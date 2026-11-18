Tối 16/11, Chung kết cuộc thi Legal Mind 2026 diễn ra tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, khép lại hành trình hơn 2 tháng tranh tài căng thẳng. Năm đội thi lần lượt trải qua những thử thách về kiến thức, tư duy lập luận và khả năng vận dụng pháp luật để tìm ra những gương mặt xuất sắc nhất mùa giải.