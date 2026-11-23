Du khách nước ngoài cùng các em nhỏ chăm chú trải nghiệm hoạt động vẽ trang trí lên quạt nan, nón lá truyền thống tại khu vực tương tác thủ công mỹ nghệ thu hút đông đảo khách tham quan. (Ảnh: Hữu Duyên/TTXVN)

Bản sắc văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh được bồi đắp qua quá trình chung sống, lao động và sáng tạo của người dân từ nhiều vùng miền, dân tộc, tôn giáo. Hướng đến Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), lần đầu tiên được tổ chức trong cả nước, Tuần Văn hóa Đại đoàn kết năm 2026 làm nổi bật sự đa dạng ấy qua các hoạt động nghệ thuật, trải nghiệm di sản và giao lưu cộng đồng.

Từ phố đi bộ Nguyễn Huệ đến các khu dân cư, người dân có thêm dịp thưởng thức, giới thiệu và trao truyền những giá trị văn hóa đã góp phần làm nên diện mạo của Thành phố mang tên Bác.

Di sản giữa lòng đô thị

Trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, màn trình diễn 3D mapping “The Eternal Flow – Dòng chảy bất tận” là điểm nhấn thu hút đông đảo người dân và du khách. Ánh sáng và hình ảnh được chiếu lên mặt tiền trụ sở Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, biến công trình kiến trúc thành sân khấu kể chuyện. Từ truyền thuyết Lạc Long Quân-Âu Cơ và hình ảnh bọc trăm trứng, câu chuyện mở ra bức tranh văn hóa của 54 dân tộc với tiếng khèn miền núi, nhịp cồng chiêng đại ngàn, lời quan họ và câu hát miền sông nước.

Từ câu chuyện cội nguồn, màn trình diễn chuyển sang hành trình dựng xây vùng đất phương Nam. Hình ảnh Gia Định xưa gợi nhắc những thế hệ đã đến khai phá, lập nghiệp và mang theo phong tục từ nhiều miền đất. Phần cuối hướng về Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay và khát vọng xây dựng một đô thị kết nối với thế giới, nơi di sản là chất liệu để các thế hệ tiếp tục sáng tạo.

Để kịp đến xem màn trình diễn, gia đình anh Nguyễn Văn Cường và chị Đàm Bảo Thanh, ở phường Cầu Ông Lãnh, thu xếp ăn tối sớm rồi đưa con gái 5 tuổi Nguyễn Bội Ánh Kim đến phố đi bộ. Bé đã háo hức từ hôm trước khi biết sẽ được xem trình diễn ánh sáng. Anh Cường mong Thành phố tổ chức những ngày hội như vậy hằng năm để các gia đình có thêm dịp cùng nhau trải nghiệm và tìm hiểu văn hóa dân tộc.

Tiếp nối là khu vực sân khấu cộng đồng “Sắc màu Việt Nam,” công chúng được thưởng thức nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống, từ hát bội, cải lương, đờn ca tài tử đến ca múa nhạc truyền thống các dân tộc. Dọc phố đi bộ, các gian trưng bày thiết kế theo hình nón lá giới thiệu các sản phẩm điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, phần mềm, trò chơi giải trí, thủ công mỹ nghệ, du lịch văn hóa cùng các không gian trải nghiệm chuyển đổi số. Sân khấu và các gian trưng bày trên cùng tuyến phố giúp người xem dễ dàng chuyển từ thưởng thức một tiết mục sang tìm hiểu cách những người làm nghề tạo ra sản phẩm văn hóa.

Nghệ sỹ Ưu tú Tuyết Thu, Phó Chủ tịch Hội Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ chị và các đồng nghiệp đã háo hức chờ ngày hội từ những buổi chuẩn bị trước đó. Có mặt trong không khí nhộn nhịp của Ngày Văn hóa Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức, chị vui khi được cùng các nghệ sỹ góp sức qua các chương trình văn hóa, trình diễn thời trang. Chị cũng chia sẻ thông tin trên trang cá nhân, mong nhiều khán giả biết đến và có dịp hòa mình vào các hoạt động của ngày hội.

Trích đoạn cải lương "Câu thơ yên ngựa" hào hùng ngay trên sân khấu mở ngoài trời tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, thu hút sự chú ý và cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả. (Ảnh: Hữu Duyên/TTXVN)

Nghệ sỹ Hà Trí Nhơn, diễn viên Nhà hát Nghệ thuật Hát bội Thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ niềm vui khi được góp mặt trong ngày hội quy tụ nhiều loại hình nghệ thuật. Với anh, điều đáng quý nhất là được mang bộ môn mình yêu và theo đuổi đến gặp công chúng, nhất là các bạn trẻ. Anh mong từ một trích đoạn, người xem sẽ dần cảm nhận được nét gần gũi của hát bội và muốn tìm hiểu thêm những câu chuyện lịch sử được kể trên sân khấu.

