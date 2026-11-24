Ngày 24/11/2026 đánh dấu lần đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức trên phạm vi cả nước. Tại Hà Nội, nhiều hoạt động hưởng ứng được triển khai tại các không gian văn hóa, di tích và khu vực công cộng, tạo điều kiện để người dân tham gia các chương trình biểu diễn, tham quan, tìm hiểu di sản và trải nghiệm nghệ thuật. Đáng chú ý, một số điểm di tích tại khu phố cổ mở cửa miễn phí trong hai ngày 23-24/11, góp phần đưa các giá trị văn hóa đến gần hơn với cộng đồng.

Trong chuỗi hoạt động đó, Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 là một điểm nhấn đáng chú ý. Diễn ra đến hết 28/11 với tên gọi “Thăng Long Kẻ Nghệ”, lễ hội bước vào mùa tổ chức thứ năm, quy tụ gần 1.000 nghệ nhân, nghệ sĩ và nhà sáng tạo, trong đó có gần 100 nghệ sĩ quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài đến từ 21 quốc gia.

Chợ Đồng Xuân khoác lên diện mạo mới với những không gian nghệ thuật sáng tạo, hòa cùng nhịp giao thương sôi động thường ngày.

Với khoảng 150 hoạt động tại 5 cụm không gian chính gồm Quảng trường Sáng tạo, Chợ Đồng Xuân, Đình và di tích Phố cổ, Công viên Thống Nhất, Rạp hát và Sân khấu cộng đồng, lễ hội hướng tới kết nối các giá trị văn hóa, di sản với nghệ thuật, thiết kế và đời sống đô thị. Thay vì giới hạn hoạt động sáng tạo trong những không gian triển lãm chuyên biệt, nhiều công trình và địa điểm quen thuộc của Hà Nội được lựa chọn làm nơi trình diễn, tương tác và trải nghiệm.

Chạm Đồng Xuân: Khi nghệ thuật gọi tên những nhịp thở lao động

Giữa tiếng nói cười, âm thanh mua bán và dòng người qua lại, Chợ Đồng Xuân vốn đã mang trong mình một nhịp sống đặc trưng của khu phố cổ Hà Nội. Trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo 2026, không gian ấy được tiếp cận theo một cách khác thông qua triển lãm nghệ thuật đa giác quan “Chạm Đồng Xuân”.

Tác phẩm sắp đặt tương tác “Địa hình mềm” (Soft Topographies) của nghệ sĩ Marko Lulić (Áo), sử dụng chất liệu vải mua tại chợ để kết nối không gian kiến trúc giữa hai tòa nhà.

Với sự tham gia của 25 nghệ sĩ và nhóm nghệ sĩ trong nước, quốc tế, triển lãm đưa các tác phẩm nghệ thuật đương đại vào đối thoại trực tiếp với kiến trúc, chất liệu và hoạt động thường ngày của khu chợ. Những hành lang, cầu thang, giếng trời, khoảng tường, ô cửa hay các vật liệu quen thuộc như vải vóc, mây tre, giấy vàng mã đều trở thành chất liệu để nghệ sĩ sáng tạo.

Điểm đặc biệt của “Chạm Đồng Xuân” là các tác phẩm không được đặt trong một không gian trưng bày tách biệt mà xuất hiện xen giữa hoạt động mua bán thường nhật. Người tham quan có thể bắt gặp nghệ thuật ngay trên đường di chuyển qua các tầng chợ, từ đó tự tìm kiếm và khám phá những góc nhìn mới về một địa điểm vốn đã quá quen thuộc với người dân Thủ đô.

Hành trình khám phá bắt đầu với cụm tác phẩm sắp đặt điêu khắc “Hạt” của nghệ sĩ thị giác Lê Văn Sơn, người Việt Nam hiện sinh sống và làm việc tại Cologne (Đức). Chia sẻ về tác phẩm, nghệ sĩ cho biết: “Tác phẩm kết hợp hệ giàn giáo công nghiệp thô mộc với những hạt nông sản bình dị, tạo nên sự tương phản về chất liệu và hình khối. Nếu giàn giáo gợi nhắc đến quá trình xây dựng, phát triển thì những hạt nông sản lại đại diện cho đời sống nông nghiệp và hoạt động giao thương truyền thống. Qua đó, tác phẩm thể hiện mối liên hệ giữa văn minh lúa nước, văn hóa buôn bán và nhịp sống của một khu chợ lâu đời”.

