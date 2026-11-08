Ngày Văn hóa Việt Nam: Ra mắt tập thơ 'Về cùng nước Việt của ta' tại Nga

Nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tại Nga (bên phải) nhận hoa chúc mừng tại Lễ ra mắt sách. (Ảnh: Trần Hải/TTXVN)

Thiết thực chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), chiều tối 7/11 (giờ địa phương), tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở Nga, Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tại Liên bang Nga đã trang trọng tổ chức Lễ ra mắt tập thơ “Về cùng nước Việt của ta.”

Sự kiện là một điểm nhấn văn hóa ý nghĩa của cộng đồng người Việt xa xứ, thu hút sự tham gia của đông đảo kiều bào, đại diện các doanh nghiệp cùng rất đông các bạn học sinh, sinh viên Việt Nam đang học tập và sinh sống tại Nga.

Tập thơ “Về cùng nước Việt của ta” do Nhà xuất bản Văn học ấn hành, là tuyển tập gồm 154 bài thơ chọn lọc của 10 hội viên thuộc Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tại Nga.

Được xuất bản đúng dịp cả nước và cộng đồng kiều bào Việt Nam trên toàn thế giới đang hướng về chuỗi hoạt động tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc, lan tỏa các giá trị di sản nhân Ngày Văn hóa Việt Nam, tập thơ được xem như một chiếc cầu nối tâm hồn, mang bức tranh sinh động và chân thực về cuộc sống, tình cảm của người Việt tại Nga về với cội nguồn.

Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi phát biểu tại Lễ ra mắt sách "Về cùng nước Việt của ta." (Ảnh: Trần Hải/TTXVN)

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi khẳng định sự kiện ra mắt tập thơ là hoạt động vô cùng ý nghĩa nhằm hưởng ứng và lan tỏa tinh thần văn hóa Việt Nam tại nước ngoài. Đại sứ đánh giá cao nỗ lực gìn giữ tiếng Việt và bản sắc dân tộc của các tác giả.

Nhấn mạnh cộng đồng tại Nga là một bộ phận không thể tách rời của đất nước, Đại sứ cho rằng các tác phẩm nghệ thuật chính là “sức mạnh mềm” giữ cho dòng chảy văn hóa kết nối liên tục, đồng thời làm sâu sắc thêm tình hữu nghị bền chặt giữa hai dân tộc Việt-Nga qua nhiều thế hệ.

Nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tại Nga chia sẻ về ý nghĩa của tập thơ. (Ảnh: Trần Hải/TTXVN)

Thay mặt đơn vị tổ chức, Nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tại Nga chia sẻ việc hoàn thành tập thơ trong bối cảnh một hội đặc thù hoạt động tại nước ngoài gặp nhiều thách thức về kinh phí và biến động nhân sự là một nỗ lực vượt bậc.

Nhà thơ xúc động cho biết mạch nguồn của các tác phẩm đều kết tinh từ tình yêu đất nước da diết, tình cảm sâu nặng với gia đình, bạn bè và trải nghiệm cuộc sống nơi xứ người.

Tác giả Nguyễn Tuấn Mạnh - một trong những cây bút góp mặt trong tuyển tập chia sẻ: “Động lực cảm hứng để tôi cùng anh chị em trong Hội sáng tác nên những bài thơ này xuất phát từ tinh thần giữ gìn và bảo lưu các truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc ta. Đặc biệt hướng tới kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), điều này lại càng quan trọng do không chỉ đơn thuần là duy trì các giá trị văn hóa của cộng đồng, mà còn góp phần giáo dục con cháu kế thừa và phát huy những giá trị đó. Đúng như cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nói 'văn hóa còn dân tộc còn,' đó là nguồn cảm hứng lớn lao để chúng tôi hướng tình cảm và tình yêu về Tổ quốc, về quê hương nguồn cội của mình."

Tác giả cũng cho biết thêm trong thời gian tới, Hội dự kiến sẽ tiếp tục tổ chức các đêm thơ, đêm ca nhạc và các sự kiện văn hóa khác không chỉ tại Moskva mà còn lan tỏa đến nhiều thành phố khác trên khắp nước Nga.

Trong niềm vinh dự và xúc động, tác giả Trịnh Thị Thu Thanh - người hiện đang phụ trách cộng đồng người Việt tại Trung tâm thương mại Sadavod ở Moskva tâm sự: “Những người sống và làm việc nơi đất khách như chúng tôi đã đi qua rất nhiều vùng đất, nhiều mùa đông và khó khăn gian khổ. Nhưng dường như trong sâu thẳm mỗi người vẫn luôn có một dòng sông quê nhà, một mái đình, bến đò, một tiếng gọi thân thương và một miền ký ức chưa bao giờ xa cách."

Theo tác giả Trịnh Thị Thu Thanh, “Về cùng nước Việt của ta” không chỉ là hành trình trở về với kỷ niệm, tuổi thơ và gia đình, mà còn là trở về với tình yêu thương, sự đùm bọc, sẻ chia và tình nghĩa đồng bào.

Tác giả Trịnh Thị Thu Thanh bày tỏ hy vọng độc giả sẽ cảm nhận được những giá trị thiêng liêng ấy qua từng tác phẩm.

Buổi lễ khép lại trong không khí ấm áp, đậm đà bản sắc với các tiết mục ngâm thơ và giao lưu văn nghệ sôi nổi. Sự đồng hành, hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo bà con kiều bào và thế hệ trẻ sinh viên tại Nga không chỉ khẳng định sức sống mạnh mẽ của văn hóa Việt nơi xứ người, mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, luôn hướng về cội nguồn dân tộc của cộng đồng người Việt Nam tại Nga./.