Cùng có mặt trên tuyến phố, nghệ sỹ Trọng Hiếu, diễn viên Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang tham gia diễu hành và góp mặt trong trích đoạn “Câu thơ yên ngựa.” Tiết mục khắc họa hình tượng danh tướng Lý Thường Kiệt trong thời khắc chuẩn bị chống quân Tống, gợi nhắc bài thơ “Nam quốc sơn hà.” Với nam nghệ sỹ, đưa nghệ thuật cải lương ra phố là cơ hội quảng bá di sản đến với những khán giả chưa từng đến rạp và du khách, góp phần thôi thúc mọi người mong muốn tìm hiểu thêm về di sản cũng như lịch sử văn hóa của dân tộc.

Văn hóa gắn kết cộng đồng

Lần đầu đến Thành phố Hồ Chí Minh sau những ngày nghỉ ở Mũi Né, ông Ardeshir Hajzamani, du khách Đức, bất ngờ trước quy mô ngày hội trên phố đi bộ Nguyễn Huệ và quay nhiều đoạn video để gửi bạn bè. Mới bắt đầu tìm hiểu văn hóa Việt Nam, ông đặc biệt ấn tượng với bề dày lịch sử của đất nước. Vốn thích dành thời gian tìm hiểu kỹ từng điểm đến, ông dự định trở lại Việt Nam vào năm sau và lưu trú lâu hơn.

Ông Raymond Stone, 71 tuổi, du khách Australia, trở lại Thành phố Hồ Chí Minh sau 16 năm. Trong 2 ngày đầu ở Thành phố, ông đã ghé Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh để tìm hiểu về vùng đất này. So với lần ghé thăm trước, ông ngạc nhiên trước sự phát triển và sức sống của đô thị. Sau khoảng ba tuần đi qua nhiều nơi, bắt đầu từ Hà Nội, ông cho biết cảnh quan và con người là những điều khiến ông thêm yêu mến Việt Nam.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường, khi gắn các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Thành phố xác định người dân là chủ thể sáng tạo, tham gia và thụ hưởng các giá trị văn hóa. Ở khu dân cư, các hoạt động được tổ chức phù hợp với điều kiện từng địa bàn, tạo dịp để người dân giới thiệu nét riêng của cộng đồng mình và hiểu thêm về những người cùng sinh sống. Tại sân khấu “Sắc màu Việt Nam,” chương trình còn giới thiệu các tập thể, cá nhân và mô hình tiêu biểu trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ông Nguyễn Mạnh Cường kêu gọi mỗi người dân chủ động gìn giữ, lan tỏa các giá trị tốt đẹp, mỗi gia đình, khu dân cư vun đắp đời sống văn hóa giàu bản sắc, đoàn kết và nghĩa tình. Ông đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp cùng đầu tư, sáng tạo sản phẩm gắn với phát triển các ngành công nghiệp văn hóa. Sự tham gia của các đơn vị này có thể giúp nghệ sỹ, nghệ nhân và người làm nội dung đưa tác phẩm, sản phẩm đến với công chúng thường xuyên hơn.

Cùng với các ngày hội tại khu dân cư, chuỗi hoạt động hưởng ứng còn có Lễ hội Nhiếp ảnh quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh, Triển lãm Mỹ thuật “Văn hóa-Sáng tạo-Kiến tạo tương lai” và Hội sách “Huyền thoại Côn Đảo” tại đặc khu Côn Đảo.

Dàn nhạc cụ dân tộc truyền thống (đàn tranh, đàn bầu, sáo, trống...) hòa tấu những giai điệu quê hương rộn rã trên sân khấu ngoài trời, mang đến không gian âm nhạc đậm đà bản sắc. (Ảnh: Hữu Duyên/TTXVN)

Từ nhiếp ảnh, mỹ thuật đến sách, mỗi chương trình mang đến một cách tiếp cận văn hóa, phù hợp với mối quan tâm của từng nhóm công chúng. Trong những ngày cao điểm, các bảo tàng, di tích, nhà hát và cơ sở văn hóa thực hiện miễn, giảm giá vé cho học sinh, sinh viên, người lao động và du khách nhằm giảm chi phí cho các gia đình đưa con đi xem biểu diễn, đồng tạo điều kiện để học sinh, sinh viên đến bảo tàng, di tích và tìm hiểu lịch sử tại chỗ.

Ở một đô thị quy tụ người dân từ nhiều vùng miền như Thành phố Hồ Chí Minh, bản sắc được bồi đắp qua nhiều thế hệ, sự đa dạng văn hóa trở thành nền tảng của sự gắn bó cộng đồng. Đó cũng là cách tinh thần đoàn kết, nghĩa tình được vun đắp trong đời sống hằng ngày của Thành phố mang tên Bác./.