Nghệ sĩ Lê Văn Sơn bên cạnh tác phẩm “Hạt”

Đáng chú ý, triển lãm không chỉ khai thác kiến trúc và vật liệu mà còn hướng sự chú ý đến những con người đang duy trì nhịp sống của khu chợ. Tiểu thương, người lao động và khách mua hàng hiện diện trong chính không gian nghệ thuật, góp phần tạo nên bối cảnh và chất liệu cho các thực hành sáng tạo. Từ những đôi tay thoăn thoắt sắp xếp hàng hóa đến hoạt động vận chuyển, trao đổi, mua bán, nhịp lao động thường ngày trở thành một phần không thể tách rời của trải nghiệm.

Với cách tiếp cận này, “Chạm Đồng Xuân” không tìm cách biến khu chợ thành một bảo tàng tĩnh lặng. Thay vào đó, nghệ thuật được đặt giữa đời sống đang diễn ra, để công chúng có thể cảm nhận vẻ đẹp của di sản từ những điều bình dị nhất. Chợ Đồng Xuân vì thế vừa giữ được chức năng giao thương vốn có, vừa mở ra một không gian văn hóa mới, nơi quá khứ và hiện tại cùng tồn tại trong một dòng chảy liên tục.

Tháp Ẩn Ca: Lắng nghe những thanh âm di sản

Nếu “Chạm Đồng Xuân” đưa nghệ thuật đến gần công chúng thông qua những hình ảnh và nhịp sống lao động, thì tại Tháp nước Hàng Đậu, trải nghiệm sáng tạo lại bắt đầu bằng việc lắng nghe.

Đây là lần thứ hai Tháp nước Hàng Đậu được khai thác như một không gian nghệ thuật trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo. Công trình kiến trúc hơn một thế kỷ tuổi, vốn gắn với lịch sử phát triển hệ thống cấp nước của Hà Nội, nay trở thành nơi công chúng khám phá một thế giới âm thanh ít được chú ý trong đời sống thường ngày: những rung động và tín hiệu giao tiếp của côn trùng, nhện. Những tín hiệu rung động, nhịp điệu và âm thanh giao tiếp của côn trùng, nhện được chuyển hóa thành một bố cục nghệ thuật, đưa người nghe đến gần hơn với thế giới tự nhiên vốn thường nằm ngoài sự chú ý của con người.

Trải nghiệm bên trong Tháp Ẩn Ca.

Thông qua “Tháp Ẩn Ca”, những âm thanh tưởng chừng nhỏ bé và khó nhận biết trở thành chất liệu sáng tạo. Công chúng không chỉ quan sát một công trình kiến trúc lịch sử mà còn được trải nghiệm sự kết hợp giữa nghiên cứu khoa học, nghệ thuật âm thanh và ánh sáng. Từ đó, tác phẩm gợi mở mối liên hệ giữa con người với tự nhiên, đồng thời mở rộng cách cảm nhận về không gian di sản.

Đưa văn hóa đến gần hơn với người dân

Chia sẻ về không khí trong ngày nghỉ lễ đầu tiên, anh Lê Việt Dũng, người dân sinh sống tại Hà Nội, cho biết: “Không khí Ngày Văn hóa Việt Nam rất sôi động, đặc biệt tại khu vực trung tâm phố cổ. Những hoạt động văn hóa, nghệ thuật được tổ chức trong dịp này đã tạo thêm không gian trải nghiệm cho người dân, đồng thời góp phần đưa văn hóa đến gần hơn với đời sống cộng đồng”.

Theo anh Dũng, việc dành riêng một ngày nghỉ để tôn vinh văn hóa là một điểm mới có ý nghĩa thiết thực. Đây không chỉ là dịp để mỗi người tìm hiểu, khám phá những giá trị văn hóa truyền thống mà còn tạo điều kiện để cộng đồng chủ động tham gia vào các hoạt động văn hóa, nghệ thuật.

“Tôi cho rằng, khi có thêm thời gian dành cho văn hóa, mọi người sẽ có nhiều cơ hội hơn để tham quan di tích, trải nghiệm các hoạt động nghệ thuật và tìm hiểu những giá trị di sản ngay tại nơi mình sinh sống. Qua đó, văn hóa không chỉ được gìn giữ trong các không gian trưng bày mà còn hiện diện gần gũi hơn trong đời sống thường ngày”, anh Dũng chia sẻ.

Hà Nội đang mở thêm những không gian mới để người dân và du khách khám phá thành phố. Đó cũng là một trong những ý nghĩa thiết thực của Ngày Văn hóa Việt Nam: để văn hóa không chỉ được tôn vinh trong một ngày kỷ niệm, mà trở thành một phần gần gũi, sống động trong đời sống mỗi người.