong tổng thể ngày hội.

Bên cạnh ý tưởng sân khấu mang đậm dấu ấn văn hóa thời Lý, chương trình khai mạc còn được xây dựng như một câu chuyện nghệ thuật về lịch sử và văn hóa Việt Nam. Trong đó, ba chương mang tên “Từ thuở Thăng Long”, “Hà Thành phồn hoa” và “Thủ đô hội nhập” lần lượt gợi lại những dấu mốc trong lịch sử dân tộc, nét đẹp văn hóa đất kinh kỳ và diện mạo Hà Nội trong đời sống hôm nay.

Tổng đạo diễn Hoàng Công Cường cho biết, chương trình nghệ thuật của lễ khai mạc gồm ba chương nghệ thuật. Ở chương đầu tiên, “Từ thuở Thăng Long” những câu chuyện về nguồn cội người Việt được gợi lại qua huyền tích “Con Rồng cháu Tiên”, truyền thuyết “Sơn Tinh – Thủy Tinh”, “Thánh Gióng”, “Chử Đồng Tử – Tiên Dung” cùng không gian hát văn. Các chất liệu này còn được kết nối với những đoàn diễu hành giới thiệu tín ngưỡng thờ Tản Viên Sơn Thánh, Thánh Gióng, Chử Đồng Tử, Mẫu Tam phủ, cùng sắc màu cờ hội, lân rồng và Thăng Long Tứ Trấn. Những hình ảnh quen thuộc trong đời sống tín ngưỡng, văn hóa dân gian góp phần tái hiện những lớp trầm tích đã làm nên bản sắc của người Việt.

Tổng đạo diễn Hoàng Công Cường. Ảnh: BTC.

Tiếp nối những câu chuyện về nguồn cội và lịch sử hình thành kinh đô, chương II - “Hà Thành phồn hoa” sẽ phác họa bức tranh đời sống văn hóa đã làm nên cốt cách đất kinh kỳ. Trong đó, truyền thống hiếu học, trọng dụng hiền tài được tái hiện qua hình ảnh “Sĩ tử lên kinh – Vinh quy bái tổ”, gợi nhớ một nét đẹp lâu đời trong văn hóa Thăng Long. Cùng với đó là sự hiện diện của nhiều loại hình nghệ thuật dân gian như: Ca trù, xẩm, múa Bài Bông, múa Bồng, chèo tàu Tổng Gối, múa rối, cồng chiêng Mường và các hình thức kéo co truyền thống. Mỗi loại hình mang một màu sắc riêng, gắn với những phong tục, tập quán và sinh hoạt cộng đồng được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Đến chương cuối cùng, “Thủ đô hội nhập” hướng đến hình ảnh một Thủ đô văn minh, năng động, giàu sức sáng tạo. Trên nền tảng những giá trị văn hóa đã được bồi đắp qua lịch sử, Hà Nội hôm nay tiếp tục khẳng định khát vọng phát triển và tinh thần kết nối với thế giới.

Với ba chương nghệ thuật có nội dung nối tiếp nhau, chương trình khai mạc sẽ phác họa những nét chính trong lịch sử và đời sống văn hóa của dân tộc, đồng thời khắc họa diện mạo Thủ đô trong thời kỳ hội nhập.

Đưa di sản từ không gian biểu diễn vào đời sống cộng đồng

Trong khuôn khổ “Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026”, bên cạnh chương trình nghệ thuật trên sân khấu thì diễu hành di sản là một nội dung quan trọng, tạo nên sự kết nối giữa các loại hình văn hóa với cộng đồng đang trực tiếp gìn giữ và thực hành di sản.

Cụ thể, sự tham gia của nghệ nhân, các phường rối, giáo phường ca trù, câu lạc bộ nghệ thuật và những làng nghề cho thấy vai trò không thể thiếu của cộng đồng trong công cuộc bảo tồn, trao truyền và phát huy các giá trị văn hóa. Mỗi loại hình nghệ thuật, mỗi sản phẩm thủ công không chỉ mang dấu ấn sáng tạo mà còn chứa đựng câu chuyện về lịch sử, phong tục và đời sống của những vùng đất đã tạo nên chúng.

Thông qua đó, bức tranh làng nghề Thủ đô được giới thiệu qua nhiều sản phẩm và nghề thủ công đặc sắc như: tranh Hàng Trống, gốm Bát Tràng, tò he Xuân La, cỏ tế Lưu Thượng, chuồn chuồn tre Thạch Xá, tăm hương Quảng Phú Cầu, nón Chuông, diều Bá Dương Nội, áo dài Trạch Xá, lụa Vạn Phúc, quạt giấy Chàng Sơn. Cùng với đó là sắc hoa Tây Tựu, hoa đào Nhật Tân, góp phần tái hiện vẻ đẹp của những làng nghề, vùng sản xuất truyền thống gắn bó với đời sống văn hóa Hà Nội.

Thông qua sự kết hợp giữa diễu hành, âm nhạc, múa và lời bình, các di sản được đặt trong một mạch kể xuyên suốt, gắn với lịch sử, con người và nhịp sống đương đại. Hình ảnh cổ phục, tà áo dài, phố nghề, làng hoa cùng sự hiện diện của các thế hệ nghệ sĩ, vận động viên tạo nên những lát cắt đa dạng về văn hóa Thủ đô. Đây cũng là cách mở rộng khả năng tiếp cận di sản, kết nối ký ức truyền thống với sức sống của Hà Nội hôm nay.

Điểm đáng chú ý của cách tổ chức là sự đan xen giữa biểu diễn nghệ thuật và hoạt động giới thiệu di sản. Qua đó, công chúng không chỉ thưởng thức những tiết mục được dàn dựng trên sân khấu mà còn có dịp tìm hiểu các loại hình văn hóa, nghề thủ công và những thực hành truyền thống vẫn đang hiện diện trong đời sống.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật tai lễ khai mạc dự kiến có sự tham gia của nhóm Oplus cùng các ca sĩ Đỗ Hoàng Hiệp, Thu Thủy, Quách Mai Thy, Phạm Anh Duy, Nguyễn Ngọc Anh, Anh Tú, Trần Ngọc Ánh, NSƯT Lương Huy, ca nương Thu Thảo và các nghệ nhân, lực lượng biểu diễn.

Với chuỗi hoạt động kéo dài từ ngày 21 đến 24/11, “Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026” được kỳ vọng tạo ra không gian để người dân và du khách tìm hiểu, trải nghiệm những sắc màu văn hóa, từ di sản lịch sử, nghệ thuật truyền thống đến các làng nghề và sản phẩm thủ công. Từ không gian hồ Hoàn Kiếm, nơi hội tụ những dấu ấn lịch sử và văn hóa của Thủ đô, thông điệp về sức mạnh cội nguồn, tinh thần đoàn kết và khát vọng sáng tạo được gửi tới công chúng. Văn hóa không chỉ là ký ức được lưu giữ qua các thế hệ mà còn là nguồn lực bồi đắp bản sắc, kết nối cộng đồng và nuôi dưỡng tương lai.