Ngày Văn hóa Việt Nam phải tạo dấu ấn mới, tránh phô trương, hình thức

Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 9636/VPCP-KGVX truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà về triển khai Kế hoạch tổ chức "Ngày Văn hóa Việt Nam - 24/11".

Theo đó, thực hiện Quyết định số 1111/QĐ-TTg ngày 19/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm "Ngày Văn hóa Việt Nam - 24/11" giai đoạn 2026-2030, Phó Thủ tướng yêu cầu việc tổ chức năm 2026 phải bảo đảm trang trọng, thiết thực, có chiều sâu, sức lan tỏa và tạo dấu ấn mới trong tổ chức các sự kiện văn hóa có ý nghĩa quốc gia.

Đổi mới cách tổ chức, lấy người dân làm trung tâm

Phó Thủ tướng yêu cầu đổi mới mạnh mẽ phương thức tổ chức, kiên quyết chấm dứt tình trạng hành chính hóa; chuyển từ hình thức lễ kỷ niệm, hội nghị trong hội trường sang các không gian công cộng như quảng trường, phố đi bộ, di tích văn hóa - lịch sử, bảo tàng, công viên, nhà văn hóa thôn, bản...

Các hoạt động cần hướng tới những trải nghiệm văn hóa thực chất trong cộng đồng, trong đó người dân, cộng đồng, văn nghệ sĩ, trí thức, doanh nghiệp và thế hệ trẻ vừa là trung tâm, chủ thể tham gia, sáng tạo, vừa là đối tượng thụ hưởng trực tiếp.

Hoạt động kỷ niệm phải thể hiện bản sắc văn hóa Việt Nam, đồng thời phản ánh tinh thần đổi mới, sáng tạo, hội nhập và khát vọng phát triển đất nước. Phó Thủ tướng yêu cầu tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo; gắn phát triển văn hóa với công nghiệp văn hóa, du lịch di sản và kinh tế số.

Hiệu quả hưởng thụ văn hóa của Nhân dân và mức độ lan tỏa xã hội phải được lấy làm thước đo đánh giá kết quả. Các hoạt động cần kết hợp hài hòa nguồn lực ngân sách nhà nước với huy động nguồn xã hội hóa hợp pháp, thực hành tiết kiệm, bảo đảm an toàn, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức, lãng phí.

Phó Thủ tướng đặt mục tiêu mỗi hoạt động trở thành một sản phẩm văn hóa có khả năng lan tỏa, mỗi địa phương có một dấu ấn văn hóa, từng bước xây dựng "Ngày Văn hóa Việt Nam - 24/11" trở thành thương hiệu văn hóa quốc gia.

Mỗi địa phương lựa chọn một dấu ấn văn hóa đặc trưng

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ VHTT&DL khẩn trương xây dựng Kế hoạch tổng thể tổ chức "Ngày Văn hóa Việt Nam - 24/11" năm 2026, kèm bộ nhận diện thống nhất trên toàn quốc và môi trường số; làm rõ chủ đề, thông điệp, nội dung, quy mô, địa điểm và các hoạt động trọng tâm. Kế hoạch phải được báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 5/10/2026.

Bộ VHTT&DL đồng thời hướng dẫn thống nhất tiêu chí tổ chức hoạt động tại các địa phương theo hướng sôi nổi, tiết kiệm, tránh dàn trải; phối hợp xây dựng các hoạt động trải nghiệm văn hóa, di sản, làng nghề, ẩm thực, nghệ thuật truyền thống gắn với sản phẩm, tuyến, điểm du lịch.

Các địa phương được yêu cầu xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, trình Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố ban hành trước ngày 20/10/2026. Mỗi tỉnh, thành phố lựa chọn ít nhất một hoạt động, sản phẩm hoặc không gian văn hóa tiêu biểu, đặc trưng như tuyến phố đi bộ, lễ hội dân gian, không gian ẩm thực, làng nghề để giới thiệu, quảng bá gắn với xúc tiến, kích cầu du lịch.

Bên cạnh đó, các địa phương chủ động tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao phù hợp; khuyến khích hoạt động tại bảo tàng, thư viện, di tích, không gian công cộng, cơ sở giáo dục và điểm du lịch. Công tác an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường phải được bảo đảm; kiên quyết xử lý tình trạng biến tướng lễ hội, mê tín dị đoan hoặc thương mại hóa quá mức các giá trị di sản.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị tăng cường quảng bá văn hóa Việt Nam trong tháng 11 hằng năm thông qua ngoại giao văn hóa, truyền thông và các nền tảng số; phát động sáng tác văn học, nghệ thuật và các cuộc thi sáng tạo nội dung, qua đó thu hút thanh thiếu niên, lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.