Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội - Di sản hiện diện trong đời sống đương đại
Từ ngày 21 - 24/11, Hà Nội tổ chức chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam với nhiều chương trình đặc sắc. Nổi bật là màn diễu hành, trình diễn nghệ thuật quy mô 3.500 - 4.000 người quanh hồ Hoàn Kiếm ngày 21/11; cùng các không gian trưng bày, trải nghiệm di sản và trình diễn ánh sáng nghệ thuật, kết hợp công nghệ hiện đại. Các hoạt động không chỉ tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc mà còn đưa những giá trị di sản đến gần hơn với đời sống cộng đồng.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ngay-van-hoa-viet-nam-tai-ha-noi-di-san-hien-dien-trong-doi-song-duong-dai-246261118143628013.htm