Từ ngày 21 đến 24/11, Hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian di sản mở nhân Ngày Văn hóa Việt Nam, được tổ chức lần đầu tiên trong năm 2026. Sau màn diễu hành của các nghệ nhân quanh hồ, công chúng được thưởng thức nghệ thuật rối, biểu diễn dân gian tại ba sân khấu ngoài trời và trải nghiệm làng nghề trong suốt bốn ngày hội.

Thông tin được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đưa ra tại buổi gặp gỡ báo chí chiều 17/11. Chương trình do Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức, nhằm triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Ông Phạm Xuân Tài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, cho biết việc lần đầu tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam nhằm khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh của sự phát triển.

"Với Hà Nội, đây là dịp đưa di sản đến gần công chúng, để người dân trực tiếp thực hành, trải nghiệm và sáng tạo văn hóa. Thủ đô hiện có hơn 1700 di sản văn hóa phi vật thể, hiện diện tại hơn 6400 di tích. Ngày Văn hóa là nơi để giá trị di sản được thăng hoa, để sau đó người dân hiểu rõ hơn trách nhiệm của mình trong bảo tồn, phát huy” - ông Tài cho hay.

Ông Phạm Xuân Tài - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội chia sẻ về chương trình (Ảnh: BTC)

Sau nghi lễ dâng hương lúc 7h00, Lễ khai mạc diễn ra từ 7h30 đến 9h30 ngày 21/11 tại sân khấu trước tượng đài Vua Lý Thái Tổ, được truyền hình trực tiếp trên kênh H1.

Sau đại cảnh Trống hội Thăng Long, khoảng 2300 nghệ nhân và người dân của 48 xã, phường diễu hành quanh hồ theo 18 khối, chia thành ba chương Từ thuở Thăng Long, Hà thành phồn hoa và Thủ đô hội nhập

Đoàn diễu hành tái hiện tín ngưỡng thờ Tứ bất tử, Thăng Long tứ trấn, Chiếu dời đô, đoàn Vinh quy bái tổ của 12 làng khoa bảng có trạng nguyên cưỡi ngựa thật, rồi đến ca trù, xẩm, cồng chiêng Mường, kéo co ngồi đền Trấn Vũ, các làng nghề, lụa, áo dài và Carnaval quốc tế. Các phường rối Thư Lâm, Tây Phương, Mỹ Đức cũng mang nghệ thuật rối ra phố trong một khối diễu hành riêng.

Năm nay, toàn bộ vòng 1,7 km quanh hồ mở cho khán giả, các khối dừng lại trình diễn tại nhiều điểm, nên người dân có thể xem miễn phí ở bất kỳ đoạn nào ven hồ.

Đoàn diễu hành tái hiện tín ngưỡng thờ Tứ bất tử, Thăng Long tứ trấn, Chiếu dời đô, đoàn Vinh quy bái tổ của 12 làng khoa bảng có trạng nguyên. Hình minh họa (Ảnh: BTC)

Nghệ thuật rối rời sân đình, về giữa phố đi bộ

Vốn gắn với sân đình, ao làng, nghệ thuật rối trong 4 ngày hội về ngay trung tâm Thủ đô. Giữa khu làng nghề tại Quảng trường phía Đông Hồ Gươm, một sân khấu múa rối phục vụ công chúng miễn phí trong các ngày 21-24/11. Cách đó không xa, Nhà hát Múa rối Thăng Long tăng lên 4–5 suất diễn (có bán vé) mỗi ngày, bổ sung tiết mục dàn dựng riêng cho sự kiện và mở không gian để khán giả, đặc biệt là trẻ em và du khách, trải nghiệm nghệ thuật rối truyền thống.

Rối còn xuất hiện ở khu làng nghề, nơi các gian rối Đào Thục và rối cạn giới thiệu nghề làm quân rối bên cạnh 32 gian hàng của nhiều làng nghề khác. Đó là đúc đồng Ngũ Xã, lược sừng Thụy Ứng, sơn mài Hạ Thái, gốm Bát Tràng, lụa Vạn Phúc, quạt Chàng Sơn, chuồn chuồn tre Thạch Xá, cốm làng Vòng…

Du khách được trực tiếp thực hành làm lụa, gốm, nón làng Chuông, tò he, đan cỏ tế cùng nghệ nhân. Ba biệt thự cổ trong khu vực quảng trường dành cho trải nghiệm mặc cổ phục, áo dài và trò chơi dân gian bằng công nghệ thực tế ảo, với hiệu ứng ánh sáng chủ đề “12 mùa hoa Hà Nội”.

2.300 nghệ nhân diễu hành di sản quanh Hồ Gươm. Hình minh họa (Ảnh: BTC)

Ngay sau diễu hành, các đoàn nghệ nhân tiếp tục biểu diễn tại ba sân khấu phụ, tất cả đều miễn phí:

- Vườn hoa Đền Bà Kiệu, dành cho người yêu âm nhạc dân gian: ca trù, chèo tàu Tổng Gối, hát xẩm, hát văn từ 9h30 đến 10h30 ngày 21/11; chương trình của Nhà hát Chèo Hà Nội từ 16h30 đến 17h30.

- Khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục: múa rối cùng múa Bài Bông, múa Bồng, cồng chiêng, múa đèn đền Đồng Nhân, múa Sênh Tiền, múa cổ Giảo Long vào sáng 21/11; cải lương chiều cùng ngày; xiếc ngày 22/11 vào hai khung 9h30 - 10h30 và 19h15 - 20h15.

- Ngã tư Tràng Tiền Plaza - Hàng Khay, dành cho khán giả trẻ: âm nhạc đương đại của Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long (9h30 - 10h30) và flashmob, nhảy hiện đại (16h30 - 17h30) ngày 21/11.

Nhà hát Kịch Hà Nội dự kiến có 2–3 suất diễn (có bán vé) mỗi ngày, mỗi suất khoảng 30 phút, giới thiệu trích đoạn, tiểu phẩm về Hà Nội và nếp sống thanh lịch, có giao lưu với nghệ sĩ sau mỗi suất.

Lịch sử kiện diễn ra trong 2 ngày 21 - 22/11 (dự kiến). Ảnh BTC

Từ 21 đến 24/11, công chúng còn có thể ghé các không gian trưng bày tại các điểm sau:

- Nhà triển lãm 45 Tràng Tiền: văn hóa Hà Nội qua các thời kỳ; Nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng: triển lãm nghệ thuật với công nghệ số, thực tế ảo, thực tế tăng cường; Trung tâm Văn hóa Hồ Gươm: triển lãm Văn hóa Hà Nội - Tinh hoa hội tụ; Số 47 Hàng Dầu: không gian Hà Nội - Thành phố Vì Hòa bình và Sáng tạo.

- Các phố Bảo Khánh, Hàng Hành, Cầu Gỗ, Gia Ngư, Tạ Hiện là khu ẩm thực với món ăn đặc trưng Hà Nội, có niêm yết giá công khai. Phố Hàng Dầu và đầu phố Hàng Đào bày bán đồ thủ công, sản phẩm OCOP. Quanh hồ có 5-7 điểm chụp ảnh, nghỉ chân miễn phí với nước uống và tình nguyện viên hướng dẫn.

Ngoài khu vực trung tâm, từ 14 đến 24/11, 126 xã, phường có hoạt động hưởng ứng, như tour Một ngày cùng Di sản Phú Thượng, 600 năm hào khí Tốt Động - Chúc Động (xã Quảng Bị), Huyền tích tre ngà – Dấu thiêng Phù Đổng (xã Sóc Sơn).

Chuỗi sự kiện khép lại lúc 20h ngày 24/11 bằng chương trình nghệ thuật đặc biệt tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Đạo diễn Hoàng Công Cường và ông Phạm Xuân Tài chia sẻ thông tin trước sự kiện (Ảnh: BTC)

Mộc mạc nhưng thấm đượm văn hóa

Đạo diễn Hoàng Công Cường cho biết điều đặc biệt của chương trình là người diễn chính là những người đang giữ và thực hành di sản. Họ quen biểu diễn trong lễ hội làng, nay đứng trên sân khấu chuyên nghiệp nhờ ê-kíp về tận địa phương tập luyện. Chương trình diễn vào buổi sáng, hơn hai tiếng, gần như không có màn hình hay hiệu ứng ánh sáng.

"Tất cả những gì mộc mạc nhất, đơn sơ nhất nhưng thấm đượm văn hóa nhất sẽ được phô diễn tại sân khấu này”, anh Cường chia sẻ.

Thử thách lớn nhất, theo đạo diễn, là kết nối lực lượng. Có tiết mục phải huy động tới bốn xã, phường cùng tập. Sân khấu dài hơn 200 m, đoàn diễu hành đi suốt 1,7 km và trình diễn tại từng điểm, kéo theo bài toán âm thanh và điều phối hàng nghìn người. Sân khấu chính được thiết kế theo hình tượng Lưỡng long chầu nguyệt, tạo trục nối tượng đài Vua Lý Thái Tổ với Tháp Rùa.

Cấm đường, phân luồng phục vụ hợp luyện, tổng duyệt và Lễ khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội (dự kiến): * Thời gian cấm đường: 12h - 19h các ngày 18, 19, 20/11; 6h - 10h30 ngày 21/11. * Tạm đóng: các đoạn phố Đinh Tiên Hoàng, Hàng Khay tại khu vực tổ chức trong các ngày hợp luyện, tổng duyệt. Riêng ngày 19 và 20/11, đóng thêm làn đường sát hồ Hoàn Kiếm trên phố Lê Thái Tổ, đoạn từ nút giao Hàng Khay đến Hàng Trống. * Phân luồng: phương tiện đi theo các tuyến Hai Bà Trưng, Lò Sũ, Ngô Quyền, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật. * Gửi xe: UBND phường Hoàn Kiếm và phường Cửa Nam được đề nghị bố trí các bãi, điểm đỗ xe và khu vực tập kết, hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.