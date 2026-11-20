Hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Quang Thái

Thông tin từ UBND phường Hoàn Kiếm, ngày 21-11, Lễ khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại Hà Nội cùng chuỗi hoạt động văn hóa hưởng ứng sẽ diễn ra tại không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm. Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội cùng hướng dẫn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, UBND phường Hoàn Kiếm đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị bố trí nhiều điểm trông giữ phương tiện và nhà vệ sinh công cộng trong khu vực để phục vụ người dân, du khách đến dự sự kiện.

Từ ngày 18-11 đến hết ngày 22-11, người dân và du khách đến không gian đi bộ Hồ Hoàn Kiếm bằng xe đạp, xe máy có thể lựa chọn điểm trông giữ phương tiện phù hợp với hướng di chuyển. Cụ thể, trên phố Lê Thái Tổ, điểm trông giữ nằm ở đoạn từ số nhà 44 đến số nhà 50. Nếu đến từ phía phố Tràng Thi, người dân và du khách có thể gửi xe dọc tường rào trụ sở Công an thành phố tại số 2 Tràng Thi. UBND phường đã chấp thuận cho Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ B&H tổ chức trông giữ xe tạm thời tại 2 điểm này theo giá dịch vụ quy định.

Với người tham dự chương trình di chuyển theo hướng phố Trần Quang Khải, điểm trông giữ phương tiện nằm trên vỉa hè đối diện số 208-212. Tại đây, UBND phường đã đề nghị Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội bố trí nhân lực hướng dẫn và trông giữ phương tiện miễn phí trong thời gian trên.

Các điểm miễn phí WC sẽ dán logo để nhận diện. Ảnh: UBND phường Hoàn Kiếm

Ngoài ra, UBND phường đã bố trí các điểm trông giữ phương tiện theo hình thức lưỡng dụng tại Cung Thiếu nhi Hà Nội (số 36 phố Lý Thái Tổ), Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (số 25 phố Lý Thái Tổ), Trường Tiểu học Hoàn Kiếm (số 11 phố Hàng Tre) và Trung tâm Chính trị phường Hoàn Kiếm (số 33 phố Nhà Chung). Theo phương án này, mỗi đơn vị rà soát phần diện tích phù hợp trong khuôn viên để có thể tiếp nhận phương tiện trong thời gian diễn ra chương trình, đồng thời duy trì hoạt động thường xuyên của mình.

UBND phường Hoàn Kiếm cho biết thêm, trong thời gian tham gia các hoạt động quanh hồ Hoàn Kiếm, người dân và du khách có thể sử dụng 20 nhà vệ sinh công cộng do UBND phường phối hợp với URENCO 2 bố trí. Trong đó, 10 nhà vệ sinh nằm trên phố Lê Lai. Tại khu vực đối diện nhà hát Múa rối Thăng Long và khoảng đất trống cạnh trụ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội ở đầu phố Hàng Dầu, mỗi nơi có 5 nhà vệ sinh. Phường cũng đã vận động các nhà hàng, khách sạn quanh hồ mở cửa nhà vệ sinh của cơ sở để người dân và du khách có thêm nơi sử dụng trong suốt chương trình.